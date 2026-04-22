Donald Trump tvrdi da je riješio devet ratova – o čemu on to zapravo govori?

Popis sukoba koje Trump navodi proteže se od Afrike i Bliskog istoka do Europe i Azije, ali stvarni rezultati tih navodnih mirovnih uspjeha ostaju nejasni i često osporavani.

Američki predsjednik Donald Trump više je puta tvrdio da je riješio više ratova, pri čemu je njegov broj narastao čak na devet tijekom američko-izraelskog rata u Iranu, iako nije objasnio na koji se točno deveti sukob referira. Trump je najnovije spomenuo tih devet ratova u objavi na Truth Socialu u četvrtak, najavljujući prekid vatre između Izraela i Libanona, za koji je rekao da će biti njegov deseti rat koji je riješio.

Trump je ranije spominjao osam ratova za koje tvrdi da ih je riješio: između Armenije i Azerbajdžana, Demokratske Republike Kongo i Ruande, Izraela i Irana, Indije i Pakistana, Kambodže i Tajlanda, Egipta i Etiopije, Srbije i Kosova te Izraela i Hamasa, prema podacima State Departmenta.

Trump tvrdi da bi za rješavanje tih sukoba trebao dobiti Nobelovu nagradu za mir, iako u nekima od njih službeni sporazumi još nisu postignuti, u drugima borbe i dalje traju, a u nekoliko slučajeva zapravo nije ni bilo ratova koje bi trebalo okončati.

Na koje ratove se referira?

Borbe se i dalje vode između Demokratske Republike Kongo i pobunjenika AFC/M23 koje podupire Ruanda, unatoč mirovnom sporazumu koji su posredovale SAD i koji je potpisan u prosincu.

Spor između Egipta i Etiopije oko Velike etiopske renesansne brane i njezina mogućeg utjecaja na opskrbu Egipta vodom nije uključivao vojnu silu, pa nije jasno zašto Trump tvrdi da ga je riješio. Tijekom svog prvog mandata pokušao je i nije uspio, a u siječnju je Egiptu poručio je da je spreman ponovno pokrenuti pregovore.

Slično tome, spor između Srbije i Kosova oko suvereniteta Kosova nije eskalirao u vojni sukob otkako je Kosovo proglasilo neovisnost 2008. godine, a iako je Trump tijekom prvog mandata pomogao ojačati gospodarske veze između dviju strana, teritorijalni spor i dalje traje.

Trump nije rekao koji je deveti rat koji je riješio, no moguće je da se referira na dvotjedni sporazum o prekidu vatre u ratu s Iranom postignut ranije ovog mjeseca. Za prekid vatre u Libanonu rekao je da je deseti rat.

Američki State Department, nazivajući Trumpa “predsjednikom mira”, pohvalio ga je za okončanje “osam ratova u samo osam mjeseci” u listopadu, nakon što je postignut mirovni sporazum u ratu između Izraela i Hamasa. Taj se sporazum široko smatrao velikim vanjskopolitičkim uspjehom za Trumpa. Međutim, sporazum je i dalje krhak, jer se detalji dugoročnog rješenja još razrađuju i njihova provedba će trajati godinama. Hamas, primjerice, odbija predati oružje, što je potaknulo Izrael da zaprijeti njegovim razoružavanjem silom.

Koje sukobe nije uspio rješiti?

Trump je tijekom svoje predsjedničke kampanje 2024. više puta tvrdio da može riješiti rat u Ukrajini u jednom danu, no kasnije je priznao da je to teže nego što je mislio. U ratu je 2025. poginulo više Ukrajinaca nego prethodne godine, a pregovori između dviju strana praktički su u zastoju. Trump je također izrazio želju za sastankom sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom i smanjenjem napetosti između Sjeverne i Južne Koreje, no Sjeverna Koreja odbila je njegove zahtjeve da se odrekne nuklearnog oružja.

Sporazum između Izraela i Libanona i dalje je krhak, dok Izrael nastavlja okupirati južni Libanon uz svoju granicu kako bi stvorio tampon-zonu između teritorija pod kontrolom Hezbollaha i Izraela. Iako sukobi proizlaze iz dugotrajnog neprijateljstva, eskalirali su ranije ove godine kao posljedica američko-izraelskih napada na Iran, nakon čega je Hezbollah uzvratio. Izrael i SAD ranije ovog mjeseca dogovorili su dvotjedni prekid vatre s Iranom, no Izrael i SAD tvrde da Libanon nije uključen u taj sporazum, što Iran odbacuje, a Izrael je nastavio napade ondje, dovodeći u pitanje mirovni sporazum između SAD-a, Izraela i Irana.

Sara Dorn, novinarska Forbesa (link na originalan članak)