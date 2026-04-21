Ovo je “kraljica droge” koja je Trumpa nagovorila da kanabis proglasi manje štetnim. Danas gradi Starbucks za marihuanu

Kim Rivers, izvršna direktorica floridskog Trulievea, odigrala je ključnu ulogu u tome da predsjednik donese izvršnu uredbu o reklasifikaciji marihuane. Sada se nada će poslovanje svoje kompanije vrijedne 1,2 milijarde dolara proširiti na čitavu zemlju.

Dana 18. prosinca 2025. Kim Rivers napustila je Bijelu kuću nakon što je predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu uredbu kojom nalaže američkoj državnoj odvjetnici Pam Bondi da marihuanu prekategorizira kao manje opasnu drogu. Sjedeći za stolom u svojoj hotelskoj sobi u Washingtonu, D.C., promatrala je debeli marker koji joj je predsjednik poklonio nakon potpisivanja uredbe.

“Oh, Bože moj”, prisjeća se Rivers, 48-godišnja izvršna direktorica i predsjednica uprave floridskog kanabis diva Trulieve, rekla sama sebi: “Ne mogu vjerovati da se to upravo dogodilo.” Tijekom posljednje dvije godine Rivers je, zajedno s bostonskim financijašem Howardom Kesslerom te drugim poslovnim liderima i zagovornicima, vodila lobističku kampanju kako bi uvjerila predsjednika Trumpa – čovjeka koji, kako je poznato, nikada nije pušio niti pio – da reklasificira marihuanu iz kategorije Schedule I, u kojoj su heroin i LSD, u kategoriju Schedule III, uz ketamin, steroide i Tylenol s kodeinom. Od 1970., kada je predsjednik Richard Nixon pokrenuo Rat protiv droga, marihuana je zabranjena prema saveznom zakonu. To još nije završena stvar, ali kada proces bude dovršen, bit će riječ o najznačajnijoj saveznoj reformi politike droga u gotovo šezdeset godina.

“Predsjednik je ovu odluku donio sam”, kaže Rivers u sjedištu Trulievea u Tallahasseeju. Olovka koju joj je predsjednik Trump dao, zajedno s crvenom kapom Make America Great Again koju je potpisao uz poruku “Kim, sjajan posao”, nalazi se na ormariću za spise pod plastičnim poklopcem pokraj njezina stola. “Vjeruje da je to najbolja stvar za američki narod.”

Velike donacije Trumpu

Među svim izvršnim direktorima koji vode kompanije u industriji kanabisa vrijednoj 30 milijardi dolara (prodaja u 2025.), Rivers je postala svojevrsni “šaptač Trumpu”. Mnogi drugi direktori godinama su se hvalili svojom bliskošću s predsjednikom ili lobističkim naporima, no upravo je Rivers uspješno predstavljala industriju i u Ovalnom uredu raspravljala s protivnicima, uključujući predsjednika Zastupničkog doma Mikea Johnsona, o tome zašto je vrijeme da Amerika okonča rat protiv marihuane, počne je regulirati i proučavati njezinu medicinsku primjenu.

Dio njezina uspjeha nedvojbeno proizlazi iz činjenice da je dobro umrežena na Floridi te cijenjena i uspješna direktorica. Kao suosnivačica Trulievea, razvila je kompaniju od jedne ljekarne u Tallahasseeju 2016. do kanabis giganta koji je prošle godine ostvario 1,2 milijarde dolara prihoda, s mrežom od gotovo 239 prodajnih mjesta u osam saveznih država i 35 posto udjela na floridskom medicinskom tržištu vrijednom dvije milijarde dolara (2025.). Rivers i Trulieve također su dali velike donacije političkim skupinama povezanim s Trumpom, prema podacima Federalne izborne komisije, te 750.000 dolara njegovu inauguracijskom odboru. Prisustvovala je donatorskim događanjima, angažirala moćne lobiste, dobila pozivnicu za inauguraciju i održala sastanke u Ovalnom uredu. Zbog svega toga postala je najutjecajnija direktorica u industriji marihuane reguliranoj na razini saveznih država, koja danas obuhvaća 40 država s nekim oblikom medicinske prodaje i 25 s rekreativnim tržištima.

Borba oko Amandmana 3

“Vrlo ozbiljno shvaćam osjećaj odgovornosti da predstavljam industriju”, kaže Rivers. “Izuzetno sam zahvalna i počašćena što mogu sjediti za stolom i biti dio ovako povijesnog događaja.”

Šerif okruga Bradford na Floridi, Gordon Smith, koji je također bio na sastanku u Ovalnom uredu s Rivers kada je predsjednik Trump početkom prosinca donio odluku o reklasifikaciji marihuane, kaže da je Rivers “imala predsjednikovu pažnju”.

“Ona može ugristi poput krokodila kada treba; vrlo je oštra u tome, ali njezina je poruka uglađena”, kaže Smith. “Vjerovao joj je.”

Kim Rivers i country duo Bellamy Brothers, Howard i David Bellamy, raspravljaju o amandmanu za rekreativnu marihuanu na Floridi u travnju 2024. tijekom konferencije Benzinga Cannabis Capital foto: Michelle Marchante/Miami Herald/ZUMA Press Wire via Guliver

Riversin odnos s Trumpom započeo je 2024. godine kada je Trulieve pokrenuo kampanju (zajedno s organizacijom Smart & Safe Florida) kako bi uvjerio stanovnike Floride da glasaju “za” Amandman 3, prijedlog na referendumu kojim bi se legalizirala rekreativna prodaja marihuane u saveznoj državi. Trulieve je na tu inicijativu potrošio oko 150 milijuna dolara. U kolovozu te godine Rivers se našla u Bedminsteru u New Jerseyju, gdje se sastala s Trumpom, kaže izvor upoznat sa sastankom, otprilike mjesec dana nakon što je preživio pokušaj atentata tijekom predizbornog skupa u Butleru u Pennsylvaniji. U rujnu je Trump, stanovnik Floride, na Truth Socialu objavio da će glasati “za” Amandman 3 te samouvjereno predvidio: “Kao predsjednik, nastavit ćemo se fokusirati na istraživanja kako bismo otključali medicinske primjene marihuane kao droge iz kategorije Schedule 3 i surađivati s Kongresom na donošenju razboritih zakona.”

Na dan izbora 2024. Amandman 3 je odbijen, što je bio velik udarac za Trulieve i sve ostale operatere u industriji kanabisa u toj saveznoj državi. No Rivers je zadržala odnos s Trumpom. “Kad se na to gleda na taj način, možda i nije tako loš ishod”, kaže, sjedeći ispred zida na kojem visi uokvireni portret predsjednika Abrahama Lincolna u blještavom sakou.

Uloga Mike Tysona

Početkom prosinca 2025., gotovo godinu dana nakon što se Trump vratio u Bijelu kuću, Rivers je ponovno imala sastanak s predsjednikom, navode upućeni izvori. Imala je priliku razgovarati s predsjednikom, koji se, činilo se, priklanjao izdavanju izvršne uredbe kako bi dovršio proces reklasifikacije koji je predsjednik Joe Biden započeo 2022.

Tjedan dana kasnije, i otprilike deset dana prije nego što je uredbu potpisao, Rivers je ponovno bila u Ovalnom uredu, ovaj put sjedeći ispred Resolute stola, okružena američkim ministrom zdravstva i socijalnih usluga Robertom F. Kennedyjem mlađim, ravnateljem Centara za Medicare i Medicaid Mehmetom Ozom, Kesslerom, izvršnim direktorom Scotts Miracle-Groa Jimom Hagedornom i drugima, objašnjavajući predsjedniku Sjedinjenih Država da se marihuana nalazi u pogrešnoj kategoriji. Trump je primijetio da je o tom pitanju čuo od mnogih ljudi, uključujući bivšeg svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i poduzetnika u industriji kanabisa Mikea Tysona. U jednom trenutku Trump je telefonom nazvao predsjednika Zastupničkog doma Johnsona, koji ga je pozvao da ne potpiše uredbu iz moralnih razloga i kako bi zaštitio američku djecu od štetnosti droga. Trump je tada predao slušalicu šerifu Smithu, koji je Johnsonu rekao da je, iako je glasao protiv legalizacije medicinske marihuane na Floridi, u međuvremenu promijenio mišljenje. “Moj djed je govorio da postoje dvije osobe koje ne mogu promijeniti mišljenje – budala i mrtvac. A ja ne želim biti ni jedno ni drugo”, rekao je Smith Johnsonu. “Shvatio sam da je bolje postaviti zaštitne mehanizme te to kontrolirati i regulirati.”

Tijekom tog sastanka, prema više izvora, Trump je već donio odluku i želio ju je odmah objaviti na Truth Socialu. Njegovo osoblje ga je od toga odvratilo, nakon čega je Trump naložio suradnicima da u drugoj prostoriji počnu sastavljati službenu izvršnu uredbu.

“Ja to neću konzumirati”, našalio se predsjednik Trump tijekom konferencije za novinare koju je održao tjedan dana kasnije kako bi obilježio potpisivanje. “Čast mi je to učiniti.”

Počela s nekretninama

Rođena u Jacksonvilleu na Floridi, Riversina majka bila je pomoćnica ravnatelja škole, a otac policajac u šerifovom uredu Jacksonvillea. Studirala je političke znanosti i međunarodno poslovanje na Sveučilištu Florida State, a 2003. diplomirala je pravo na Sveučilištu Florida te se preselila u Atlantu gdje je radila kao odvjetnica za vrijednosne papire i spajanja i preuzimanja. Kasnije se vratila u Tallahassee i pokrenula vlastiti posao, kupujući hotelske nekretnine, unapređujući ih i potom prodajući portfelje hotelskim kompanijama. Do 2014. zaradila je “dovoljno” novca i odlučila riskirati ulaskom u tada još mladu industriju kanabisa. Te godine zakonodavci na Floridi legalizirali su program CBD-a s niskim udjelom THC-a, no prvi pokušaj legalizacije medicinske marihuane nije uspio te se država pripremala za novi pokušaj putem referenduma. Rivers je upoznala Richarda Maya, sina vlasnika rasadnika biljaka, a floridski poduzetnik John “J.T.” Burnette, koji je tada bio njezin dečko, upoznao ju je s Thadom Beshearsom, čija je obitelj posjedovala još jednu rasadničarsku tvrtku i koji je brat dugogodišnjeg Burnetteova prijatelja, bivšeg zastupnika u parlamentu Floride Halseyja Beshearsa. Rivers, May, njezin kolega s fakulteta Jason Pernell i obitelj Beshears udružili su se s trećim rasadnikom, Hackneyjem, i osnovali Trulieve. Tvrtka je 2015. dobila jednu od pet licenci za medicinsku marihuanu. (Burnette i Rivers kasnije su se vjenčali, no on nije osnivač, zaposlenik ni investitor u kompaniji. Građevinska tvrtka u kojoj je imao manjinski udio tijekom godina je, prema javnim podacima, gradila objekte za Trulieve.)

Trulieve je 2016. otvorio svoju prvu ljekarnu u trgovačkom centru u blizini državnog Kapitola u Tallahasseeju te uzgojni pogon od 60.000 četvornih stopa u bivšoj tvornici za pakiranje rajčica u obližnjem Quincyju. Dvije godine kasnije kompanija je izašla na burzu u Kanadi.

Godine 2021. Trulieve je postao jedna od najvećih kompanija za kanabis u SAD-u kupnjom tvrtke Harvest Health iz Arizone u poslu vrijednom 1,4 milijarde dolara, čime je proširio svoje poslovanje i prihode. (Kada je posao najavljen, vrijednost je iznosila 2,1 milijardu dolara prije pada cijena dionica.)

Pakiranje prehrambenog proizvoda s kanabisom foto: Rebecca Blackwell/AP via Guliver

Iste godine Burnette je osuđen za iznudu, podmićivanje i druge optužbe u slučaju koji nije bio povezan s Trulieveom. Tijekom suđenja otkriveno je da se tajnom FBI-evom agentu hvalio kako je surađivao s zastupnikom Beshearsom na ubacivanju odredbi u zakonodavstvo koje bi spriječile konkurenciju u ulasku na tržište kanabisa u toj saveznoj državi. Na sudu je Burnette povukao tu izjavu. Beshears, Trulieve ni Rivers nisu bili obuhvaćeni tim slučajem. Nakon Burnetteove osude 2021., Trulieve je izrazio nastavak podrške svojoj izvršnoj direktorici.

Danas Rivers posjeduje oko 10 posto dionica kompanije, udio koji trenutačno vrijedi više od 100 milijuna dolara, iako je cijena dionice pala 87 posto u posljednjih pet godina. Unatoč godišnjem prihodu Trulievea od 1,2 milijarde dolara, od čega većina dolazi iz medicinske prodaje, kompanija je prošle godine zabilježila neto gubitak od 122,2 milijuna dolara. Njezino carstvo proteže se na devet saveznih država, a čeka ulazak na desetu i jedanaestu, u Alabami i Teksasu, gdje ima uvjetnu licencu u programu koji se brzo razvija. Iako Teksas trenutačno dopušta samo proizvode s niskim udjelom THC-a, Rivers kaže da će se tržište vjerojatno razvijati. (Ta savezna država ima jedno od najvećih tržišta konoplje u zemlji, s procijenjenih 5 milijardi dolara godišnje prodaje.)

“Mnoga tržišta razvijaju se postupno”, kaže Rivers, napominjući da je program na Floridi prije deset godina pokrenut bez proizvoda za pušenje, a danas je najveće medicinsko tržište u zemlji. “Teksas će biti sličan u tom pogledu.”

Kompleks Megatron

Kako se otvaraju vrata Trulieveova najsuvremenijeg uzgojnog kompleksa od 80 hektara u Monticellu na Floridi, miris glavnog proizvoda kompanije osjeti se mnogo prije nego što ga ugledate. Postrojenje, koje ima 11 zgrada s ukupno oko milijun četvornih stopa prostora i vlastitu električnu podstanicu, otvoreno je 2022. godine. U najvećoj zgradi, koja se prostire na 750.000 četvornih stopa, nalazi se 18 prostorija za cvjetanje, jedna prostorija za kloniranje i tri prostorije za matične biljke. Uz korištenje reciklirane podzemne vode, godišnje proizvodi desetke tisuća kilograma kanabisa, s nazivima sorti poput Garlic Gas, Sin Mint Sorbet, Khalifa Kush (sorta repera Wiza Khalife), Wedding Crasher i Pineapple Upside Down Cake.

“Ovo postrojenje zovemo ‘Megatron’”, kaže Rivers. “Vjerujemo da je to najučinkovitiji objekt za uzgoj kanabisa u Sjedinjenim Državama.”

Rivers ima pravo. Umjesto ručnog zalijevanja svake biljke, voda se dovodi iz dvaju velikih spremnika do svake posude putem automatiziranog sustava s timerom. Umjesto zaposlenika koji bi svakih 12 sati morali premještati biljke iz potpune tame pod LED rasvjetu, mehanički sustav kolica premješta biljke iz svijetlih u tamne prostorije, također prema rasporedu, pri čemu je potrebno samo sedam minuta da se zamijene stotine biljaka odjednom. Rivers želi koncept Megatrona s vremenom proširiti i na druge savezne države. “Ovo je za nas testno okruženje”, kaže. “Kako ga dalje usavršavamo, već imamo bilješke o stvarima koje bismo promijenili u sljedećoj verziji Megatrona.” Trulieve je oličenje korporativnog kanabisa, iako Rivers povremeno koristi opuštene izraze poput “y’all” i “bro”. Kaže da se u poslovanju inspirirala kompanijama koje nemaju veze s kanabisom, uključujući Starbucks, od kojeg je preuzela ideje za maloprodajno iskustvo, te Marriott, kao uzor za program lojalnosti kupaca.

“Kava je prilično standardiziran proizvod”, napominje, “a činjenica da je Starbucks uspio stvoriti izvrstan, dosljedno kvalitetan proizvod i stalno inovirati, stalno uvoditi nove linije ili nove razloge da ljudi dođu.”

Porezno pravilo 280e

Iako reklasifikacija kanabisa neće potaknuti potrošače da isprobaju Trulieveove proizvode iz novih razloga, donijet će kompaniji veliku korist tijekom porezne sezone. Tvrtke iz industrije kanabisa obvezne su poslovati prema strogom poreznom pravilu 280e, koje je izvorno uvedeno za trgovce drogom iz kategorija Schedule I ili II. Taj zakon dopušta samo jedan odbitak, trošak prodane robe, i može rezultirati efektivnom poreznom stopom od 60 posto prihoda ili više. Prije nekoliko godina Trulieve je razvio vlastitu teoriju prema kojoj se pravilo 280e ne odnosi na njegovo poslovanje te je 2023. podnio izmijenjene porezne prijave za prethodne godine, tvrdeći da ima pravo na povrat. Porezna uprava (IRS) potom je Trulieveu poslala više isplata u ukupnom iznosu od 114 milijuna dolara, a kompanija je od tada počela koristiti uobičajene poslovne odbitke. (Većina velikih operatera u industriji, uključujući Curaleaf i Green Thumb Industries, također više ne primjenjuje pravilo 280e, pozivajući se na vlastita tumačenja.)

To je proračunat potez, ali i velik financijski rizik. U svojim javnim izvješćima Trulieve je naveo potencijalnu poreznu obvezu od 670 milijuna dolara, većinom zbog nepridržavanja pravila 280e, što Rivers opisuje kao “najgori mogući scenarij” ako IRS odbaci njihovu argumentaciju.

“Ne smatramo da smo, iz perspektive medicinske marihuane, trgovci drogom”, kaže Rivers. “Poslujemo u okviru programa koji je licenciran na razini saveznih država.”

Budući da se pravilo 280e ne primjenjuje na tvari iz kategorije Schedule III, reklasifikacija bi donijela veliku financijsku korist Trulieveu i njegovim konkurentima. Neto gubitak od 122 milijuna dolara prošle godine? Ako marihuana bude svrstana u kategoriju Schedule III, to će se “preko noći” pretvoriti u profitabilnost.

“Vrlo brzo ćemo ostvarivati neto dobit”, kaže.

Dok Rivers prolazi kroz Megatron u crnim visokim potpeticama Jimmy Choo, unatoč ozljedi lista koju je zadobila na pickleball terenu nekoliko dana ranije, prolazi pokraj prostorija ispunjenih malim džunglama biljaka kanabisa i odgovara na pitanje kako se osjećala posljednjih godina, kada se prema saveznom zakonu smatrala trgovcem drogom.

“Prije svega, više volim izraz ‘kraljica droge’”, našalila se prije nego što je postala ozbiljna.

Republikanci popustili

Reklasifikacija neće učiniti marihuanu legalnom na saveznoj razini, ali predstavlja znak da su postupne promjene koje se odvijaju diljem SAD-a otkako je Kalifornija 1996. legalizirala medicinsku marihuanu, a potom se proširile na 40 saveznih država, počele mijenjati način na koji američka vlada pristupa tom pitanju. I na kraju, kaže Rivers, marihuana će biti legalna i na saveznoj razini.

“Zakoni će se promijeniti”, kaže. “Momentum se gradi već dugo. Ovo je rezultat desetljeća razvoja.”

Iako je legalizacija tradicionalno bila tema koju snažno podržavaju demokrati, bila su potrebna dva predsjednika, demokrat Joe Biden i republikanac Donald Trump, da bi reklasifikacija postala moguća. Rivers, koja se uspješno snalazi na obje strane političkog spektra, kaže da je razlog tome što marihuana nije ni “crveno” ni “plavo” pitanje.

“U svojoj srži, riječ je o osobnoj slobodi”, kaže Rivers. “Radi se o dobrobiti, o tome da odrasli mogu kontrolirati što unose u svoje tijelo kako bi se osjećali bolje u mnogim slučajevima. To je univerzalno. To nema veze s politikom.”

Will Yakowicz, novinar Forbesa (link na originalan članak)