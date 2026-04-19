Usred istraga Ministarstva pravosuđa Trump ponovno prijeti da će otpustiti čelnika Fed-a ako ne odstupi

Predsjednik Donald Trump izjavio je da bi “morao otpustiti” predsjednika Federalnih rezervi Jeromea Powella ako ovaj ne napusti svoju funkciju usred predsjednikove istrage protiv njega, tvrdeći da se već “suzdržavao” od smjene čelnika Feda, Iako je malo vjerojatno da to zapravo može učiniti bez dokazivanja opravdanog razloga.

U intervjuu za Fox Business Trump je dodatno naglasio istragu Ministarstva pravosuđa o obnovi sjedišta Federalnih rezervi, unatoč nedavnoj sudskoj presudi prema kojoj je istraga politički motivirana jer Powell ne želi sniziti kamatne stope kako Trump traži.

Iako njegov mandat istječe sljedećeg mjeseca, Powell je u ožujku rekao da “nema namjeru” napustiti Fed dok je istraga u tijeku, a senator Thom Tillis, republikanac iz Sjeverne Karoline, izjavio je da neće glasati za potvrdu Powellova nasljednika dok istraga ne završi.

Trump je voditeljici Mariji Bartiromo rekao da će, ako Powell dobrovoljno ne odstupi, “morati ga otpustiti”, nazvavši predsjednika Feda “katastrofom” i tvrdeći da se ranije “suzdržavao” od njegove smjene unatoč ponovljenim prijetnjama jer “mrzi biti kontroverzan”.

Trump prema zakonu može otpustiti Powella samo “s razlogom”, odnosno zbog neke vrste ozbiljnog profesionalnog propusta u njegovoj ulozi, pa bi Powell mogao tužiti Trumpa ako ga predsjednik pokuša smijeniti.

Trump je također odbacio zabrinutost da bi Tillis mogao odbiti potvrditi Kevina Warsha, kojeg je Trump nominirao kao Powellova nasljednika, tvrdeći da senator “ne želi ostaviti nasljeđe osobe koja je zaustavila… nekoga tko bi mogao biti sjajan”.

Predsjednik je inzistirao da se istraga o Federalnim rezervama mora nastaviti, ukazujući na rastuće troškove obnove sjedišta Feda i tvrdeći da mora “utvrditi” jesu li problemi u izgradnji posljedica “nesposobnosti, korupcije ili oboje”.

Na što treba obratiti pozornost

Warsh bi sljedeći tjedan trebao imati saslušanje o potvrdi pred Senatskim odborom za bankarstvo, no ostaje za vidjeti hoće li biti potvrđen. Tillis ima mogućnost srušiti Warshovu nominaciju ili je zadržati na čekanju zbog tanke republikanske većine u odboru, a njegov ured još nije odgovorio na upit hoće li na kraju glasati za potvrdu kandidata za Fed, kako je Trump tvrdio u srijedu. Powellov mandat formalno istječe 15. svibnja, a predsjednik Feda je naznačio da će ostati na funkciji ako Warsh do tada ne bude potvrđen. I dalje nije jasno što će se dogoditi ako Warsh bude potvrđen tijekom istrage Ministarstva pravosuđa, no čak i ako Powell napusti mjesto predsjednika Feda, i dalje ima pravo ostati član Upravnog odbora Federalnih rezervi do 2028., što bi vjerojatno i dalje izazivalo Trumpovo nezadovoljstvo.

Zašto Trumpovo Ministarstvo pravosuđa istražuje Jeromea Powella?

Trumpova administracija tvrdi da istražuje Powella i Federalne rezerve zbog obnove sjedišta, koja je izazvala kritike republikanaca jer je znatno premašila proračun i traje dulje od očekivanog. Powell je u lipnju rekao Kongresu da je agencija smanjila opseg obnove, uklonivši planove za elemente poput krovnog vrta i vodenih sadržaja. Trumpova administracija usprotivila se tim promjenama, tvrdeći da bi svaka izmjena odobrenih planova mogla predstavljati kršenje Zakona o planiranju nacionalne prijestolnice, koji zahtijeva odobrenje za sve izmjene na saveznim zgradama i dopušta samo manje izmjene koje odstupaju od odobrenog plana. Federalne rezerve odbacile su tvrdnje da su promjene nezakonite, pozivajući se na Zakon o Federalnim rezervama, koji Fedu daje široku autonomiju nad vlastitim zgradama i navodi da odbor Feda može “poduzeti sve korake koje smatra potrebnima ili prikladnima u vezi s izgradnjom, opremanjem i uređenjem” svojih objekata.

Cijela osnova istrage osporena je na sudu, budući da je sudac James Boasberg u ožujku presudio da se čini kako je istraga izgovor za Trumpovo kažnjavanje Powella zbog odbijanja snižavanja kamatnih stopa. Sudac je poništio vladine sudske naloge protiv Powella i napisao da postoji “obilje dokaza” da su oni pokrenuti kako bi se “uznemiravalo i vršio pritisak na Powella da ili popusti predsjedniku ili podnese ostavku”.

Trumpove izjave kojima dodatno naglašava istragu o Fedu stigle su nekoliko sati nakon što je The Wall Street Journal prvi izvijestio da su istražitelji Ministarstva pravosuđa došli na gradilište sjedišta Feda, što pokazuje da istraga o Powellu i obnovi i dalje napreduje. Istražitelji su navodno u utorak “iznenada” došli na gradilište, gdje su vraćeni jer nisu imali odgovarajuće ovlasti za pristup lokaciji. U pismu američkoj državnoj odvjetnici Jeanine Pirro, pravni savjetnik Feda Robert Hur usprotivio se tom posjetu i ustvrdio da nije “primjereno” da vlada pokušava “zaobići” Boasbergovu presudu nastavkom istrage. Pirro je u izjavi za Journal branila posjet, rekavši: “Svaki građevinski projekt koji ima prekoračenje troškova od gotovo 80 posto u odnosu na izvorni proračun zaslužuje ozbiljnu provjeru.”

Alison Durkee, novinarka Forbesa (link na originalni članak)