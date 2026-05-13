Njemački automobilski sektor izgubit će 225.000 radnih mjesta

Njemačka automobilska industrija izgubit će 225.000 radnih mjesta do 2035. godine, što je oko 35.000 više nego što je predviđano u ranijim prognozama, upozorila je u srijedu čelnica Njemačkog udruženja automobilske industrije (VDA).

VDA je prethodno predvidio da će se između 2019. i 2035. godine u automobilskom sektoru ugasiti 190.000 radnih mjesta.

“Na temelju trenutnih izračuna, sada nažalost moramo pretpostaviti da će do 2035. godine biti izgubljeno 225.000 radnih mjesta”, rekla je predsjednica VDA-e Hildegard Müller medijskoj grupi RND. Istaknula je i da je između 2019. i 2025. godine već ugašeno približno 100.000 radnih mjesta.

Očekuje se da će dobavljači biti posebno teško pogođeni jer prelazak s vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem na električnu mobilnost dovodi do značajnog gubitka radnih mjesta u sektoru dobavljača, rekla je Müller.

Za pogoršane izglede čelnica udruženja također je okrivila, prema njezinim riječima, “ozbiljnu i trajnu krizu konkurentnosti” u Njemačkoj i Europi.

“Uvjeti se zamjetno pogoršavaju”, upozorila je Müller, izdvajajući među teškoćama s kojima se automobilska industrija suočava visoke poreze i pristojbe, skupu energiju, visoke troškove rada i prekomjernu birokraciju.