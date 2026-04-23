Tesla nadmašila očekivanja i udvostručila ulaganja na 20 milijardi eura, ali ne u automobile

Tesla je u prvom tromjesečju premašila prognoze analitičara unatoč slabijim isporukama vozila, dok istodobno snažno povećava ulaganja i ubrzava poslovni zaokret.

Tesla je nadmašila očekivanja Wall Streeta u prvom ovogodišnjem izvješću o poslovanju, unatoč slabijim rezultatima u svojoj ključnoj automobilskoj djelatnosti. Istodobno, kompanija ubrzano preusmjerava fokus na autonomne taksije, humanoidne robote i infrastrukturu umjetne inteligencije.

Kompanija je u prvom tromjesečju prijavila prihod od 22,39 milijardi dolara i dobit po dionici od 0,41 dolara, nadmašivši procjene FactSeta od 22,19 milijardi dolara i 0,35 dolara po dionici.

Iako je proizvođač automobila zabilježio svoje drugo najlošije tromjesečje po prodaji vozila od 2022., u srijedu je objavio da se potražnja za njegovim vozilima oporavila u Sjevernoj Americi i Europi, potaknuta zemljama poput Francuske i Njemačke, dok je rast nastavljen u azijsko-pacifičkoj regiji, osobito u Južnoj Koreji i Japanu.

Agresivno ulaganje opravdano

Tesla je u prvom tromjesečju isporučila nešto više od 358.000 vozila, što je rast od šest posto na godišnjoj razini, ali ispod očekivanja kompanije od 365.645 i projekcija FactSeta od 381.000 vozila.

Kapitalni izdaci porasli su za 67 posto u odnosu na prvo tromjesečje 2025., na 2,49 milijardi dolara, kao dio plana kompanije da ove godine potroši 20 milijardi dolara, više nego dvostruko u odnosu na prošlogodišnjih 8,5 milijardi dolara, kako bi financirala poslovnu transformaciju.

Na konferencijskom pozivu o zaradi u srijedu, osnivač i izvršni direktor Elon Musk rekao je da je agresivna razina kapitalnih ulaganja “u potpunosti opravdana”, osobito jer kompanija planira snažno ulagati u treniranje AI modela, kao i u dizajn i proizvodnju vlastitih AI čipova, dok se natječe s najvećim tehnološkim kompanijama.

Dionice su porasle četiri posto u trgovanju nakon zatvaranja burze, ali su ove godine i dalje u padu od 11 posto, zaostajući za ostalim tehnološkim dionicama iz skupine “Magnificent 7”, uključujući Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Metu i Nvidiju. Ovo tromjesečje zaključuje teško razdoblje za Teslinu osnovnu automobilsku djelatnost. Ukupni prihod u 2025. pao je tri posto na 94,83 milijarde dolara, prvi godišnji pad prihoda u povijesti kompanije, dok je dobit po dionici pala za 47 posto na 1,08 dolara, uz drugo uzastopno godišnje smanjenje isporuka vozila.

Umjesto automobila, roboti

Musk je ove godine preusmjerio kompaniju s osnovnog poslovanja s električnim vozilima uslijed pada prodaje, prema robotaksijima, humanoidnim robotima i AI infrastrukturi. Brend se suočava s rastućom konkurencijom, posebno kineskih proizvođača električnih vozila koji agresivno preuzimaju tržišni udio, kao i s negativnim reakcijama kupaca zbog Muskova angažmana u Trumpovoj administraciji. Ove godine kompanija je objavila planove za ukidanje proizvodnje modela S i X, te namjerava proizvodni pogon u Kaliforniji, gdje su se ta vozila proizvodila, koristiti za proizvodnju linije humanoidnih robota pod nazivom Optimus. Također je najavila ulaganje od dvije milijarde dolara u Muskov AI pothvat xAI, dok tehnološke kompanije utrkuju u razvoju najmoćnijih AI modela. Prošlog mjeseca Musk je najavio Terafab, zajednički projekt njegovih triju kompanija SpaceX, xAI i Tesla za proizvodnju AI čipova u partnerstvu s Intelom. Dana 18. travnja Tesla je objavila planove za širenje svog robotaksi poslovanja, koje trenutno zaostaje za Alphabetovim Waymom, izvan Kalifornije na Houston i Dallas (Teslina trenutna robotaksi usluga u Kaliforniji operira uz ljudske vozače ili uz nadzor sigurnosnih operatera). U prvom tromjesečju Musk je također spojio SpaceX i xAI u transakciji vrijednoj 1,25 bilijuna dolara, dok priprema objedinjene kompanije za potencijalni rekordni IPO.

Elon Musk bi uskoro mogao postati prva osoba čija bogatstvo prelazi bilijun dolara, budući da se očekuje da će SpaceX-a izaći uskoro na burzu



Forbes procjenjuje da je Musk najbogatija osoba na svijetu s bogatstvom od 786 milijardi dolara, čime nadmašuje drugoplasiranog Larryja Pagea za više od 500 milijardi dolara. Musk bi uskoro mogao postati prva osoba čija bogatstvo prelazi bilijun dolara, budući da se očekuje da će izlazak SpaceX-a na burzu u lipnju vrednovati kompaniju na 1,75 bilijuna dolara. Musk posjeduje procijenjenih 43 posto SpaceX-a i 12 posto Tesle, gdje također ima paket naknade vrijedan bilijun dolara koji su dioničari Tesle odobrili u studenom, iako zahtijeva da proizvođač automobila ispuni nekoliko ciljeva tijekom sljedećeg desetljeća. Musk je također prikupio ukupno dvije milijarde dolara privatnog kapitala za svoja druga dva startupa, kompaniju za bušenje tunela The Boring Company i Neuralink, tvrtku koja razvija moždane implantate.

Najveći proizvod ikad

“Mislim da će Optimus biti ne samo najveći Teslin proizvod ikad, nego vjerojatno i najveći proizvod uopće”, rekao je Musk tijekom uvodnih izlaganja o rezultatima Tesle za prvo tromjesečje. Teslin prvi projekt humanoidnog robota predstavljen je 2021., a do sada su prikazane dvije verzije. Krajem 2024. roboti Optimus izvodili su jednostavne zadatke na Teslinom događaju “We, Robot” u listopadu, iako je otkriveno da su neki bili daljinski upravljani.

Prošle godine Tesla je rasporedio stotine jedinica unutar vlastitih tvornica za izvršavanje zadataka i prikupljanje podataka za treniranje umjetne inteligencije, iako je Musk na prošlom konferencijskom pozivu o zaradi priznao da su služili za učenje, a ne za obavljanje konkretnih zadataka. Na pozivu u srijedu Musk je rekao da će kompanija predstaviti najnoviju verziju Optimusa negdje krajem srpnja ili u kolovozu, dok se očekuje da će treća iteracija Optimusa ući u proizvodnju ovog ljeta.

Alicia Park, novinarka Forbesa