Nova anketa Forbes/HarrisX: Trumpovo upravljanje gospodarstvom izrazito nepopularno

Rejting odobravanja predsjednika Donalda Trumpa iznosi 41%, prema anketi Forbes/HarrisX, pri čemu se njegove slabe ocjene među odraslim stanovnicima SAD-a odnose ponajviše na način na koji je vodio ekonomiju, inflaciju i svoju široku politiku carina. Trump je dobio odobravanje 41% Amerikanaca, dok ga 55% ne odobrava.

Predsjednikove ekonomske politike široko su nepopularne: ima 62% neodobravanja za inflaciju (32% odobrava), 58% neodobravanja za gospodarstvo (37% odobrava) te 56% neodobravanja za carine i trgovinsku politiku (37% odobrava).

Trump ima 37% odobravanja za rat s Iranom, dok se sukob odužio nakon više od dva mjeseca, a mirovni pregovori nisu donijeli značajan napredak.

Velika većina demokrata obuhvaćenih HarrisX anketom ne odobrava Trumpa (88%), dok su i nezavisni birači ostali negativno raspoloženi prema predsjedniku (61% ne odobrava).

Gotovo jedan od četiri republikanca (23%) ne odobrava predsjednika, dok ga 75% odobrava, pokazalo je istraživanje.

U anketi je sudjelovalo 2.512 odraslih osoba u SAD-u, a margina pogreške iznosi 1,95%. Trump je imao najbolje rezultate u pitanjima kriminala (44% odobrava / 47% ne odobrava) i imigracije (44% odobrava / 51% ne odobrava).

Iznenađujuća činjenica o milijarderima

Utvrđeno je da su milijarderi prilično nepopularni (31% ima pozitivno mišljenje naspram 48% koji ih doživljavaju negativno), no ispitanici su podijeljeni oko toga jesu li milijarderi dobri za društvo: 49% smatra da jesu, a 51% da nisu. Velik udio (69%) smatra da bi milijarderi trebali više doprinositi društvu, dok 64% kaže da ne plaćaju pošten udio poreza. Stavovi o milijarderima prikupljeni su među 2.069 ispitanika koji su anketirani online

Što kažu druge ankete?

Anketa Washington Post-ABC News-Ipsos provedena krajem travnja zabilježila je novi rekord Trumpova rejtinga neodobravanja, koji je dosegnuo 62%. Većina ispitanika (76%) ne odobrava način na koji se Trump nosi s troškovima života u SAD-u.

Inače, rat protiv Irana i posljedični rast cijena goriva na najviše razine u posljednje četiri godine dodatno su srušili Trumpov rejting u posljednjim mjesecima. Predsjednik, koji je u početku tvrdio da će sukob trajati četiri do pet tjedana, prošlog je tjedna poručio da “neće otići ranije” nakon što je rat premašio dva mjeseca. Rast Trumpova neodobravanja dolazi nekoliko mjeseci prije jesenskih međuizbora na kojima se očekuje da će demokrati nadmašiti republikance. Među vjerojatnim biračima na tim izborima, anketiranima u istraživanju Forbes/HarrisX, Trump ima 55% neodobravanja i 43% odobravanja.

Antonio Pequeño IV, novinar Forbesa