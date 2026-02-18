Okrugli stol o poduzetništvu u 2026.: “Moramo biti fokusirani na stvari na koje možemo utjecati i stalno povećavati vlastitu konkurentnost”

Poduzetnici sve češće posluju u uvjetima inflacije, fiskalnih izazova, poremećenih lanaca opskrbe i promjenjive potražnje na međunarodnim tržištima. Sudionici panel rasprave “Poduzetništvo u 2026: rast u doba globalne nesigurnosti“ dali su uvid u to kako hrvatski poduzetnici i lideri kompanija s međunarodnim iskustvom promišljaju o budućnosti.

Panel je ujedno označio i početak prijava za jedanaesto izdanje prestižne globalne nagrade EY Poduzetnik godine, koje će biti otvorene do 10. svibnja.

Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe i predsjednik žirija programa EY Poduzetnik godine, istaknuo je kako je u domaćem poduzetništvu, ali i globalno, konkurentnost moguća, a nesigurnost velika.

“Nema nekih drastičnih promjena u odnosu na prošlu godinu, i dalje je prisutna geopolitička nestabilnost, strah od inflacije, nedostatak ljudi koji su spremni raditi čitav niz poslova, i dalje se borimo za svakog potrošača. Ništa nas u 2026. neće posebno iznenaditi.

Postoje stvari na koje možemo i one na koje ne možemo utjecati. Razbijati glavu stvarima na koje ne možemo utjecati je gubitak energije. Stoga mi kao poduzetnici moramo biti fokusirani na stvari na koje imamo utjecaj, njih mijenjati i povećavati vlastitu konkurentnost, koja je moguća u svakom okruženju.

Svakako, veću perspektivu imaju kompanije koje su snalažljive, nisu doktrinirane i prilagođavaju se. Smatram da su naši najveći neprijatelji ustvari naši najveći uspjesi i postignuća iz prošlosti ili sportskim rječnikom, kad prestanete ulagati, kad protivnici shvate vašu taktiku, morate smisliti novu. Važno je konstantno podizati nivo znanja i nivo kulture – to je ono nevidljivo ljepilo koje jača ljude, ali i kompanije.”

Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe

“Poslovni sektor voli sigurnost, a mi smo već godinama svjedoci kontinuiranih kriza počevši od covid krize, rata u Ukrajini, energetske krize. Godinama imamo neizvjesno poslovno okruženje, a to je upravo ono što pridonosi riziku poslovanja i to je upravo ono što bismo htjeli izbjeći.

Hrvatska udruga poslodavaca s EY-om je od samih početaka u ovom projektu jer njegujemo iste vrijednosti te imamo isti cilj, a to je promicati izvrsnost, inovativnost i hrabrost ljudi koji stvaraju nova radna mjesta i svojim ideja mijenjaju hrvatsko gospodarstvo. Ovaj program je snažna poruka društvu da cijenimo stvaranje, prepoznajemo izvrsnost i istaknemo poduzetničke priče kao pokretače na tržištu”, rekla je Irena Weber, direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.

“Najveći izazov pronalazak radne snage”

Zvonimir Viduka, osnivač tvrtke ALTPRO, kao jubilarni deseti EY Poduzetnik godine, ovoga će svibnja predstavljati Hrvatsku na globalnom izboru u Monaku.

“U našoj industriji, s obzirom da je vrlo nišna, traže se specifična znanja, u koja mi kao kompanija, ali i kao pojedinci, ulažemo godinama. Za nas je upravo iz tog razloga najveći izazov pronalazak radne snage koja posjeduje ta znanja. Što se tiče konkurentnosti, upravo zbog specifičnosti proizvoda i usluga koje nudimo, kod nas konkurencija u brojčanom smislu nije tolika kao u nekim drugim branšama, a većina našeg poslovanja, gotovo 90% odlazi na izvoz“, istaknuo je.

Indija nam je udarno tržište. Praktički smo sad usuglasili jedan 10-godišnji plan isporuka, morat ćemo razmisliti kako ćemo to napraviti. Prisutni smo tamo već skoro šest godina. Također, zadnjih godina dobili smo dosta projekata financiranih EU fondovima na našoj željeznici, obnova pruge prema Mađarskoj i isporuka željezničko-cestovnih prijelaza, tako da se sad povećao taj domaći udio, što je dosta važno malo raditi kod kuće.

Naša tajna uspjeha je u želji za stvaranjem. Trebamo malo promijeniti naš obrazovni sustav, probati Hrvatsku promijeniti u poduzetničku zemlju jer morate nešto proizvoditi. Ako ne proizvodite, sve morate kupovati, a novac ne pada s neba. Borimo se, stvaramo, konkuriramo. Ako imate kompetencije radit ćete. Čim smo opstali, znači da imamo nekakvo znanje.”

“Poduzetnici moraju graditi kulturu vlastite organizacije”

“Poduzetnici moraju graditi kulturu vlastite organizacije, gledati rješenje problema i izazova, ne tražiti probleme. Važno je dobro poznavati regulativu, imati relevantne podatke i znati ih očitati. U našoj branši – transportu, koji je krvotok gospodarstva, velike su potrebe za vozačima na tržištu, a s druge strane, sve su veći zahtjevi od vozača, čija je djelatnost sve više regulirana.

Primjerice, nedavno je uvedena posebna regulativa za vozače iz trećih zemalja, koji mogu voziti manje od EU vozača. Taj i drugi izazovi potiču nas na još bolju organizaciju i učenje te da uvijek moramo biti korak ispred“, rekla je Dorotea Effenberger, predsjednica Uprave i vlasnica tvrtke Tahograf te članica žirija programa EY Poduzetnik godine.

Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste banke istaknuo je da je Hrvatska trenutno u vrlo povoljnom položaju, budući da najdinamičnije tržište u CEE regiji imaju upravo Poljska i Hrvatska, koja danas ima kompanije koje su financijski i upravljački konkurentnije nego prije deset godina.

“Za to su zaslužni svi dionici, ali svakako bih istaknuo privatni sektor koji doprinosi dinamici razvoja. Osim velikih igrača, ne smijemo zanemariti niti oko 80.000 malih i srednjih poduzetnika koji su klijenti naše banke. Riječ je o vrlo uspješnim kompanijama, koje se bore s izazovima pravnog i poreznog okvira. Upravo zato važno ih je podržati.”

Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste banke

Berislav Horvat, Country Managing Partner i voditelj Odjela revizije u EY-u Hrvatska, istaknuo je kako su program EY Poduzetnik godine u Hrvatskoj pokrenuli s ciljem da se promijeni poduzetnička klima kroz priznanje zasluga poduzetnicima koji oblikuju naše okruženje, otvaraju nova radna mjesta te jasno pokazuju da se i u Hrvatskoj kao maloj zemlji može uspjeti.

“U novom desetljeću, želimo dalje razvijati optimizam u poduzetništvu. Naime, prema istraživanju EY Poduzetnički barometar iz prošle godine, 61% domaćih poduzetnika osjeća se nesigurno po pitanju financija i odlučivanja, a oko 41% domaćih poduzetnika zabrinuto je zbog geopolitičke situacije.

Oko 40% naših poduzetnika poslovno okruženje vidi negativno, dok je na razini Jugoistočne Europe taj postotak još veći – oko 50%. Želimo doprinijeti promjeni te percepcije kroz naš program, razgovor novih, mlađih poduzetnika s iskusnijima, što omogućava naša baza koju smo stvorili kroz ovih 10 izdanja programa.”

Berislav Horvat, Country Managing Partner i voditelj Odjela revizije u EY-u Hrvatska

Ime novog hrvatskog poduzetnika ili poduzetnice koji će Hrvatsku predstavljati na svjetskom izdanju EY Poduzetnik godine, bit će poznato na svečanom proglašenju, koje će se održati u listopadu ove godine. Poduzetnici, kao i oni koji žele nominirati uspješne poduzetnike, svoje prijave i prijedloge mogu dostaviti putem službene web stranice ey-eoy-croatia.awardsplatform.com.