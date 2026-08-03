Otvoren hotel na Jadranu čija je renovacija koštala 18 milijuna eura

Nakon opsežne obnove i renovacije otvoren je jedan od najvećih all inclusive obiteljskih hotela na srednjem Jadranu. U Family Hotel Adria u Biogradu na Moru najviše gostiju od otvaranja stiže iz Austrije i Slovenije, dok iznenađujuće visok udio bilježe domaći gosti.

Nakon opsežne obnove vrijedne 18 milijuna eura, Family Hotel Adria tijekom srpnja počeo je primati prve goste. Otvaranjem obnovljenog hotela s četiri zvjezdice Biograd na Moru je dobio jedan od najvećih hotelskih kapaciteta na ovom dijelu hrvatske obale i novi turistički proizvod u cijelosti usmjeren obiteljima s djecom. Hotel raspolaže s 209 soba i 800 ležajeva, a svojim kapacitetom i konceptom obiteljskog odmora izdvaja se u hotelskoj ponudi srednjeg Jadrana.

Njegovo otvaranje značajno povećava hotelske kapacitete Biograda na Moru, ali i proširuje ponudu sjeverne Dalmacije u segmentu organiziranog obiteljskog i all inclusive odmora. Prvi rezultati pokazuju da je tržište novi hotelski koncept prihvatilo brže nego što se očekivalo. Hotel je već tijekom prvog mjeseca rada gotovo u potpunosti popunjen, a struktura gostiju potvrđuje snažan interes tržišta srednje Europe, ali i domaćih gostiju.

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Visok udio domaćih gostiju

„Popunjenost u prvom tjednu rada premašila je naša očekivanja. Hotel je gotovo pun, a najveći broj gostiju trenutačno dolazi iz Austrije i Slovenije. Posebno nas je ugodno iznenadio iznimno visok udio domaćih gostiju, koji se od samog otvaranja svrstavaju među naša najzastupljenija tržišta. Značajan udio bilježe i gosti iz Njemačke, što pokazuje da je novi koncept prepoznat na našim tradicionalno važnim tržištima, ali i u Hrvatskoj. Posebno nas veseli što su obitelji pozitivno reagirale na sadržaje koje smo razvijali upravo prema njihovim potrebama“, izjavila je Roberta Rudan Buršić iz grupacije Rudan Hotels & Camps.

Obnova hotela obuhvatila je modernizaciju smještajnih jedinica, zajedničkih prostora, restorana i prateće infrastrukture te razvoj novih sadržaja za djecu i roditelje. U sklopu kompleksa uređena je unutarnja dječja igraonica, dok ponudu za najmlađe dodatno čine Kids Club i Mini Club, jedinstvena off road auto staza u prirodnom okruženju, organizirana dnevna i večernja animacija te sportski programi prilagođeni različitim dobnim skupinama. Koncept je osmišljen tako da djeca tijekom boravka imaju organizirane aktivnosti i prostore za igru, dok su roditeljima dostupni vanjski i unutarnji bazeni, wellness, sportski tereni i prostori za odmor.

Hotel posluje prema all inclusive modelu, kojim su smještaj, prehrana, zabava, rekreacija i opuštanje objedinjeni unutar jednog hotelskog kompleksa. Takav pristup gostima omogućuje jednostavniju organizaciju boravka i cjelovito iskustvo obiteljskog odmora, prilagođeno potrebama svih generacija. Otvaranjem obnovljenog hotela Biograd dobiva suvremenu i sadržajno zaokruženu hotelsku ponudu koja dodatno jača njegovu poziciju među vodećim obiteljskim destinacijama na srednjem Jadranu.