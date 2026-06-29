Ovo su najpovoljnije europske destinacije za obiteljsko kampiranje

Otkrivene su najpovoljnije europske zemlje za obiteljski kamping odmor u 2026. godini, na temelju cijena kampiranja i troškova najma automobila.

Od mjesta za kampiranje uz plažu u Španjolskoj do kampova uz jezero u Austriji, kampiranje ostaje popularan način za obitelji da istraže Europu za manje novca.

Istraživanje tvrtke Discovercars.com, međunarodnog posrednika za najam automobila, otkrilo je najpovoljnije i najskuplje destinacije, na temelju kombinirane cijene boravka u kampovima i najma automobila za obitelj, prenosi Euronews.

Prema istraživanju, ovo su najpovoljnija mjesta za obiteljska kampiranja za ljeto 2026.

1. Portugal

Studija je otkrila da Portugal nudi najbolju vrijednost u Europi za četveročlanu obitelj koja ide na kampiranje. Otkrila je da tjedni najam automobila i troškovi kampiranja iznose samo 363 eura.

Velik dio toga pripisuje se najnižim cijenama najma automobila u cijeloj studiji, gdje SUV košta samo 143 eura za tjedan dana. Prosječna cijena kampiranja iznosila je 220 eura, što je srednji raspon istraživanja.

Unatoč tome, nije bilo dodatnih troškova za sadržaje i pogodnosti u kampovima, što znači da kampiranje u Portugalu može biti pristupačno. Mnogi također primaju kućne ljubimce.

Portimao, Portugal; Foto: Getty Images

2. Španjolska

Na drugom mjestu je Španjolska, čija prosječna cijena za tjedan dana boravka u kampu, uključujući troškove najma automobila, iznosi samo 398 eura.

Prosječna cijena kampiranja je 149 eura – druga najpovoljnija na ljestvici, a cijene najma automobila također su relativno niske, u prosjeku 249 eura.

Istraženi španjolski kampovi također nisu imali navedene dodatne naknade za sadržaje i usluge, a dobrodošli su i kućni ljubimci.

Španjolska bi također mogla biti dobar izbor za nervozne vozače. U prethodnoj studiji, tvrtka je utvrdila da je to najbolja zemlja za vožnju u cijeloj Europi.

3. Austrija

Sljedeća je Austrija, poznata po alpskom krajoliku, brojnim mogućnostima za planinarenje i jezerima. Ovdje će vas tjedni izlet koštati 445 eura.

Zemlja ima četvrte najjeftinije troškove kampiranja s 187 eura, a troškovi najma automobila iznosili su 258 eura, što znači da je to prilično pristupačna opcija za obitelji.

4. Ujedinjeno Kraljevstvo

Iako vrijeme nije poznato kao najpouzdanije u Ujedinjenom Kraljevstvu, i dalje je to povoljna destinacija za kampiranje. Također ima širok raspon prekrasnih krajolika u kojima možete uživati ​​na kampiranju, od obala Suffolka i Dorseta do brda Peak Districta.

Prosječna cijena tjednog najma parcele i automobila iznosi 504 eura. Dok je prosječna cijena kampiranja bila 272 eura – tehnički druga najskuplja u istraživanju, to je puno niže od destinacije s najvišom cijenom, Nizozemske.

S druge strane, cijene najma automobila su druge najpovoljnije od svih ispitanih destinacija, s prosječnom cijenom od 232 eura.

5. Švedska

Među pet najpovoljnijih destinacija za obiteljsko kampiranje nalazi se Švedska, poznata po svojim kasnim ljetnim zalascima sunca koji nude više vremena za uživanje u prekrasnom krajoliku.

U toj skandinavskoj zemlji, prosječni ukupni trošak kampiranja i najma automobila za tjedan dana iznosi 552 eura, pri čemu naknade za kampiranje iznose 200 eura, a cijene najma automobila oko 352 eura.

Najskuplje europske zemlje za obiteljsko kampiranje

Prema istraživanju, Nizozemska je najskuplja destinacija na kontinentu za tjedan dana kampiranja, s prosječnom cijenom od 1021 eura. Zemlja je imala daleko najviše prosječne cijene kampiranja od 511 eura, dok su prosječni troškovi najma automobila iznosili 510 eura.

Friesland, Nizozemska; Foto: Getty Images

Švicarska je zauzela drugo mjesto s prosječnim ukupnim troškom od 958 eura. Iako su naknade za kampiranje bile relativno umjerene i iznosile 246 eura, ta je zemlja imala najviše troškove najma automobila od svih analiziranih destinacija, u prosjeku 712 eura za tjedan dana.

Norveška je zauzela treće mjesto, s obiteljima koje se suočavaju s prosječnim troškovima od 776 eura. Skandinavska destinacija imala je neke od najviših cijena kampiranja i najma automobila u studiji, od 267 eura, odnosno 509 eura.

Finska je bila četvrta, s ukupnim prosječnim troškom od 637 eura. Iako su naknade za kampiranje bile među najnižima u istraživanju s 152 eura, viši troškovi najma automobila od 485 eura povećali su ukupnu cijenu. Neki kampovi dodatno naplaćuju struju, praonicu rublja i pristup sauni.

Prvih pet zaokružila je Francuska, gdje obiteljski kamping odmor u prosjeku košta 629 eura. Unatoč najjeftinijim cijenama kampiranja u studiji od samo 142 eura, relativno visoke cijene najma automobila od 487 eura učinile su je jednom od skupljih kamping destinacija u Europi općenito.

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