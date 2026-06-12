PBZ grupa donirala više od 70 tisuća eura Centru za odgoj i obrazovanje Šubićevac

PBZ grupa, dio Intesa Sanpaolo Grupe, u sklopu svog humanitarnog projekta “Činim dobro svaki dan“ i Visa kartice sa srcem donirala je 70.369,94 eura Centru za odgoj i obrazovanje Šubićevac. To je 103. donacija PBZ grupe u sklopu ovog projekta, a doniranim sredstvima Centar je izgradio i opremio senzorno igralište.

Svečano uručenje donacije i otvorenje novog senzornog igrališta održano je tijekom Dana Centra Šubićevac, kojom prigodom su djelatnici i korisnici Centra pripremili prigodan program ispunjen toplinom, kreativnošću i zahvalnošću, pretvorivši dan u nezaboravan trenutak za sve prisutne.

Prilikom uručenja donacije Ivan Ivičić, zamjenik predsjednika Uprave PBZ Carda, je izjavio: “Iznimna mi je čast i zadovoljstvo danas biti u Centru za odgoj i obrazovanje Šubićevac te i ovom najnovijom donacijom još jednom potvrditi koliko nam je važno ulagati u zajednicu i stvarati konkretne promjene u životima djece i mladih. Upravo takvu vrijednost već godinama njegujemo kroz projekt “Činim dobro svaki dan“ i Visa karticu sa srcem – karticu koja, uz financijske pogodnosti, nosi i snažnu poruku solidarnosti i brige za druge.

Za svaku transakciju ovom karticom izdvajamo 10 centi za dobrobit djece i mladih, bez dodatnog troška za korisnike, a zahvaljujući tome do sada smo donirali više od 5,5 milijuna eura te realizirali 103 donacije bolnicama, dječjim domovima i ustanovama diljem Hrvatske. Nadamo se da će novo senzorno igralište obogatiti svakodnevicu korisnika Centra, pružiti im prostor za više igre, osmijeha, razvoja i bezbrižnih trenutaka te poticati druženje i osjećaj pripadnosti.”

Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac već šezdeset godina, kroz različite oblike rada kao što su rana razvojna podrška, psihosocijalna podrška, smještaj, organizirano stanovanje, boravci za djecu i odrasle, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje po posebnom programu, savjetovanje, stručna procjena itd., skrbi o djeci s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Tijekom svih tih godina a posebno zadnjih desetak, Centar se transformirao u vodećeg pružatelja socijalnih usluga u Šibensko-kninskoj županiji.

“Počašćeni smo i zahvalni PBZ grupi i Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike što su prepoznali naš rad i razvoj te smo postali dijelom projekta PBZ grupe „Činim dobro svaki dan“. Donacija PBZ grupe donijela je konkretnu promjenu u život naših korisnika omogućivši im prelijep senzorni park, kojeg oni s radošću koriste svaki dan i ne samo to: on uz našu djecu okuplja i djecu iz susjedstva te doprinosi istinskoj inkluziji, sklapanju novih prijateljstava i novih iskustava koja su zalog za budućnost“, istaknula je Nataša Tucak, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Šubićevac.

Događanju su prisustvovali brojni uvaženi gosti kao što su Nada Zrinušić, ravnateljica Uprave za financije i projekte Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike; Paško Rakić, šibensko-kninski župan; Željko Burić, gradonačelnik Šibenika; Danijel Mileta, zamjenik gradonačelnika Šibenika i drugi.

Paško Rakić, župan Šibensko-kninske županije, Željko Burić, gradonačelnik Grada Šibenika, Nataša Tucak, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Šubićevac, Ivan Ivičić, zamjenik predsjednika Uprave PBZ Carda, Rajner Duvnjak, direktor Regija, Poslovni sa stanovništvom, PBZ i Nada Zrinušić, ravnateljica Uprave za financije i projekte, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

U ime Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – dugogodišnjeg partnera PBZ grupe na projektu “Činim dobro svaki dan“ Nada Zrinušić, ravnateljica Uprave za financije i projekte, je tom prigodom rekla: “Danas smo obilježili Dan Centra za odgoj i obrazovanje Šubićevac i završetak još jedne školske godine, a poseban razlog za veselje je donacija PBZ grupe zahvaljujući kojoj je izgrađeno i opremljeno senzorno igralište namijenjeno korisnicima Centra. Ova vrijedna donacija primjer je kako suradnja javnog i privatnog sektora može donijeti konkretne i trajne koristi djeci i mladima kojima je podrška najpotrebnija.

Novo senzorno igralište pružit će korisnicima Centra sigurno i poticajno okruženje za igru, razvoj, učenje i socijalno uključivanje. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike posebno pozdravlja inicijative koje doprinose stvaranju jednakih mogućnosti i kvalitetnijih uvjeta života za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.“