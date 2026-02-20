PCC: Vlajčić nas nije htio primiti; Ministarstvo: sporan je format sastanka

Tvrtka Premium Chicken Company (PCC) požalila se u petak da je ministar poljoprivrede David Vlajčić odbio sastanak s njezinim predstavnicima, no Ministarstvo odgovara da nije odbilo dijalog nego format sastanka.

Premium Chicken Company, koji u okolici Siska razvija projekt peradarskih farmi oko čega se ovih dana lome koplja između investitora, lokalne zajednice i nevladinih udruga, tvrdi da je ministar Vlajčić odbio službeni sastanak s investitorima projekta vrijednog više od 600 milijuna eura, dok je istovremeno odlučio primiti predstavnike udruge Zelena akcija neposredno prije najavljenog subotnjeg prosvjeda.

Smatra kako Vlajčić time šalje poruku da su investitori manje poželjni sugovornici od skupina koje se protive investiciji.

PCC tvrdi da je 30. siječnja službeno zatražio sastanak s ministrom kako bi predstavio projekt i odgovorio na sva pitanja, no taj je zahtjev odbijen uz obrazloženje da je, kako se navodi, “sve već rečeno na tribini”.

“Istovremeno, ministar je odlučio organizirati zaseban sastanak s aktivistima, čime je jasno pokazao selektivan pristup i nejednak tretman dionika”, kaže se u priopćenju Premium Chicken Companya.

Tvrtku zabrinjava i to što su pozivi za tribinu održanu 16. veljače 2026. godine u Sisku upućeni u neradni dan, u subotu 14. veljače 2026. godine, i to, kako se navodi, tek nakon što su investitori već putem medija saznali za njezino održavanje.

Ministarstvo: sporan je format sastanka

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pak kaže da nije odbilo dijalog s investitorom, nego je “odbilo format parcijalnog sastanka u ovoj fazi postupka”.

“Projekt je izazvao velik javni interes i uključuje više razina vlasti i više institucija. U takvim okolnostima smatramo da je odgovorno voditi komunikaciju tako da bude jednaka za sve dionike i potpuno transparentna”, kaže Ministarstvo i dodaje da je zato organiziralo okrugli stol u Sisku i na njega pozvalo investitora, zajedno sa svim relevantnim dionicima.

“Cilj okruglog stola bio je da se rasprava vodi pred svima: da lokalna zajednica dobije odgovore, da se razdvoje činjenice od glasina, da se čuju stručni argumenti i da se jasno vidi tko je za što nadležan i koje su sljedeće faze postupka. To je bio pokušaj da se spusti tenzija i da se komunikacija vrati u okvir institucija i činjenica”, objašnjava Ministarstvo poljoprivrede.

Ističe kako je stav Ministarstva da Hrvatska treba ulaganja i rast proizvodnje hrane, uz puno poštovanje zakona i pozitivnih propisa, nadležnosti i zaštite javnog interesa.

“Budući da predstavnici udruga i građanskih inicijativa koje organiziraju prosvjed nikad predstavnicima Ministarstva nisu iskazali namjeru da se bilo što vezano uz predmetnu investiciju drži podalje od očiju javnosti, Ministarstvo ovim putem poziva investitora da se pridruži sastanku u subotu u 8:30 sati u zgradi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i slobodno pred prosvjednicima još jednom iznese svoje argumente”, kaže se u odgovoru Ministarstva poljoprivrede.