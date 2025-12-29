Pločke su novi HIT proizvod, a Nikolina Perša ponosno istaknula: “Titula stiže u Liku!”

U velikom finalu šeste sezone projekta Startaj Hrvatska, Nikolina Perša i njezin brend Smočnica s proizvodom Pločke okrunjeni su titulom HIT proizvoda 2025. godine, nakon što se proizvod tijekom sezone kontinuirano dokazivao kvalitetom i razvojem.

“Ovo mi je veliko iznenađenje. Znam da je moj proizvod odličan, ali nisam očekivala da ću dobiti i potvrdu da je to zaista HIT proizvod. Treba vremena da se dojmovi slegnu”, otkrila je Nikolina Perša nakon proglašenja te ponosno dodala: “Titula stiže u Liku i stvarno sam jako sretna zbog toga.”

Pločke su ručno rađene snack pločice koje nastaju u srcu Like, a iza njih stoji poduzetnica čija je osobna priča neraskidivo povezana s ovim proizvodom. Svaka receptura i svaka poslovna odluka rezultat su rada i vizije Nikoline Perše. Inspiraciju je pronašla u povratku korijenima, obiteljskom pčelinjaku i želji da prirodne, lokalne sastojke pretvori u zdrav i praktičan međuobrok. Pločke se proizvode od ličkog meda, orašastih plodova, sjemenki i suhog voća, bez aditiva i umjetnih zaslađivača, s naglaskom na čistu recepturu i prirodan okus.

Snažan poticaj za dalje

“Presretna sam i izuzetno ponosna na ovo priznanje, posebno zbog činjenice da sam cijeli posao pokrenula sama. Izuzetno sam zahvalna stručnjacima iz SPAR-a i kupcima koji su to prepoznali i nagradili me”, ističe Nikolina Perša, dodajući kako je ova nagrada snažan poticaj za daljnje širenje poslovanja i razvoj novih proizvoda. Uz podršku stabilnog partnera, kaže, vjeruje da je ovo tek početak jedne veće poslovne priče.

Posebno emotivan dio uspjeha veže se uz njezinu lokalnu zajednicu. Dolazeći iz malog mjesta u Lici,nagrađena poduzetnica naglašava kako je podrška okoline bila prisutna od samog početka. “Na ovaj su uspjeh ponosni ne samo obitelj i prijatelji, već i cijela lokalna zajednica. Svi su od prvog dana navijali za mene i uspjeh Pločki, tako da je ovo zapravo uspjeh svih nas”, kaže.

Projekt koji mijenja život

Gledajući prema budućnosti, planovi su jasni. U 2026. godini planira zaposliti dodatnu osobu kako bi si rasteretila proizvodnju, a već radi na razvoju novih okusa Pločki, koji bi na tržište mogli stići početkom ljeta. Paralelno razvija i nove proizvode, o kojima zasad ne želi otkrivati previše. Onima koji razmišljaju o prijavi na buduće sezone projekta poručuje da se ne dvoume. “Startaj Hrvatska je projekt koji mijenja živote i to nije floskula – to potvrđuje već šest generacija poduzetnika”, poručuje pobjednica.

Kroz projekt je osmero poduzetnika, uz stručnu podršku SPAR-a Hrvatska, dobilo priliku razviti svoje poslovanje i predstaviti proizvode širokoj publici, a u finalu su, osim Nikoline, i ostali kandidati potpisali ugovor na određeno vrijeme sa SPAR-om te nastavljaju graditi svoje poslovanje.

U projektu su oduševili brat i sestra iz Satnice Đakovačke koji stoje iza Lješnjaka Habada. Iz istarske Krnice predstavio se mladi pčelar Filip Raponja sa svojim brendom Plan Bee, koji nudi med, pelud i prirodne mješavine s limunom i đumbirom. Bračni par Želinski iz Ruščice nastavlja razvoj namaza od lješnjaka nutKat, dok Marcela i Dragutin Marković iz Velike Gorice ostaju prisutni na policama s proizvodom ChoCo – bučinim sjemenkama u čokoladi. Oduševila je i krema za osjetljivu kožu Derma Support Martine Ćustić, a svoje poduzetničke priče nastavljaju i Ivona Poljak iz Zagreba s Cookie Boxom te Tomislav Juretić s osvježavajućim sokovima Mist.

Snaga domaće proizvodnje

Šesta sezona projekta Startaj Hrvatska podsjetila je na snagu domaće proizvodnje. “Vi ste nas motivirali, a vjerujem da ste i sebi dokazali kako se isplati vjerovati u ideju i proizvod. Pred vama je tek početak i nadam se da ćete ovo iskustvo i znanje uložiti u nove proizvode”, poručila je kandidatima Žana Lovrić, direktorica nabave SPAR Hrvatska.

Glavni izvršni direktor SPAR Hrvatska, David Kovačić, istaknuo je kako je ponosan na projekt te poručio budućim poduzetnicima: “Ako vjerujete u svoj proizvod, imate viziju i strast, zajedno možemo uspjeti.”

Svi proizvodi iz šeste sezone projekta Startaj Hrvatska i dalje su dostupni na policama INTERSPAR-a i odabranih SPAR prodavaonica diljem Hrvatske.