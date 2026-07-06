Poduzetnički centar Samobor ugostio “Priče s tipfelerom”, održana i interaktivna radionica “Mastermind – Business Hot Seat“

Poduzetnički centar Samobor bio je domaćin drugog izdanja događanja „Priče s tipfelerom“, jedinstvenog projekta koji mijenja način na koji govorimo o poduzetništvu – stavljajući u središte priče o pogreškama, izazovima i iskustvima iz kojih nastaju najvrjednije poslovne lekcije.

Događanje su zajednički organizirali Poduzetnički centar Samobor, Marija Bedek, autorica projekta „Priče s tipfelerom“ i osnivačica Coach Solutions agencije za PR i marketing, te Danijela Capan, osnivačica platforme CoachiEfy.

Okupljene poduzetnike, obrtnike i sve zainteresirane sudionike uvodno je pozdravio direktor Poduzetničkog centra Samobor Stjepan Razum, istaknuvši važnost stvaranja prostora za razmjenu znanja, iskustava i međusobno povezivanje poduzetnika.

U ime organizatora sudionicima se obratila Renata Razum, voditeljica projekata u Poduzetničkom centru Samobor, koja je kroz osobnu životnu priču podijelila vlastiti „tipfeler“ – razdoblje u kojem je, vođena nezadovoljstvom i željom za promjenom, nekoliko puta promijenila posao prije nego što je pronašla profesionalni put u Poduzetničkom centru Samobor.

Središnji dio programa bio je razgovor s Davorinom Štetnerom, poduzetnikom, investitorom i predsjednikom Hrvatske udruge investitora i poslovnih anđela CRANE, koji je s publikom podijelio iskrenu priču o svom poduzetničkom putu. Umjesto klasičnog predstavljanja uspjeha, govorio je o pogrešnim poslovnim odlukama, izazovima, financijskim rizicima, pritiscima i iskustvima koja su ga oblikovala kao poduzetnika i investitora.

Posebno zanimanje izazvao je njegov otvoren i neposredan način komunikacije, zbog čega su sudionici tijekom cijelog razgovora aktivno sudjelovali postavljajući brojna pitanja i dijeleći vlastita iskustva.

Priče s tipfelerom su mi odmah sjele na prvu i, iako mi je raspored bio prepun, uspio sam doletjeti to jutro na vrijeme iz Bruxellesa. Dva i pol sata su mi proletjela u trenu, a upravo su greške nešto što me najviše naučilo u životu. Želim da poduzetnici, a pogotovo mladi poduzetnici, znaju da je u redu griješiti, učiti iz grešaka i rasti. Odustajanje nije opcija, naglasio je Davorin Štetner.

„Poseban dojam na sve sudionike ostavio je Davorin Štetner svojom iskrenošću i spremnošću da bez zadrške govori o izazovima i pogreškama koje su obilježile njegov poduzetnički put. Upravo su takve priče ono što poduzetnici žele čuti jer iz stvarnih iskustava učimo najviše. Nakon događanja mnogi su nam rekli kako bi ga mogli slušati još satima, a brojne pozitivne reakcije potvrdile su da ovakav format događanja ima svoju publiku i veliku vrijednost za poduzetničku zajednicu.“ – istaknula je Renata Razum.

Nakon razgovora uslijedila je interaktivna radionica „Mastermind – Business Hot Seat“, koju je vodila Danijela Capan. Kroz strukturirani rad u manjim grupama sudionici su otvorili konkretne poslovne izazove iz vlastitog poslovanja te razmijenili iskustva, ideje i prijedloge za njihovo rješavanje.

Danijela je zaključila: ””Posebno mi je drago što se drugo izdanje ‘Priča s tipfelerom’ održalo upravo u Samoborskom Malom tehnopolisu koji je prepoznao vrijednost ovog formata i vaznost otvaranja prostora za iskrene poduzetnicke price. Bilo je lijepo vidjeti da su se na događanju okupili ljudi različitih generacija, iskustava i poduzetničkih faza, jer upravo takva raznolikost donosi najvrjedniju razmjenu.

Razgovor s Davorinom Štetnerom bio je iznimno inspirativan, a Marija Bedek vodila ga je vješto, dinamično i s odličnim osjećajem za ravnotežu između osobne priče, poslovnih lekcija i tema koje su publici zaista važne. Iz Davorinova izlaganja posebno mi je ostala poruka da je neuspjeh sastavni dio uspjeha, da mlade ljude ne smijemo podcjenjivati jer upravo oni često donose svježinu, hrabrost i drukčiji pogled, da u poslovna partnerstva trebamo ulaziti promišljeno te da je mreža odnosa koju gradimo kroz karijeru jedan od naših najvrjednijih profesionalnih resursa.

Upravo sam zato kroz radionicu ‘Business Hot Seat’ željela sudionicima omogućiti da ovaj događaj ne bude samo inspirativno predavanje, nego i prilika za međusobno upoznavanje, razmjenu iskustava i širenje poslovne mreže. Jer ponekad nam upravo razgovor s drugim poduzetnicima pomogne da vlastiti izazov sagledamo jasnije i napravimo sljedeći korak.

Događanje je završilo neformalnim networkingom uz druženje, tijekom kojeg su sudionici nastavili razgovore, razmijenili kontakte i dogovorili nove poslovne suradnje.

Velik broj sudionika istaknuo je kako je upravo otvorenost govornika, interaktivan koncept događanja i mogućnost aktivnog sudjelovanja ono što „Priče s tipfelerom“ razlikuje od klasičnih poslovnih konferencija i predavanja.

Poduzetnički centar Samobor ovim je događanjem još jednom potvrdio svoju ulogu mjesta koje okuplja poduzetnike, potiče razmjenu znanja i iskustava te stvara prilike za umrežavanje i razvoj poduzetničke zajednice.

Projekt „Priče s tipfelerom“ pokazao je kako se iza svakog uspjeha kriju izazovi, pogreške i brojni pokušaji, a upravo spremnost da o njima otvoreno govorimo može biti najveća inspiracija onima koji tek grade svoj poduzetnički put.