Potpisan ugovor kojim Bosqar Invest planira preuzeti PIK Vrbovec

Bosqar Invest izvijestio je u ponedjeljak da je s Fortenova grupom potpisao ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela (SPA), kojim planira preuzeti 100 posto udjela u PIK Vrbovcu, jednom od vodećih hrvatskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina.

Po završetku transakcije, PIK Vrbovec pridružit će se Bosqarovoj Future Food vertikali, uz Panvita Grupu, slovensku poljoprivredno-prehrambenu grupu i Mlinar Grupu, pekarsku grupaciju u Adria regiji. Transakcija se planira provesti u partnerstvu s postojećim dioničarima, obitelji Polanič, navodi se u priopćenju Bosqar Investa.

Navodi se, također, da je Glavna skupština tog društva 11. svibnja usvojila odluku o povećanje temeljnog kapitala putem sekundarne javne ponude dionica (SPO), a prikupljena sredstva namijenjena su prvenstveno financiranju stjecanja 100 posto udjela u PIK Vrbovcu, ali i drugim M&A prilikama unutar ključnih poslovnih vertikala grupe.

Zaključenje transakcije ostaje podložno ispunjenju propisanih preduvjeta, uključujući dobivanju regulatornih odobrenja nadležnih tijela te finalizacije okvira financiranja, stoji u priopćenju. Dodaje se da će, s obzirom na strukturu transakcije, cijena biti konačno utvrđena prilikom zaključenja.

Čekaju se regulatorna odobrenja

Predsjednik Uprave Bosqara Darko Horvat poručio je u priopćenju kako je potpisivanje SPA ugovora važan korak u procesu planiranog preuzimanja PIK Vrbovca i daljnjeg razvoja Bosqarove prehrambene poslovne vertikale.

“Uvjereni smo da PIK Vrbovec, zajedno s Panvitom i Mlinarom, može činiti snažnu regionalnu prehrambeno-poljoprivrednu platformu usmjerenu na dugoročni rast, operativnu izvrsnost i jačanje otpornosti opskrbnih lanaca u regiji. Pred nama je sada završna faza procesa koja uključuje ishođenje regulatornih odobrenja i ispunjenje preostalih uvjeta za zaključenje transakcije”, naveo je Horvat.

Podložno potpisivanju ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela i ispunjenju svih potrebnih uvjeta i regulatornih odobrenja, Future Food vertikala Bosqar Invest grupe, temeljem javno dostupnih financijskih izvještaja za 2024. godinu, imala bi prihode od oko 640 milijuna eura i oko 4.800 zaposlenika, što bi je pozicioniralo kao vodeću grupaciju za svježu hranu u regiji.

Objedinjena platforma temeljila bi se na visoko integriranoj poljoprivrednoj proizvodnoj bazi, koja bi obuhvaćala više farmi, preko 120.000 tona godišnje proizvodnje mesa, voća, povrća i pekarskih proizvoda, tri najnaprednija pogona za preradu u regiji, kapacitet stoke od oko 120.000 svinja i 4,5 milijuna brojlerskih pilića.

Podložno prethodnom regulatornom odobrenju nadležnih tijela i finalizaciji ulaganja u PIK Vrbovec, očekuje se da će Bosqar Invest, na ‘pro forma’ osnovi i u okviru svog trenutnog opsega, ostvariti više od jedne milijarde eura godišnjih prihoda i preko 100 milijuna eura EBITDA-e na ‘pro forma’ konsolidiranoj osnovi u 2026. godini.

PIK Vrbovec zapošljava 1.500 radnika

U priopćenju Fortenova Grupe ističe se, pak, kako je PIK Vrbovec najveći hrvatski proizvođač mesa i mesnih prerađevina i veliki izvoznik na 20-tak tržišta te posjeduje izvozni broj HR 10 koji omogućuje izvoz na najzahtjevnija svjetska tržišta.

Kompanija ima najmoderniji pogon primarne obrade mesa (klaonicu) na ovim prostorima, kao i pogone za preradu mesa te izravno surađuje s preko 100 lokalnih farmi, kao i s farmama Belja, što ga čini najvećim domaćim prerađivačem svinjskoga mesa.

Trenutačno zapošljava oko 1.500 radnika te je posljednjih nekoliko godina prošla transformaciju u profitabilnu kompaniju s velikim razvojnim potencijalom.