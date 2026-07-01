Prijave za godišnje turističke nagrade do 4. rujna – DHT 2026 u Poreču

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) izvijestila je da su do 4. rujna otvorene prijave za godišnje hrvatske turističke nagrade, koje će se kao i svake godine najboljima u turizmu dodijeliti na Danima hrvatskog turizma (DHT) 19. i 20. studenoga u porečkom Valamar Pical Resortu.

Prijave za godišnje turističke nagrade mogu se slati samo online, putem službene web stranice DHT-a, koje će i ove godine zajednički organizirati Ministarstvo turizma i sporta (MINTS), HTZ, Hrvatska gospodarska komora (HGK) uz izravan televizijski prijenos (završnice s dodjelom nagrada) Hrvatske radiotelevizije (HRT).

Prijave za nagrade otvorene su za sve dionike u hrvatskom turizmu te su prilika za prezentiranje izvrsnosti i primjera najboljih praksi, njihovo promicanje i javno priznanje, poručuju iz HTZ-a.

Među kategorijama nagrada su turistički događaj ili festival godine, DMK turistički aranžman, gastronomski doživljaj, nagrade za postignuća u održivom, poslovnom, aktivnom, kulturnom, nautičkom, ruralnom i zdravstvenom turizmu, kao i za najbolje ljude – djelatnike godine u turizmu, tvrtke i ustanove, domaćine te za životno djelo.

Nagradit će i najbolje marine, plaže, promotivnu kampanju, kampove, hotele te destinacije na obali i kontinentu, uz proglašenje destinacije godine-šampiona turizma 2026. godine.