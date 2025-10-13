Problemi s nabavom u avionskoj industriji nose troškove i prijevoznicima

Industrija zrakoplova muku muči s nabavom, a problemi bi avioprijevoznike mogli u ovoj godini stajati 11 milijardi dolara, upozorila je Međunarodna udruga za zračni promet (IATA).

Knjige narudžbi u zrakoplovnom sektoru pokazale su u 2024. godini više od 17 tisuća zrakoplova, najviše otkada je IATA počela objavljivati brojke.

Dosadašnji rekord zabilježen je u razdoblju između 2010. do 2019. godine kada su brojale oko 13 tisuća zrakoplova godišnje.

Slabašan tempo proizvodnje koštat će ove godine zrakoplovne tvrtke više od 11 milijardi dolara, izračunali su u IATA-i.

Avioprijevoznici moraju zbog kašnjenja koristiti starije zrakoplove koji troše više goriva, pa će njihov račun u ovoj godini u toj stavci pokazati trošak od 4,2 milijarde dolara.

Globalna flota stari, a stariji zrakoplovi zahtijevaju češće i skuplje održavanje, s procijenjenim troškom u ovoj godini od 3,1 milijardu dolara.

Porasli su i troškovi najma motora, za 20 do 30 posto od 2019. godine, utvrdili su u IATA, i u ovoj će godini biti veći za 2,6 milijardi dolara.

Prijevoznici moraju unajmljivati motore budući da se više vremena troši na održavanje.

Troškove nose i veće zalihe rezervnih dijelova kako bi se ublažili mogući nepredvidivi poremećaji u opskrbnom lancu, napominje IATA, procijenivši iznos u ovoj godini na 1,4 milijarde dolara.

Uz troškove, zračne prijevoznike muči i manjak kapaciteta, s obzirom na pojačanu potražnju za putovanjima.

U 2024. godini potražnja za letovima porasla je 10,4 posto, a kapaciteti za 8,7 posto, navode u IATA-i, uz napomenu da ljudi pokazuju pojačanu sklonost putovanjima i u 2025. godini.

Među problemima udruga izdvaja i geopolitičku nestabilnost, nestašicu sirovina i nedostatak kvalificirane radne snage.

Problemi u nabavi mogli bi se ublažiti uspostavom tržišta rezervnih dijelova koje bi prijevoznicima ponudilo više mogućnosti izbora i osiguralo podatke prijeko potrebne za planiranje, naznačio je glavni direktor IATA-e Willie Walsh.