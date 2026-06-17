Prvi robot-zidar stigao u susjedstvo, uskoro će raditi i u Hrvatskoj

U susjednoj Sloveniji izvedena je prva robotizirana gradnja u regiji. Tvrtka wienerberger, u suradnji s tvrtkom Tosidos, u Cerknici je predstavila WLTR, robota koji automatizira zidanje, jedan od fizički zahtjevnijih poslova u građevinarstvu. Riječ je o tehnologiji koja već mijenja europska gradilišta, a uskoro stiže i u Hrvatsku.

Otporan je na vjetar, sunce i kišu. Ne poznaje umor. Postiže brzinu zidanja do 10 m² na sat, a može zidati do visine od tri i pol metra bez potrebe za građevinskom skelom.

Robot zida od drugog reda nadalje, dok prvi red i dalje postavlja iskusan zidar. Nakon toga, uz pomoć senzora, provjerava položaj svake opeke, po potrebi ispravlja odstupanja i postiže milimetarsku preciznost. Za rad zahtijeva priključak električne energije od 400 V, jednog osposobljenog operatera i jednog pomoćnog radnika, čime se, ovisno o projektu, može zamijeniti tim od pet do šest zidara.

“Robotizirano zidanje nije zamjena za znanje i iskustvo ljudi, nego odgovor na stvarne izazove građevinske industrije. Danas se od gradilišta traži više. Traži se brža izvedba, ujednačena kvaliteta, veća sigurnost i bolja organizacija rada. WLTR preuzima fizički najteži dio posla, ali iza njega i dalje stoje ljudi koji razumiju gradnju, materijale i sam proces. To je smjer u kojem će se građevinarstvo razvijati“, izjavio je Amel Emkić, mag. inž. građevinarstva grupacije wienerberger.

Amel Emkić, mag. inž. građevinarstva grupacije Wienerberger

Robot-zidar zato nije samo tehnološka zanimljivost iz susjedstva, nego najava promjena koje će se sve više osjećati u cijelom sektoru.

WLTR koristi posebno razvijenu brušenu Porotherm opeku iz nove serije Robot Ready. Opeka ima dodatne utore koji robotu omogućuju precizno prihvaćanje i polaganje.

“Robotika neće izbrisati zidarsko zanimanje, ali će ga promijeniti. Građevinarstvo ne može i neće ostati izvan tehnološke transformacije. Upravo suprotno, promjene će biti sve vidljivije i na samim gradilištima“, dodao je Emkić.

Prva robotizirana gradnja u Cerknici važan je korak za građevinsko tržište Slovenije, ali i cijele regije. WLTR roboti za zidanje već su dovršili više od 40 komercijalnih projekata diljem Europe, uključujući stambene projekte u Češkoj, dječji vrtić u Poljskoj, industrijska skladišta u Austriji i Mađarskoj te obiteljske kuće u Engleskoj. Trenutačno je u Europi dostupno 12 strojeva, a do kraja 2027. očekuje se porast na nekoliko desetaka.