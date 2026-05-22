Ressler: EU više ne može mir i prosperitet uzimati zdravo za gotovo

Ni Hrvatska ni Europska unija više ne mogu uzimati mir i napredak zdravo za gotovo, poručio je u petak u Zagrebu hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler, dodajući da takav svijet više “ne postoji”.

“Ni Europa ni Hrvatska se više ne mogu oslanjati na pretpostavke koje su dugo izgledale samorazumljive: da će se mir održati sam po sebi, da će gospodarski prosperitet biti nešto što je moguće ostvariti bez strateških unutarnjih promjena”, rekao je zastupnik iz redova pučana na otvaranju konferencije “Hrvatska i Europa na prekretnici”.

“Takav svijet više nije realan. Jednostavno ne postoji”, poručio je.

Dodao je da to isto vrijedi i za tvrdnje da će tehnološki napredak uvijek ići u korist EU-a ili da će globalni poredak ostati stabilan.

Kao primjere toga je naveo povratak rata u Europu, globalnu konkurenciju te tehnologiju koja mijenja gospodarstva i svakodnevne živote društava, ali i demografske pritiske koji utječu na obitelji i javne sustave.

“Naše neposredno susjedstvo ponovo postaje prostor strateških nadmetanja”, dodao je.

Iako je EU još uvijek “ekonomski div”, blok ima ozbiljnih “gospodarskih problema” te je potrebno pronaći načina kako da zadrži gospodarsku, tehnološki i političku težinu u novom svijetu koji iziskuje sposobnost brzog odlučivanja, smatra Ressler.

“Zbog toga postaje jasno (da je potrebno) trezveno graditi naše kapacitete i u smislu obrane i pokušati razumjeti procese na globalnoj i europskoj razini i prije nego što nas preteknu, pokušati se prilagoditi: prepoznati prostor za hrvatski interes i doprinos”, poručio je eurozastupnik.

I u području kulture se vodi “duboka borba” o vrijednostima, identitetu i o tome “tko smo, što prenosimo sljedećim generacijama i kakvu Europsku uniju i Hrvatsku želimo ostaviti iza sebe”, rekao je Ressler.

Kazao je da je u takvom vremenu dubokih rascjepa ponekad važno pokušati se odmaknuti od dnevnopolitičkih stvari i pokušati ozbiljno promišljati o položaju Hrvatske i Unije u svijetu koji će biti “još brži, okrutniji i složeniji nego što je danas”.

Konferencija okuplja brojne sudionike radi rasprave o ključnim izazovima s kojima se suočavaju Hrvatska i EU od sigurnosti i obrane, konkurentnosti i geopolitičkih promjena do situacije u hrvatskom susjedstvu te širih društvenih i identitetskih pitanja, ističe se u priopćenju Resslerovog ureda.