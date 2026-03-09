Saša Cvetojević prodao udio u MBE Adriaticu talijanskoj Fortidiji

MBE Adriatic u vlasništvu Saše Cvetojevića i Josipa Martića dobio je novog većinskog vlasnika – talijansku Fortidiju. Mail Boxes brend u regiji tako je došao pod izravno upravljanje tvrtke koja ima globalna prava na njega izvan SAD-a i Kanade.

Tvrtka MBE Adriatic koja upravlja brendom Mail Boxes na sedam tržišta jugoistočne Europe dobila je novog većinskog vlasnika – talijansku Fortidiju.

Fortidia, nekoć poznata po nazivu MBE Worldwide je talijanska grupacija koja između ostalog od 2009. godine ima globalna prava na brend Mail Boxes Etc izvan SAD-a i Kanade. Taj međunarodni brend u 57 država preko poslovnih centara koji nude usluge dostave, logistike, e-commerce podrške, marketinga i tiska za tvrtke i građane.

Daljnje širenje se nastavlja

Mail Boxes je u Hrvatskoj prisutan od 2017. godine, kad je franšiza za regiju pripala tvrtki MBE Adriatic koju su osnovali 80-postotni vlasnik Saša Cvetojević i 20-postotni vlasnik Josip Martić. MBE Adriatic uz Hrvatsku pokriva još Sloveniju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju, Kosovo i Crnu Goru.

Saša Cvetojević na Facebooku je pojasnio kako on sada prelazi na mjesto savjetnika Uprave, dok će dosadašnji kolega – direktor Josip Martić postati jedan od tri člana Uprave. Najavio je proširenje broja usluga i jaču podršku iz MBE središnjice u Milanu, uključujući bolju IT podršku. Najavio je i otvaranje tri nove lokacije u Zagrebu, povratak u Istru te vrlo vjerojatno otvaranje lokacije u Čakovcu.

“Drago nam je što možemo poželjeti dobrodošlicu Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Crnoj Gori među zemlje u kojima Fortidia izravno upravlja poslovanjem”, izjavio je Giuseppe Filosa, regionalni potpredsjednik u Fortidiji. “Radujemo se bliskoj suradnji kako bismo dodatno unaprijedili ponudu visokovrijednih rješenja za korisnike na ovim tržištima.”

“Postizanje ove prekretnice veliko je postignuće za cijeli naš tim i odražava gotovo desetljeće predanog rada na izgradnji i širenju naše mreže”, rekao je Josip Martić, Country Manager MBE Adriatic. “Ulazak u skupinu zemalja u kojima Fortidia izravno upravlja poslovanjem otvara uzbudljivo novo poglavlje. To će dodatno unaprijediti našu sposobnost podrške našim poduzetnicima i korisnicima te ubrzati razvoj brenda Mail Boxes Etc. na našim tržištima.”