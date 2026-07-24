Švicarski Travelnode akvizirao zadarski Rentlio

Travelnode, hospitality-tech platforma sa švicarskim sjedištem, u većinskom vlasništvu fondova privatnog kapitala Sandberg Capital i ARX Equity Partners, akvizirala je Rentlio, drugog najvećeg hrvatskog pružatelja softverskih rješenja za turizam. Samo nekoliko tjedana nakon preuzimanja talijanske softverske tvrtke Podcamp, koja razvija softver specijaliziran za upravljanje kampovima, ova transakcija predstavlja još jednu važnu prekretnicu u strategiji grupe usmjerenoj na konsolidaciju europskog hospitality-tech tržišta.

Travelnode je od ranije vlasnik dubrovačke platforme Phobs, a sinergijom Phobsa i Rentlija postaje neprikosnoveni tržišni lider u softverskim rješenjima za hotele, kampove i apartmane u Hrvatskoj i Sloveniji te gradi najambiciozniju hospitality-tech platformu na području jadranske regije. Rentlio i Phobs zajedno broje gotovo stotinu zaposlenih i ostvaruju preko deset milijuna eura prihoda s jasnim planom daljnjeg rasta.

Udruživanje ovih dokazano uspješnih tehnoloških platformi važan je korak ka ubrzanju tehnološke transformacije turizma. Rastuća očekivanja gostiju, sve složenije poslovanje i ubrzani razvoj umjetne inteligencije mijenjaju način na koji posluju hotelijeri i ostali poduzetnici u turizmu. S nepovezanim sustavima za prodaju, distribuciju, operacije i komunikaciju više se ne može pratiti zahtjeve tržišta pa budućnost pripada platformama koje objedinjuju ključne poslovne procese i omogućuju hotelima da se manje bave tehnologijom, a više svojim gostima.

Upravo takva vizija stoji iza Travelnodea, hospitality-tech platforme u vlasništvu Sandberg Capitala i ARX Equity Partnersa.

Travelnode sada udružuje dvije domaće kompanije – Phobs i Rentlio – koje su, svaka u svom području, u Hrvatskoj razvile hospitality-tech rješenja za turizam konkurentna ne samo u regiji nego i na globalnoj razini.

Rentlio je postao sinonim za modernu tehnologiju u turizmu. Njegova cloud platforma za upravljanje objektima i prateća rješenja svakodnevno pomažu hotelijerima i drugim turističkim profesionalcima automatizirati procese, pojednostaviti rad recepcije i operativnih timova te pružiti bolje iskustvo gostima.

Phobs se, s druge strane, pozicionirao kao vodeća tehnološka platforma usmjerena na rast hotelskih prihoda kroz upravljanje ključnim prodajnim procesima. Poseban naglasak stavlja na povećanje udjela direktnih rezervacija te razvoj široke distribucijske mreže koja hotelima omogućuje povezivanje sa svim relevantnim OTA kanalima, turoperatorima i tradicionalnim turističkim agencijama. Istodobno, platforma podržava izravno oglašavanje na vodećim metasearch kanalima, među kojima se posebno ističe Google kao najvažnije mjesto za usporedbu cijena i donošenje odluke o rezervaciji.

“Prije dvanaest godina krenuli smo iz Zadra s idejom razvijanja proizvoda koji će se koristiti diljem svijeta. Ta ambicija danas ostaje ista s razlikom u tome što sada imamo partnere koji dijele istu viziju i s kojima možemo ostvariti puno više nego što bi bilo koja od naših kompanija mogla sama. Ekspertiza, iskustvo i korisnička baza koju je izgradio Phobs jedinstvena je u ovom dijelu Europe. Za naše korisnike ovo znači ubrzanje svega što smo dosad gradili. Rentlio ostaje Rentlio – s istim timom, istim vrijednostima, ali još većom ambicijom nego prije. Vjerujemo kako će budućnost tehnologije u turizmu graditi povezane platforme koje hotelijerima omogućuju da se manje bave tehnologijom, a više onime zbog čega taj posao postoji – stvaranjem vrhunskog iskustva za svoje goste. Ovo je početak novog poglavlja u Rentliju, koje je za mene istovremeno i jako motivirajuće, ali i jako emotivno”, izjavio je Marko Mišulić, osnivač i direktor Rentlija.

“Phobs ostaje snažno fokusiran na velike korisnike, hotelske i camping lance koji razvijaju vlastite, kompleksne tehnološke ekosustave, unutar kojih Phobs ima važnu ulogu u povezivanju sustava, distribuciji i upravljanju prodajnim procesima. Istodobno, ovim se povezivanjem otvara dodatni prostor za hotelske objekte, koji sve češće traže cjelovita, integrirana i jednostavna rješenja. Takvim korisnicima potrebno je objedinjeno tehnološko okruženje koje smanjuje operativnu složenost, pojednostavljuje svakodnevno poslovanje i omogućuje im da se više posvete gostima i razvoju svog poslovanja. Ovo je stvaranje šire tehnološke platforme koja objedinjuje ključna znanja, proizvode i kompetencije potrebne hotelijerima u godinama koje dolaze. Svaka kompanija ostaje usmjerena na ono u čemu je najbolja, dok će zajednički razvoj tehnologije, razmjena znanja i pristup novim tržišnim segmentima biti snažan pokretač daljnjeg rasta”, rekao je Miho Borković, predsjednik Uprave Phobsa.

“Naša je ambicija izgraditi vodeću europsku platformu za tehnologiju u turizmu. Travelnode danas nudi sveobuhvatan skup cloud rješenja za hotele, apartmane i kampove te sustavno gradi integrirani tehnološki ekosustav za cijelu industriju smještaja. Akvizicija Rentlija sljedeći je logičan korak u toj strategiji – nakon Podcampa, riječ je o našoj drugoj transakciji u svega nekoliko tjedana, čime dodatno jačamo svoju poziciju u cijeloj regiji”, izjavio je Michal Rybovič, Managing Partner Sandberg kapitala.

“Rentlio se prirodno uklopio u našu strategiju. Tvrtka objedinjuje kvalitetan proizvod, snažnu tržišnu poziciju i, prije svega, iskusan menadžerski tim predvođen Markom Mišulićem, koji je dosljedno dokazivao svoju sposobnost izgradnje međunarodno uspješne tehnološke kompanije. Izuzetno nam je drago što će Marko ostati na upravljačkoj poziciji, a ujedno postati i dioničar Travelnode grupe. To odražava našu dugoročnu filozofiju izgradnje platforme zajedno s poduzetnicima i menadžerskim timovima koji nastavljaju poticati rast i stvarati novu vrijednost”, rekao je Michal Rzavský, Investment Manager u Sandberg Capitalu.

Kroz zajednički razvoj ovih dviju kompanija, ali i talijanskog Podcampa, dodatno će se ubrzati ulaganja u inovacije, umjetnu inteligenciju, integracije i nove funkcionalnosti koje će korisnicima donijeti još veću vrijednost.

Prije petnaestak godina Hrvatska gotovo da nije niti postojala na karti globalne hospitality tehnologije. Danas iz Dubrovnika dolazi jedna od vodećih hotelskih revenue-generating platformi, razvijena kako bi hotelima omogućila veću kontrolu nad prodajom, povećala udio direktnih rezervacija i povezala ih s globalnim distribucijskim kanalima, a iz Zadra jedna od najmodernijih platformi za operativno upravljanje turističkim objektima. Obje kompanije pod jednim krovom, ali i dalje iz hrvatskih ureda sada zajedno nastavljaju razvijati tehnološka rješenja za turizam.