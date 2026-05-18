Canal+ zaprijetio prekidom suradnje sa 600 umjetnika koji su ustali protiv njegova vlasnika milijardera

Kontroverzni milijarder Vincent Bolloré posljednjih godina agresivno širi utjecaj u medijima i izdavaštvu, zbog čega ga mnogi uspoređuju s Rupertom Murdochom.

Direktor Canal+ grupe Maxime Saada poručio je da kompanija više neće surađivati s oko 600 filmskih profesionalaca koji su potpisali peticiju protiv konzervativnog milijardera Vincenta Bolloréa, vlasnika Canal+ grupe i jednog od najutjecajnijih ljudi francuskih medija.

Objava je stigla usred Filmskog festivala u Cannesu, najvažnijeg europskog okupljanja filmske industrije i odmah izazvala snažne reakcije među producentima, redateljima i glumcima.

“Tu sam peticiju doživio kao nepravdu prema timovima Canal+, koji brane neovisnost i raznolikost kompanije”, rekao je Saada i dodao da ne želi da Canal+ surađuje s ljudima koji su potpisali tu peticiju.

Peticija je pozvala javnost na otpor “sve snažnijem utjecaju krajnje desnice” na francusku filmsku industriju pod utjecajem Bolloréa i Canal+ grupe.

Među potpisnicima su neka od najvećih imena francuske kinematografije, uključujući Juliette Binoche te redatelja Arthura Hararija, koscenarista Oscarom nagrađenog filma Anatomija jednog pada.

Sukob dodatno potvrđuje koliko je Vincent Bolloré postao kontroverzna figura u francuskom kulturnom i medijskom prostoru. Konzervativni milijarder posljednjih godina agresivno širi utjecaj kroz televiziju, izdavaštvo i medije, zbog čega ga dio komentatora uspoređuje s Rupertom Murdochom. Njegov informativni kanal CNews često se opisuje kao francuska verzija Fox Newsa.

Napetosti su bile vidljive i na samom festivalu. Logo Canal+ ove je godine izviždan na pojedinim projekcijama u Cannesu, uključujući i film otvaranja The Electric Kiss, piše Le Monde.

Slični sukobi već su izbili i u izdavačkom sektoru. Više od 100 autora izdavačke kuće Grasset, također u Bolloréovu vlasništvu, prošlog je mjeseca najavilo odlazak nakon smjene dugogodišnjeg direktora kompanije.