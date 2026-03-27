Glava slavnog droida iz Ratova zvijezda prodana na aukciji za više od milijun dolara

Uz kultni rekvizit iz Ratova zvijezda, na aukciji su prodani i legendarni filmski rekviziti iz Ralja, Brodoloma života i Gospodara prstenova.

Glava droida C-3PO-a korištena u filmu Ratovi zvijezda: Epizoda V – Carstvo uzvraća udarac prodana je na aukciji za više od milijun američkih dolara. Rekvizit je bio dio kolekcije filmskih i televizijskih memorabilija ponuđenih na prodaju u srijedu u sklopu proljetne aukcije Spring Entertainment Memorabilia Live u aukcijskoj kući Propstore u Los Angelesu.

Riječ je o jedinom poznatom primjerku glave tog izmišljenog droida koji se pojavio na kolekcionarskom tržištu, a prodan je za 1.058.400 dolara (795.100 eura), nakon što je prije prodaje procijenjen na između 350.000 i 700.000 dolara.

Glava C-3PO-a bila je najskuplji predmet aukcije, na kojoj je i harpun kojim se koristio Robert Shaw u filmu Ralje, zajedno s originalnim kovčegom, prodan za 327.600 dolara (284.340 eura).

Scena iz filma Ralje u kojem glumac Robert Shaw ispaljuje harpun u morskog psa foto: Zanuck-Brown/Universal via Guliver

Također, odbojkaška lopta Wilson koju je Tom Hanks koristio u filmu Brodolom života iz 2000. prodana je za 189.000 dolara (164.000 eura), nakon procjene od 150.000 do 300.000 dolara.

Na aukciji su se našli i slomljeni dijelovi mača iz Gospodara prstenova, koji su prodani za 252.000 dolara (219.000 eura). Prvi dan aukcije donio je ukupno 6,5 milijuna dolara, a među predmetima bio je i zlatni listić iz filma Willy Wonka i tvornica čokolade iz 1971.

Odbojkaška lopta Wilson koju je Tom Hanks koristio u filmu Brodolom života iz 2000. prodana je za 189.000 dolara foto: ALamy via Guliver

Operativni direktor Propstorea Brandon Alinger izjavio je da je aukcija snažno započela, uz intenzivno nadmetanje od samog početka. Istaknuo je kako materijali iz Ratova zvijezda i dalje imaju snažan odjek među kolekcionarima, pri čemu je glava C-3PO-a bila vrhunaca dana.

Dodao je i da je kolekcija iz filma Ralje postigla odlične rezultate, posebno u godini obilježavanja 50. obljetnice filma, što potvrđuje njegovu trajnu popularnost.