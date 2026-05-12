Londonski gradonačelnik otkrio zašto bi građani trebali navijati za West Ham umjesto za Tottenham

Dok se West Ham bori za ostanak u Premier ligi, londonske vlasti strahuju od višemilijunskih gubitaka.

Londončani bi trebali navijati za West Ham umjesto za Tottenham jer bi porezni obveznici mogli dobiti račun od 2,5 milijuna funti ako klub ispadne iz Premier lige, izjavio je gradonačelnik Londona Sadiq Khan.

West Ham se nalazi na 18. mjestu ljestvice Premier lige, samo dva kola prije kraja sezone, i ozbiljno mu prijeti ispadanje. Tottenham je tek jedno mjesto iznad zone ispadanja, na 17. poziciji, pa i njemu prijeti pad u Championship.

Sjajan posao za West Ham

Gradonačelnik Londona za situaciju je okrivio svog prethodnika Borisa Johnsona, tvrdeći da je dogovorio “najgori mogući posao”, zbog kojeg bi gradske vlasti mogle pretrpjeti veliki financijski gubitak ako West Ham završi među tri posljednja kluba.

“Londončanima koji ne navijaju za Tottenham poručio bih da bi vjerojatno trebali navijati za West Ham”, rekao je Khan za Standard.

“Bivši gradonačelnik Boris Johnson napravio je najgori zamislivi posao. Što se West Hama tiče, to je bio posao stoljeća jer im je praktički dao fantastičan stadion bez najamnine na 100 godina.”

“Ako West Ham ispadne iz lige, mi, porezni obveznici i gradska uprava, mogli bismo gubiti do 2,5 milijuna funti godišnje. Zato poručujem Londončanima koji ne navijaju za Tottenham da bi trebali navijati za West Ham, jer će porezni obveznici izgubiti ako klub ispadne.”

Građani subvencioniraju stadion

Velik dio troškova upravljanja Londonskim stadionom snosi Greater London Authority GLA (nešto kao Zagrebački holding), a ti bi troškovi dodatno porasli kada bi West Ham igrao u Championshipu.

Prihodi od bivšeg Olimpijskog stadiona vjerojatno bi pali ako bi klub nastupao u nižem rangu, dok bi GLA imao veće troškove osiguranja i organizacije utakmica jer Championship uključuje 23 domaće utakmice, u odnosu na 19 u Premier ligi.

Prema ugovoru na 99 godina koji je potpisan za vrijeme Borisa Johnsona, West Ham godišnje plaća 4,4 milijuna funti najamnine, dok gradske vlasti pokrivaju troškove zaštitara i druge troškove vezane uz stadion.

To znači da londonski porezni obveznici već sada subvencioniraju funkcioniranje stadiona, unatoč pokušajima da se objekt koristi i za druge događaje poput bejzbola i glazbenih koncerata.