Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života

Svake zime 30 milijuna stanovnika tone u toksičnu noćnu moru. Loša kvaliteta zraka odgovorna je za jedan od sedam smrtnih slučajeva, a vlada ustraje u negiranju problema.

Zagreb se posljednjih godina sve češće suočava s povišenim razinama zagađenja zraka, posebno lebdećim česticama PM2.5, koje su među najopasnijima jer prodiru duboko u pluća i krvotok. Problem je najizraženiji tijekom jeseni i zime, kada kombinacija prometa, ložišta na drva i ugljen i nepovoljnih vremenskih uvjeta zarobi zagađenje nad gradom. Tada Zagreb često prelazi WHO granicu od 15 μg/m³ (dnevni prosjek) te se na mjernim jedinicama bilježe vrijednosti između 30–60 μg/m³, a u ekstremnim epizodama smoga vrijednosti znaju skočiti i iznad 100 μg/m³.

Iako se glavni grad Hrvatske posljednjih godina zna naći pri vrhu gradova s najlošijom kvalitetom zraka, s najgorom toksičnom noćnom morom svake zime suočava se 30 milijuna stanovnika New Delhija. Pitanje kvalitete zraka postalo je sve osjetljivije otkako su društvene mreže razotkrile pokušaje lokalne vlasti da prikrije stvarne razine zagađenja. Dugo su zime u Delhiju bile smatrane ugodnima. Stanovnici su se veselili tom dijelu godine nakon suhe vrućine u svibnju i lipnju te vlažnih monsuna u srpnju i kolovozu. Ti dani su prošli. Zima je postala sinonim za ekstremno zagađenje, piše Le Monde.

Manipuliranje podacima

Nakon Diwalija, najvažnijeg hinduističkog festivala svjetla, održanog krajem listopada, stanovnici su se probudili omamljeni u magli finih čestica (PM2.5), unatoč “umirujućim” službenim indeksima zagađenja. Oporba je optužila gradsku upravu, predvođenu Indijskom narodnom strankom premijera Narendre Modija, da manipulira podacima prskanjem vode oko mjernih stanica i isključivanjem drugih. Dan nakon Diwalija otkazalo je 28 od 39 mjernih mjesta za kvalitetu zraka.

Vozilo Odjela za javne radove (PWD) raspršuje vodu pomoću topa protiv smoga kako bi smanjilo onečišćenje zraka u New Delhiju 5. studenoga 2025. foto: Arun Sankar/AFP



Zrak je bio toliko nezdrav da je jedan od vodećih pulmologa u gradu uputio očajničku poruku: “Ako možete, napustite Delhi na šest do osam tjedana”, apelirao je. Liječnici i bolnice bili su preplavljeni navalom pacijenata sa bronhitisom, grloboljom i glavoboljama. Sada se otvoreno postavlja pitanje: je li New Delhi uopće pogodan za život? Šestu godinu zaredom rangiran je kao najzagađeniji glavni grad na svijetu. Od početka studenoga, jutarnje koncentracije PM2.5 redovito prelaze 400 mikrograma po kubičnom metru (µg/m3), dok Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da 24-satna razina ne prelazi 15 µg/m3. Pri takvim razinama svaka aktivnost na otvorenom postaje opasna.

Godišnji trošak 100 milijardi dolara

Zdravstveni trošak za stanovnike megagrada je golem. Loša kvaliteta zraka odgovorna je za jedan od sedam smrtnih slučajeva godišnje, odnosno 17.188 života, prema Centru za istraživanje energije i čistog zraka. Institut za energetsku politiku pri Sveučilištu u Chicagu izračunao je da bi stanovnici New Delhija dobili dodatnih 8,2 godine životnog vijeka kada bi grad ispunio smjernice WHO-a o kvaliteti zraka.

Prema studiji objavljenoj u časopisu The Lancet, više od 1,7 milijuna smrti u Indiji 2022. godine pripisano je zagađenju zraka — 38 posto više nego 2010. Ekonomski trošak zagađenog zraka približava se iznosu od 100 milijardi dolara godišnje u izgubljenoj produktivnosti i izdacima za zdravstvenu skrb.

Cijela dolina Indo-Gangesa, kao i većina velikih indijskih gradova, uključujući Chennai, Mumbai, Kolkata i Lucknow, bilježe razine PM2.5 daleko iznad standarda WHO-a. Prema AQI ljestvicama, 74 od 100 najzagađenijih gradova na svijetu nalazi se u Indiji.

Bombastične, ali neučinkovite mjere

Unatoč težini zdravstvene krize, indijska vlada ostaje u poricanju. “Nema dostupnih konačnih podataka koji bi ustanovili izravnu povezanost smrti sa zagađenjem zraka,”, izjavio je ministar okoliša Bhupender Yadav pred Parlamentom. “Zagađenje zraka samo je jedan od mnogih čimbenika koji utječu na respiratorne bolesti.”

Regionalna vlada, sa svoje strane, višestruko je uvećala broj bombastičnih, ali neučinkovitih mjera. Nakon instalacije “protusmog” tornjeva vrijednih dva milijuna eura, cisterni za raspršivanje vode i neuspjelog pokušaja umjetne kiše koji je u listopadu koštao 300.000 eura, sada planira instalirati sustave raspršivanja vode u najzagađenijim dijelovima grada. Projekt bi trebao koštati oko 40 milijuna rupija (gotovo 400.000 eura) i zahtijevao bi 2000 litara vode na sat — unatoč tome što se glavni grad istodobno suočava i s krizom vodoopskrbe.

Vozač s maramom preko lica prelazi most iznad rijeke Yamune u New Delhiju 21. listopada, dan nakon Diwalija, kada je onečišćenje zraka bilo 23 puta veće od granica koje propisuje UN foto: Arun Sankar/AFP

Produbljivanje nejednakosti

“Postoje stvarna rješenja za suzbijanje izvora zagađenja”, rekao je Suraj Raut, 25-godišnji član udruge Scientists for Society, skupine aktivista koji se bore protiv zagađenja. “Vozila koja zagađuju moraju biti zabranjena i zamijenjena električnima, potrebno je razviti čist javni prijevoz, sve industrije i radionice koje zagađuju moraju se premjestiti izvan New Delhija — grad ima 18 industrijskih zona — a emisije iz građevinskog sektora i poljoprivrede moraju se smanjiti. Dugoročno, cijeli model mora se promijeniti.”

Kako bi se ublažile sve gore prometne gužve, gradske vlasti izgradile su još više cesta i čvorišta. Grad se sada proteže više od 50 kilometara od sjevera prema jugu. Više od 100 nadvožnjaka narušava urbani krajolik.

Zagađenje dodatno produbljuje nejednakosti u već ionako snažno podijeljenim megagradovima, gdje gotovo 17 posto stanovnika živi u slamovima, a voda, električna energija i kanalizacija nisu univerzalno dostupni. New Delhi još uvijek nema pitku vodu iz slavine, niti pouzdan sustav odvodnje i obrade otpada. Čak i u najprestižnijim kvartovima, otpadne se vode ispuštaju u kanale čiji smrad dodatno truje zrak.