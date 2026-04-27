Poljski YouTuber srušio rekorde: Prikupio više od 60 milijuna eura u devetodnevnom livestreamu

Humanitarni prijenos koji je okupio glazbenike, sportaše i influencere pretvorio se u globalni fenomen i prikupio desetke milijuna eura za borbu protiv raka kod djece.

Poljski influencer s društvenih mreža prikupio je više od 60 milijuna funti nakon devetodnevnog neprekidnog online prijenosa tijekom kojeg su mu se pridruživale brojne poznate osobe kako bi podržale dobrotvornu akciju za djecu oboljelu od raka.

Emitirajući iz stana na desnoj obali Varšave, 23-godišnji Piotr Garkowski, poznat pod nadimkom Łatwogang, devet je dana bez prestanka slušao humanitarnu pjesmu posvećenu djeci koja se bore s rakom, dok je vrijeme ispunjavao zabavnim izazovima i gostovanjima poznatih osoba.

Velika podrška poznatih

Pjesma “Još sam ovdje”, koju su snimili poljski reper Bedoes 2115 i 11-godišnja Maja Mecan, napisana je u formi rap “diss” pjesme, inače namijenjene vrijeđanju protivnika, ali ovaj put usmjerene protiv raka.

Streamer, koji je ranije bio poznat po tome što je s Edom Sheeranom snimio poljsku verziju njegovog hita “Azizam”, ugostio je niz vodećih glazbenika, glumaca, sportaša i influencera iz zemlje, koji su ponovno izvodili svoje viralne hitove i popkulturne trenutke, piše The Guardian.

Chris Martin iz grupe Coldplay kratko se pojavio putem videa, izvodeći improviziranu pjesmu na klavijaturama, a u izravnom prijenosu, nešto iza tri sata ujutro, pojavio i brzoklizač Vladimir Semirunniy, rođen u Rusiji, a naturalizirani Poljak, koji je donirao svoju srebrnu medalju s Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina u utrci na 10.000 metara, a potom je, poput voditelja, obrijao glavu u znak solidarnosti – što su učinili i brojni drugi gosti.

Cilj je bio 120.000 eura

Kampanja je dobila i snažnu podršku na društvenim mrežama. Poljski i Barcelonin nogometaš Robert Lewandowski zaplesao je uz pjesmu na TikToku i donirao više od 230.000 eura. Njegov suigrač i bivši vratar Arsenala Wojciech Szczęsny također je snimio video, u kojem mu se pridružio i Barcelonin i španjolski nogometaš Lamine Yamal.

Šesterostruka Grand Slam pobjednica u tenisu Iga Świątek također je podržala akciju donacijom većom od 20.000 eura te darovanjem dviju ulaznica za svoj meč na ovogodišnjem Wimbledonu.

Iako je početni cilj bio samo 500.000 zlota (120.000 eura), ovaj prijenos smatra se jednim od najuspješnijih humanitarnih događaja na YouTubeu. Do ponedjeljka ujutro prikupljeno je više od 257 milijuna zlota (60 milijuna eura), a završnicu prijenosa u nedjelju navečer pratilo je više od 1,5 milijuna ljudi, uz sudjelovanje Łatwoganga, Bedoesa 2115 i djece oboljele od raka.