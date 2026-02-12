Povijesna odluka: Jedna europska zemlja mogla bi u lipnju ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna

Švicarska danas ima 9,1 milijun stanovnika, pri čemu stranci čine čak 27 posto ukupne populacije — jedan od najvećih udjela u Europi, što sve češće izaziva nezadovoljstvo dijela domaćeg stanovništva. Prema nedavnom istraživanju, prijedlog ograničenja podržava 48 posto ispitanika.

Švicarska će održati glasovanje o radikalnom prijedlogu kojim bi se broj stanovnika ograničio na 10 milijuna, potezu koji bi mogao ugroziti ključne sporazume s Europskom unijom i ograničiti pristup tvrtki kvalificiranoj stranoj radnoj snazi.

Inicijativa, koja je prikupila potrebnih 100.000 potpisa kako bi se prema švicarskom sustavu izravne demokracije raspisao nacionalni referendum, ima potporu snažne desne Švicarske narodne stranke (SVP) i o njoj će se glasovati sredinom lipnja, objavila je vlada u srijedu

Rast od 25 posto od 2000.

Prijedlogom se traži da se broj stalnih stanovnika Švicarske ograniči na najviše 10 milijuna do 2050., te da se pokrenu mjere ako broj stanovnika prije toga premaši 9,5 milijuna. Te bi mjere uključivale ograničavanje broja u područjima azila i spajanja obitelji, piše Financial Times.

Trenutačno Švicarska ima 9,1 milijun stanovnika i visoku razinu imigracije, potaknutu visokim plaćama i kvalitetom života. Prema službenim podacima, stranci čine 27 posto stanovništva, što je jedan od najvećih udjela u Europi, a broj stanovnika porastao je oko 25 posto od 2000. godine, znatno više nego u većini susjednih zemalja.

Referendum dolazi u trenutku šireg rasta nezadovoljstva visokom imigracijom diljem Europe, gdje zabrinutost zbog pritiska na stanovanje, javne usluge i tržište rada potiče rast potpore krajnje desnim strankama koje zagovaraju strože kontrole migracija.

Mjere za smenjenje stanovništva

Unutar zemlje potpora glasovanju je značajna, uz rastuću frustraciju zbog nedostatka stanova i, kako zagovornici tvrde, “nekontrolirane imigracije”.

SVP, najveća stranka u zemlji, smatra da “eksplozija stanovništva” preopterećuje infrastrukturu, šteti okolišu i dodatno podiže najamnine.

“Nakon priljeva više od 180.000 ljudi u jednoj godini, konačno se mora poduzeti akcija”, poručila je stranka koja aktivno vodi kampanju za tzv. “inicijativu održivosti”.

Nedavno istraživanje agencije LeeWas na uzorku od više od 10.000 ispitanika pokazalo je da 48 posto podržava prijedlog, što upućuje na tijesno glasovanje.

Ako broj stanovnika premaši 10 milijuna, vlada bi prema prijedlogu morala iskoristiti sve raspoložive političke instrumente kako bi ga smanjila, uključujući ponovno pregovaranje ili raskid međunarodnih sporazuma koji potiču rast stanovništva, poput sporazuma o slobodnom kretanju ljudi između Švicarske i EU.

Posljedice za gospodarstvo

Međutim, inicijativa ne predviđa detaljan sustav kvota ili upravljanja migracijama — nameće samo strogi gornji limit, što bi, upozoravaju stručnjaci, praktički značilo gotovo potpuni prekid dodatne imigracije radne snage nakon dostizanja tog praga.

Ako prijedlog bude prihvaćen, mogao bi imati dalekosežne posljedice za globalno orijentirane kompanije u zemlji, od prehrambenog diva Nestléa do farmaceutskih kompanija Novartis i Roche, koje se uvelike oslanjaju na strani talent.

Poslovno udruženje Economiesuisse nazvalo je prijedlog “inicijativom kaosa” i upozorilo da se švicarske tvrtke oslanjaju na radnike iz EU-a i Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) kako bi popunile radna mjesta. Bez njih bi, navode, kompanije mogle preseliti poslovanje u inozemstvo, izgubiti porezne prihode, usporiti inovacije i smanjiti razinu usluga.