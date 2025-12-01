Prekretnica u Africi: Zemlja koja opskrbljuje EU uranom okreće leđa Francuskoj

Vojni režim odlučio je nacionalizirati rudarsku kompaniju u većinskom vlasništvu francuske Orano grupe te sav proizvedeni uran plasirati izravno na međunarodno tržište.

Nigerski vojni režim je u nedjelju objavio da stavlja uran koji proizvodi rudarska kompanija Somair – podružnica francuskog diva Orana prije nego što ju je režim nacionalizirao u lipnju – na međunarodno tržište. Eksploatacija urana u Nigeru nalazi se u središtu sukoba između hunte koja je preuzela vlast 2023. i kompanije Orano, u 90-postotnom vlasništvu francuske države, koja desetljećima upravlja rudnicima u Nigeru.

Vijest je objavljena na državnoj televiziji Télé Sahel u nedjeljnom večernjem izvještaju koji je citirao izjave čelnika hunte, generala Abdourahamanea Tianija. Tiani je, stoji u izvještaju, naglasio “legitimno pravo Nigera da raspolaže svojim prirodnim bogatstvima i prodaje ih onome tko ih želi kupiti, prema tržišnim pravilima i u potpunoj neovisnosti.”

Ruski ministar energetike Sergej Civilev izjavio je u srpnju da Moskva želi eksploatirati uran u Nigeru. Otkako je hunta preuzela vlast u državnom udaru 2023., Niger se okrenuo Rusiji, koja posjeduje najveći nuklearni arsenal na svijetu, po pomoć u borbi protiv džihadističke pobune u zapadnoafričkoj zemlji. Istodobno je okrenuo leđa bivšem kolonijalnom vladaru Francuskoj, koju optužuje za podršku separatističkim skupinama.

Godine 2024. Niger je uklonio Orano s operativnog upravljanja nad svoja tri glavna rudnika u zemlji: Somairom, Cominakom i Imourarenom, koji ima jedno od najvećih nalazišta urana na svijetu. Orano službeno zadržava 60 posto udjela u tim podružnicama i pokrenuo je niz arbitražnih postupaka kako bi pokušao povratiti operativnu kontrolu.

Niger je 2022. godine bio odgovoran za otprilike četvrtinu prirodnog urana isporučenog europskim nuklearnim elektranama, prema podacima nuklearne organizacije Euratom.