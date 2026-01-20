Svjetska elita okupila se u Davosu, ali neka ključna imena ove godine izostaju

Na sastanku Svjetskog gospodarskog foruma očekuje se gotovo 3000 čelnika iz različitih sektora, uključujući rekordnih 400 političkih lidera, 850 čelnika najvećih kompanija i 100 tehnoloških pionira.

Izvršni direktor J.P. Morgana Jamie Dimon, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i izvršni direktor Nvidije Jensen Huang samo su neka od najpoznatijih imena iz svijeta politike, biznisa i tehnologije koji se ovih dana okupljaju u švicarskom Davosu na godišnjem sastanku Svjetskog gospodarskog foruma (WEF).

Američki predsjednik Donald Trump također će osobno sudjelovati na skupu, prvi put otkako se 2020. obratio forumu tijekom svog prvog mandata. Njegovo virtualno obraćanje prošle godine, svega nekoliko dana nakon povratka u Bijelu kuću, snažno je odjeknulo. Ovoga puta, prema navodima WEF-a, Trump dolazi s dosad “najvećom” američkom delegacijom, piše CNBC.

Organizatori u Davosu ističu impresivne brojke sudionika koje očekuju – “gotovo 3000 čelnika iz različitih sektora”, uključujući rekordnih 400 političkih lidera, 850 čelnika najvećih kompanija i 100 tehnoloških pionira. No jedna vlada koja se trenutačno nalazi u središtu geopolitičke oluje neće biti prisutna.

Danci ne dolaze

Predstavnici danske vlade bili su pozvani, ali su odlučili ne doći, potvrdio je glasnogovornik WEF-a u ponedjeljak, dok se spor oko Grenlanda dodatno zaoštrava. Njihova odluka naglašava koliko bi ovogodišnji skup mogao biti napet, svega nekoliko dana nakon što je Trump najavio nove carine europskim zemljama koje se protive njegovim pokušajima aneksije tog arktičkog otoka.

Među onima koji ne dolaze ima i drugih velikih imena. Kineski predsjednik Xi Jinping nije na popisu sudionika WEF-a, kao ni čelnici Brazila i Indije. Na popisu se ne nalaze ni britanski premijer Keir Starmer ni talijanska premijerka Giorgia Meloni, iako se za oboje navodi da bi ipak mogli doći.

Na konferenciji za novinare prošlog tjedna organizatori WEF-a istaknuli su da se očekuje dolazak predstavnika šest od sedam zemalja skupine G7, što je, prema riječima predsjednika WEF-a Børgea Brendea, “povijesni” iskorak.

Godine 2025. jedini čelnik G7 koji je osobno sudjelovao u Davosu bio je tadašnji njemački kancelar Olaf Scholz.

Uz predsjednika Trumpa, osobno bi trebali doći i francuski predsjednik Emmanuel Macron, kanadski premijer Mark Carney i njemački kancelar Friedrich Merz. Iz Downing Streeta nisu potvrdili hoće li britanski premijer Keir Starmer sudjelovati – prošle godine nije – no prema navodima medija očekuje se njegov dolazak. Japanska premijerka Sanae Takaichi ne spominje se na popisu WEF-a, a vjerojatno će ostati u zemlji s obzirom na to da je u ponedjeljak najavila prijevremene izbore za 8. veljače.

Više direktora

Davos traje od ponedjeljka navečer do petka ujutro. Tema ovogodišnjeg skupa je “Duh dijaloga”, a program se fokusira na pet područja: geopolitičko okruženje, umjetnu inteligenciju, klimu i prirodu, nove izvore gospodarskog rasta te „ljude i spremnost”.

Osnivač WEF-a Klaus Schwab jedno je od velikih imena koje neće biti u Davosu. Nakon što je desetljećima vodio forum, Schwab je u travnju odstupio nakon istrage o navodnom neprimjerenom ponašanju, iz koje je kasnije izašao oslobođen optužbi za “materijalne nepravilnosti”.

Uz Huanga iz Nvidije, na popisu sudionika su i izvršni direktor Microsofta Satya Nadella, izvršni direktor Anthropica Dario Amodei te čelnik DeepMinda Demis Hassabis. Sudjelovat će i financijska direktorica OpenAI-ja Sarah Friar, no izvršni direktor tvrtke Sam Altman nije najavljen.

Iako WEF navodi da se očekuje dolazak “gotovo” 65 šefova država, uključujući predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, neka velika imena izostaju.

Tko nije na popisu

Brazilski predsjednik Lula da Silva i indijski premijer Narendra Modi nisu najavljeni kao govornici. No Brende je opisao indijsku delegaciju kao “snažnu” te istaknuo da će doći i čelnici drugih azijskih gospodarstava, uključujući Indoneziju i Pakistan.

Iako se ne očekuje dolazak kineskog predsjednika Xija, Brende je rekao da će u Davosu sudjelovati “velika” kineska delegacija, uključujući potpredsjednika vlade zaduženog za trgovinu i financije He Lifenga, koji bi se trebao obratiti sudionicima u utorak.

Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, de facto vladar zemlje, također nije na popisu, no više ministara, uključujući ministra financija Mohammeda Al Jadaana, sudjelovat na forumu.

Španjolski premijer Pedro Sánchez u ponedjeljak je objavio da ipak neće doći, nakon što su se u nedjelju na jugu zemlje sudarila dva brza vlaka, pri čemu je poginulo 39 ljudi.

Čelnik britanske desne stranke Reform UK Nigel Farage ove se godine očekuje u Davosu. U prošlosti je Davos nazivao „elitističkim” te tvrdio da ondje „ljudi u švicarskim skijalištima odlučuju o našim sudbinama”, u videu iz 2020. godine.