Tisuće internetskih stranica ugašene zbog ilegalnih prijenosa utakmica Svjetskog prvenstva

Gotovo 3.000 internetskih stranica blokirano je ili zaplijenjeno zbog nezakonitog prijenosa utakmica Svjetskog prvenstva, objavilo je američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ).

Tijekom turnira ugašeno je više od 1.000 domena samo u SAD-u, dok je sličan broj blokiran u Kolumbij, prenosi BBC.

Američke i južnoameričke agencije za provedbu zakona provele su akcije u sklopu istraga pod nazivima Operation Offsides i Operation Red Card.

Ivan J. Arvelo, direktor Nacionalnog centra za koordinaciju zaštite prava intelektualnog vlasništva (NIPRCC), izjavio je da neovlašteno emitiranje utakmica Svjetskog prvenstva krši prava intelektualnog vlasništva i „financira kriminalne organizacije”.

Više od tisuću domena ugašeno u SAD-u

DOJ je krajem prošlog mjeseca objavio da je uklonio 400 internetskih stranica zbog nezakonitog prijenosa utakmica Svjetskog prvenstva. U međuvremenu su uklonjene ili blokirane stotine dodatnih stranica.

„Kontinuirani napori da se zaplijeni više od tisuću domena namijenjenih nezakonitom prijenosu utakmica Svjetskog prvenstva potvrđuju predanost administracije zaštiti prava intelektualnog vlasništva i uspješnoj organizaciji Svjetskog prvenstva FIFA-e 2026.”, izjavio je pomoćnik američkog državnog odvjetnika A. Tysen Duva.

Većinu provedbenih aktivnosti nadzirala je Služba za imigraciju i carinu (ICE), savezna agencija u čijem je sastavu i NIPRCC.

Piratstvo sportskih prijenosa uzrokuje milijarde dolara štete

Nezakonito prenošenje sportskih događaja često se odvija putem internetskih stranica ili web-mjesta posebno izrađenih za određeni događaj. Tvrtke i televizijske kuće procjenjuju da im takve aktivnosti uzrokuju gubitke od više milijardi dolara godišnje.

Zbog globalne popularnosti nogometa, analitičari navode da se piratstvo u tom sportu odvija na „industrijskoj razini”. Sve veći troškovi kupnje prava za prijenos utakmica doveli su i do viših cijena za navijače, osobito za one koji moraju plaćati više različitih usluga kako bi pratili svoju momčad.

Zbog toga se dio navijača okreće ilegalnim prijenosima velikih utakmica kako bi izbjegao visoke troškove.

Charles Rivkin, predsjednik organizacije Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), koja se bori protiv digitalnog piratstva i sudjelovala je u ovoj policijskoj akciji, izjavio je u ponedjeljak da je Svjetsko prvenstvo „vrsta globalnog događaja uživo koju piratske mreže vrlo brzo nastoje iskoristiti”.

Akciju podržali FIFA i velike medijske kuće

Akciju protiv ilegalnog streaminga podržali su i FIFA, koja organizira Svjetsko prvenstvo, beIN Media Group, NBC Universal, Ultimate Fighting Championship (UFC) i Warner Bros.

Velik dio FIFA-inih prihoda dolazi od prodaje prava na televizijski prijenos različitim medijskim kućama diljem svijeta koje žele prenositi utakmice.

FIFA i ostale medijske organizacije nisu odmah odgovorile na zahtjeve za komentar.

Uhićenja u više zemalja Južne Amerike

Kolumbijsko državno odvjetništvo priopćilo je da je u sklopu operacija uhitilo više osoba.

Četiri člana skupine koju vlasti nazivaju „kibernetičkom kriminalnom skupinom” Los Ciberinfiltrados uhićena su zbog sumnje da su nezakonito pribavljali i distribuirali pristup prijenosima utakmica Svjetskog prvenstva. Dodatnih 830 internetskih stranica ugašeno je u Argentini, Ekvadoru, Peruu, Brazilu i Dominikanskoj Republici.

Osim protiv ilegalnog streaminga, kolumbijska policija provela je i „nacionalne pretrage i zapljene” usmjerene na krivotvorenu sportsku odjeću.

DOJ je priopćio da je u Kolumbiji 11 osoba uhićeno i osuđeno zbog nezakonite proizvodnje i distribucije krivotvorene sportske robe.