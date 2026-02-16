Tokić osnovao tvrtku za gospodarska vozila – T Truck Servis. Dionica od IPO-a pala 17,30 posto

T Truck Servis nova je tvrtka kompanije Tokić. Specijalizirana je za program gospodarskih vozila, drugi po veličini nakon programa osobnih vozila.

Dioničko društvo Tokić objavilo je na Zagrebačkoj burzi kako su osnovali novu tvrtku T Truck Servis. Ova tvrtka sa sjedištem u Sesvetama specijalizirana je za pružanje usluge servisa, popravaka i održavanja flota gospodarskih vozila.

Nova tvrtka upravlja velikom servisnom radionicom u Sesvetama. Servis raspolaže suvremenom opremom i timom od 14 specijaliziranih servisera te, uz osnovne servisne aktivnosti, sudjeluje u provedbi edukacija u okviru Tokićevog edukacijskog centra (TEC) i pruža logističku podršku prodajnoj mreži.

Gospodarski program odmah iz osobnih vozila

Ovakvom investicijom Tokić d.d. dodatno zaokružuje svoju podršku gospodarstvu Hrvatske, gdje uz širok asortiman dijelova za program gospodarskih vozila, nudi i podršku kupcima iz sektora industrije te poljoprivrede.

Nova specijalizirana tvrtka dio je Tokić programa gospodarskih vozila, drugog po veličini programa u Tokiću nakon onoga za osobna vozila. Osnivanje tvrtke nastavak je strategije organskog rasta Tokić grupe kroz razvoj novih usluga.



Tokić je prije tri mjeseca izašao na Zagrebačku burzu. U IPO-u su prikupili 23,32 milijuna eura. Tada su najavili akvizicije, daljnji rast i razvoj. Cijena dionice prilikom izlaska na burzu iznosila je 20,20 eura, dok se njezina cijena jutros do trenutka objave članka kretala između 16,70 i 16,80 eura. Od izlaska na burzu, to je pad od 17,3 posto.

Cijena dionica Tokić d.d.-a od 12. prosinca u stalnom je padu; Screenshot: Zagrebačka burza