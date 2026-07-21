Trump uvodi carine od 50 posto na kanadske proizvode

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je najavio uvođenje carina od 50 posto na većinu kanadske robe. Izjavio je da je Kanada nepravedno diskriminirala američke automobile, alkohol i mliječne proizvode.

Taj potez mogao bi izazvati novi val ekonomskog kaosa, s rizicima veće inflacije i daljnjeg pogoršanja odnosa između dviju nacija. Dužnosnik administracije koji je najavljivao ovaj potez rekao je da je Kanada jedna od rijetkih nacija osim Kine koja je uzvratila na Trumpove prethodne carine i da mora biti odgovorna.

Dužnosnik je inzistirao na anonimnosti tijekom razgovora s novinarima i rekao da je Trump potpisao tri proglasa o pokretanju carina prema članku 338. Zakona o trgovini iz 1930. Nekoliko demokratskih zastupnika prošle je godine predložilo ukidanje tog članka jer su rekli da bi ga Trump mogao iskoristiti za destabilizaciju gospodarstva, prenosi Euronews.

Nove carine od 50% isključivale bi energetske proizvode, ribu i ključne minerale, ali bi uključivale robu koja je prethodno bila zaštićena od uvoznih poreza Sporazumom između Sjedinjenih Država, Meksika i Kanade, ili USMCA. Taj trgovinski sporazum iz 2020. SAD nije obnovio, što je pokrenulo novi niz pregovora koji bi mogli trajati do 2036. godine.

Bijela kuća je navela da će carine stupiti na snagu za 30 dana, što znači da ima vremena za pregovore jer Trump nije uvijek provodio najavljena povećanja poreza na uvoz.

Kanadski premijer Mark Carney rekao je da njegova vlada vjeruje u prednosti slobodne i poštene trgovine, potpisavši više od 20 novih ekonomskih i sigurnosnih partnerstava. Rekao je da je Kanada spremna pregovarati s Trumpovom administracijom.

“Ovaj trgovinski spor povećao je troškove za obitelji, posebno u SAD-u“, rekao je Carney. “Kanada je spremna intenzivno se angažirati kako bi riješila preostala pitanja sa SAD-om na obostranu korist naših građana.“

Kanada se suočava s rizikom šireg trgovinskog rata

Ipak, carine bi mogle eskalirati u širi trgovinski rat jer Kanada nastoji obraniti svoje gospodarstvo. Premijer Ontarija Doug Ford vidi mogući obračun u budućnosti.

“Ako se ove carine nastave, Kanada će odgovoriti carinama“, objavio je Ford na društvenim mrežama.

Candace Laing, izvršna direktorica Kanadske gospodarske komore, rekla je da su potezi Trumpove administracije “žalosni”, ali da dvije zemlje moraju iskoristiti 30-dnevni rok prije početka uvođenja carina “kako bi ostvarile značajan napredak u napredovanju formalnih razgovora”.

Chris Swonger, izvršni direktor Vijeća za destilirana pića Sjedinjenih Država, također je pozvao na postizanje dogovora: “Potičemo kreatore politika s obje strane granice da teže pregovaračkom rješenju koje će vratiti pristup tržištu za američka alkoholna pića i izbjeći daljnju štetu američkom ugostiteljskom sektoru.“

No, korištenje zakona iz doba Velike depresije za nametanje carina proširuje neke od rizika, jer bi se te carine mogle primijeniti i na druge američke trgovinske partnere, ne samo na Kanadu, te unijeti “ogromnu neizvjesnost” u globalno gospodarstvo, rekao je Scott Lincicome, potpredsjednik opće ekonomije na Cato Institutu.

Carine su također politički izazov za Trumpa

Nove carine nose ozbiljne političke i ekonomske rizike za Trumpa uoči međuizbora za kontrolu nad Kongresom u studenom. Njegove tarife “Dan oslobođenja” prošle godine u travnju izazvale su slom financijskog tržišta zbog zabrinutosti oko inflacije i recesije, što ga je natjeralo da smanji stope na razdoblje pregovora.

Vrhovni sud je u veljači ove godine presudio da Trump nije imao zakonske ovlasti za uvođenje carina proglašavanjem ekonomske krize, što je prisililo administraciju da pronađe alternativne načine za povećanje uvoznih poreza na temelju niza pravnih ovlasti.

Carine su porezi na uvoz koje tvrtke zatim mogu prenijeti na potrošače u obliku viših cijena. Predsjednik tvrdi da će troškovi uzrokovani carinama uzrokovati preseljenje proizvodnje u SAD, iako za to postoji malo dokaza u ekonomskim podacima.

“Ovi novi porezi povećat će cijene za američke obitelji i vjerojatno će dovesti do odmazde protiv upravo onih industrija koje Trump navodno želi zaštititi“, rekla je zastupnica Suzan DelBene, demokratkinja iz Washingtona, koja je predsjednica Demokratskog odbora za kongresnu kampanju.

Najnovije uvozne carine mogle bi pogoršati Trumpove slabe ocjene za gospodarstvo. Obećao je biračima kada se kandidirao za predsjednika da će sniziti cijene, ali godišnja stopa inflacije porasla je otkako je postao predsjednik jer carine i rat u Iranu potiču rast cijena nafte.

Trump je više puta kritizirao Kanadu zbog trgovinskih pitanja

Dužnosnik Trumpove administracije rekao je da je predsjednik također zatražio od svojih pomoćnika da razmotre dodatne carine za Kanadu jer šumski požari štete kvaliteti zraka u SAD-u. Javno je prijetio da će to učiniti u objavama na društvenim mrežama.

Na finalu Svjetskog prvenstva u nedjelju, Trump je gledao utakmicu s Carneyjem. Dužnosnik Trumpove administracije rekao je da njihovo zajedničko vrijeme na utakmici nije bio radni posjet radi rasprave o trgovini i carinama.

Trump u proglasima tvrdi da Kanada diskriminira američke automobile, alkohol i sir u odnosu na druge nacije, ali njegov argument uvelike počiva na odmazdi koju je poduzela Kanada nakon što je američki predsjednik uveo carine Kanadi pod izlikom da bi trebala učiniti više kako bi zaustavila krijumčarenje fentanila.

Trump je u svojoj automobilskoj proklamaciji napomenuo da Kanada, počevši od travnja 2025., održava carinu od 25% na uvoz američkih motornih vozila koja nisu ispunjavala uvjete za povlašteni tretman prema USMCA-u.

Bijela kuća je izjavila da su, što se tiče alkohola, sve osim dvije kanadske provincije i teritorija zaustavile kupnju i maloprodaju američkih alkoholnih pića počevši od prošle godine, što je ujedno bio i odgovor na Trumpove tarife i provokacije da Kanadu učini 51. saveznom državom.

No Trump se dugo protivio kanadskom tretmanu američkog sira, rekavši u svojoj proklamaciji da Kanada diskriminira SAD u usporedbi s Europom kada su u pitanju mliječni proizvodi.

Trump i Carney imali su hladan odnos, a Carney, bivši središnji bankar, obećao je da će se “boriti” za Kanadu tijekom svoje izborne kampanje prošle godine.

Na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švicarskoj u siječnju, Carney je kritizirao Trumpa – bez da ga je imenovao, rekavši da najmoćnije zemlje koriste gospodarstvo kako bi prisilile manje moćne nacije.

Trump je tada odgovorio. “Kanada živi zahvaljujući Sjedinjenim Državama.“