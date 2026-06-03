U Zagrebu osnovana stručna međunarodna SALUS Alliance

U Zagrebu je danas formalno osnovana SALUS Alliance, alijansa zemalja Središnje i Istočne Europe. Riječ je o međunarodnoj stručnoj platformi koja okuplja stručnjake iz javnog zdravstva, medicine, psihijatrije, zdravstvene ekonomike i srodnih područja, s ciljem razmjene znanja i implementacije suvremenih, znanstveno utemeljenih i provedivih pristupa u prevenciji.

SALUS Alliance osnovana je s ciljem jačanja regionalne suradnje u području prevencije, implementacije principa smanjenja šteta po zdravlje i razvoja modernih javnozdravstvenih politika. Alijansa okuplja stručnjake iz Češke, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bugarske koje dijele slične zdravstvene izazove, ali i potrebu za pragmatičnim, znanstveno utemeljenim i pacijentu usmjerenim rješenjima.

Zemlje Središnje i Istočne Europe suočene su sa sličnim javnozdravstvenim izazovima, uključujući visoku učestalost kroničnih nezaraznih bolesti, bolesti povezanih s pušenjem, alkoholom, pretilošću, metaboličkim poremećajima, kroničnim stresom, mentalnim poteškoćama i ponašajnim rizicima. Istodobno, zdravstveni sustavi u regiji često ostaju dominantno usmjereni na liječenje već razvijenih bolesti. Nažalost ulaganje u prevenciju u svim ovim zemljama iznosi manje od 3% zdravstvenih budžeta, a principi smanjenja šteta ne smatraju se dobrim modelima u borbi protiv modernih zdravstvenih izazova.

“SALUS Alliance osnovana je s ciljem okupljanja stručnjaka iz zemalja koje se suočavaju sa sličnim javnozdravstvenim izazovima i poticanja razvoja realističnih, znanstveno utemeljenih i pacijentu usmjerenih pristupa prevenciji. Potrebna nam je šira promjena u načinu na koji promatramo zdravlje – od liječenja već razvijenih bolesti prema ranom prepoznavanju rizika, smanjenju šteta i očuvanju kvalitete života.

Vjerujem da ova alijansa može dati važan doprinos razvoju suvremenijih i učinkovitijih javnozdravstvenih politika. Savez će se aktivno zalagati na društvenoj i političkoj razini za politike utemeljene na dokazima, strukturne intervencije i pravednije zdravstveno okruženje koje različitim skupinama stanovništva omogućuje i dugoročno podupire stvarne promjene životnog stila“, izjavio je doc. dr. sc. Jiří Votruba, potpredsjednik SALUS Alliance.

Cilj alijanse je razviti trajnu regionalnu platformu za razmjenu stručnih iskustava, edukaciju zdravstvenih stručnjaka, izradu stručnih preporuka i poticanje racionalnih i na dokazima utemeljenih javnozdravstvenih politika. Poseban naglasak bit će stavljen na interdisciplinarnu suradnju, jasno komuniciranje prema javnosti, stručnoj zajednici i donositeljima politika kao i borbu protiv dezinformacija i razvoj praktičnih rješenja koja mogu biti primjenjiva u zdravstvenim sustavima.

“Ako uspijemo potaknuti bolju prevenciju, razvoj lokalnih programa promocije zdravlja i manje stigmatizirajuće pristupe mentalnom zdravlju, ovisnostima, pretilosti i drugim rizičnim ponašanjima građani će vrlo konkretno osjetiti koristi ove inicijative u godinama koje dolaze“, poručio je doc. dr. sc. Ranko Stevanović, dr. med., predsjednik Hrvatske udruge za smanjenje šteta po zdravlje (HaRPH) i potpredsjednik SALUS Alliance.

Osnivanjem SALUS Alliance Zagreb postaje jedno od važnih regionalnih središta stručnog dijaloga o prevenciji i modernizaciji javnog zdravstva. Alijansa će u sljedećem razdoblju raditi na razvoju zajedničkog programa, razmjeni stručnih materijala, pripremi javno dostupnih informacija, edukaciji stručnjaka i donositelja zdravstvenih politika kao i oblikovanju preporuka za donositelje odluka.