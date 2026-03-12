Uprava Žita predlaže Statutom definirati isplate dividendi do 2027. godine

Uprava Žita predložila je glavnoj skupštini dioničara izmjene statuta po kojima bi se dioničarima za prošlu, ovu i iduću godinu isplatilo između 30 i 50 posto konsolidirane neto dobiti, a najmanje 0,6 eura dividende po svakoj dionici, budu li zato ispunjeni svi zakonski uvjeti.

Dioničari imaju pravo, ako budu ispunjeni zakonski uvjeti za isplatu dobiti, da im se kao dividenda isplati između 30 i 50 posto konsolidirane neto dobiti ostvarene u 2025., 2026. i 2027. godini, ali najmanje 0,6 eura po svakoj dionici, navodi se u pozivu na glavnu skupštinu objavljenom na Zagrebačkoj burzi, koja bi se trebala održati 22. travnja.

Konačnu odluku o isplati dividende, odnosno upotrebi dobiti, donosi glavna skupština, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, a na prijedlog Uprave, napominje se.

“Za slučaj da u nekoj od navedenih poslovnih godina ne bude ostvareno dovoljno konsolidirane neto dobiti za navedenu isplatu, iznos potreban da dividenda od 0,6 eura bude isplaćena bit će namaknut potrebnim iznosom iz zadržane dobiti društva ostvarene u prethodnim razdobljima”, stoji u pozivu na glavnu skupštinu, a u sklopu predloženih izmjena i dopuna statuta kompanije.

Prema podacima iz konsolidiranog financijskog izvješća objavljenog krajem veljače, Žito Grupa je u 2025. godini ostvarila neto dobit iz neprekinutog poslovanja od 35,7 milijuna eura, što je rast od 43 posto u odnosu na godinu ranije.

Ostvarila je prihode od prodaje u iznosu od 315,5 milijuna eura, što u odnosu na isto razdoblje prethodne godine predstavlja povećanje od devet posto. Rast prihoda, kako se navodi, prvenstveno je ostvaren u segmentima industrije i stočarstva, koji su dali najveći doprinos ukupnom povećanju poslovnih aktivnosti.

Podsjetimo, Žito Grupa je u prošlogodišnjoj inicijalnoj javnoj ponudi dionica (IPO) na Zagrebačkoj burzi prikupila 130 milijuna eura, od čega se 52 milijuna eura odnosi na dionice koje su kupili građani, njih oko 4.500.

Dionica Žita je do iza 15 sati s 364 tisuće eura prednjačila po prometu na Zagrebačkoj burzi, pri čemu joj je cijena porasla za 3,84 posto, na 18,95 eura.