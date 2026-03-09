Uskoro počinje Festival svjetla Zagreb: Donosimo detalje ovogodišnjeg izdanja

Osmo izdanje Festivala svjetla Zagreb od 18. do 22. ožujka predstavit će 26 umjetničko-svjetlosnih instalacija na 21 lokaciji u središtu grada.

Donji i Gornji grad ponovno će se pretvoriti u svjetlosnu pozornicu na otvorenom, gdje se susreću umjetnost, dizajn, spektakl, zabava i arhitektura.

“Ove godine predstavljamo 26 instalacija na 21 lokaciji. Velik poticaj razvoju festivala je ponovni interes stranih umjetnika te međunarodne suradnje iz pet zemalja – Češke, Francuske, Njemačke, Slovačke i Španjolske, realizirane kroz 10 instalacija. Imamo novo radno vrijeme festivala. Lani smo kretali u 18 sati, a ove godine, kako bi doživljaj bio potpun, krećemo u 18.30 i svaku večer festival završava oko 23 sata”, rekla je Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba.

Martina Bienenfeld; Foto: Josip Bandic / CROPIX

“Tema festivala su podmorje i klimatske promjene. Nastavljamo suradnju s WWF Adria pa je ovogodišnja lokacija na Platou Gradec posvećena moru. Kroz 3D mapping skrećemo pozornost na utjecaj klimatskih promjena i plastike na morski ekosustav, povezujući umjetnost s važnim ekološkim i društvenim temama.

Novost ovogodišnjeg izdanja je i FOL aplikacija, koja posjetiteljima omogućuje jednostavnije planiranje obilaska, pregled lokacija i detaljne informacije o instalacijama.”

Direktor slovačke tvrtke Liita-Light/Digital Art Agency Daniel Franko predstavio je instalacije slovačkih i čeških umjetnika koje će biti postavljene na Europskom trgu, Parku Opatovina, Mažuranićevom trgu i drugdje, ističući da su te instalacije obišle svijet.

Dvije nove instalacije

Multimedijalni umjetnik iz Sarajeva Alex Brajković najavio je instalaciju s milijunima balončića na Zrinjevcu – Bubbles, Bubbles te na Strossmayerovom trgu – Ophrys, interaktivnu AI instalaciju po uzoru na istoimenu rijetku orhideju koja se nalazi na Medvednici.

“Instalacija Bubbles, Bubbles stvara nevjerojatan broj balončića. Srž instalacije su tri skulpture s integriranom tehnikom. Iz više od 6000 rupica izlaze balončići. Nismo uspjeli izračunati, ali imamo 6 milijuna balončića na sat, odnosno 100.000 u minuti, kojima će biti prekriveno cijelo nebo. Veselimo se što ćemo pretvoriti Zrinjevac u magično mjesto. Ida Blažičko je koautorica, kiparica i profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.”

Alex Brajković; Foto: Josip Bandic / CROPIX

Festival svjetla našao se na prestižnoj listi najznačajnijih europskih događanja za 2026. godinu.

“Vrijednost Festivala svjetla prepoznao je i Forbes, koji ga je svrstao među pet događaja u 2026. koje svakako treba posjetiti, što je veliko priznanje”, rekla je Martina Bienenfeld.

“Tijekom pet dana Zagreb će ponovno postati velika svjetlosna pozornica na otvorenom. Susret staroga i novoga, povijesnih gradskih lokacija i suvremene tehnologije, stvara posebnu i karakterističnu atmosferu. Program festivala ostaje dostupan svima, budući da su festivalske atrakcije u potpunosti besplatne za sve posjetitelje.

Očekujem da će ovo biti najbolji Festival svjetla do sada po sadržaju, lokacijama i međunarodnim suradnjama koje su jako važne, jednako kao i uključivanje domaćih umjetnika. Time promoviramo identitet grada sa svim njegovim lokacijama i simbolima, poput plavog ZET-ovog tramvaja koji se ove godine uključuje u program posebnom svjetlosnom instalacijom punom balona”, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Daniel Franko, Martina Bienenfeld, Tomislav Tomašević, Alex Brajković; Foto: Josip Bandic / CROPIX

Uloženo 780.000 eura

Na Festivalu svjetla se uz mnoge domaće, očekuju i strani turisti, a poticaj tome je promotivna kampanja TZGZ-a u Hrvatskoj, SAD-u i u Europi. Ove godine festival se posebno promovira na stanicama metroa u Londonu i Milanu.

“Prošle godine imali smo oko 30.000 posjetitelja u pet dana festivala, a ove godine, ukoliko neće biti nekih nepredviđenih geopolitičkih iznenađenja, očekujemo puno veći broj i dolazaka i noćenja, s obzirom na to da Turistička zajednica grada Zagreba svake godine radi velike kampanje. Ove godine u instalacije je uloženo 780.000 eura”, rekla je Martina Bienenfeld za Forbes Hrvatska.

Festival svjetla Zagreb otvara se 18. ožujka u 19 sati na platou Gradec na Gornjem gradu, a svaki dan će se održavati od 18.30 do 23 sata. Detalji o lokacijama i događanjima u sklopu festivala mogu se pronaći u aplikaciji i na web-stranici festivalsvjetlazagreb.hr.