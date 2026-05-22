Usluge hrvatskih putničkih agencija u 2025. koristilo više turista

Posredstvom hrvatskih putničkih agencija, u Hrvatsku je 2025. godine na više dana došlo 2,3 milijuna stranih turista ili 2 posto više nego 2024., dok je domaćih turista na višednevna putovanja putovalo 752 tisuće ili 2,6 posto više, podaci su DZS-a.

Prema izvješću Državnog zavoda za statistiku (DZS), među stranim turistima koje su agencije lani dovele u Hrvatsku najbrojniji su bili Nijemci, koji su ostvarili i najviše noćenja, 27 posto od ukupnih, a slijede ih noćenja turista iz Ujedinjene Kraljevine (UK), s udjelom od 11 posto te Poljske od 8 posto.

Među stranim turistima, čijih je noćenja preko agencija bilo više nego 2024., najviše je porastao broj turista iz SAD-a, gotovo 32 posto. Broj noćenja turista iz Mađarske porastao je, pak, za 11,4, a iz Slovačke gotovo 10 posto više.

Na kružnim putovanjima u Hrvatskoj ostvareno je posredstvom agencija 852 tisuće noćenja ili 6,4 posto više, a najviše turista bilo je iz SAD-a, Njemačke i UK.

Domaći turisti na više dana najviše putuju po Hrvatskoj i Italiji

Za višednevna putovanja domaći turisti su u 2025. najviše birali Hrvatsku – njih 400 tisuća ili 53,3 posto od ukupnih putovanja. To je rast od 1 posto u odnosu na 2024. godinu, a ostvarili su oko 2 posto više noćenja ili 1,5 milijuna.

Broj domaćih turista koji su posredstvom agencija na više dana putovali u strane zemlje porastao je lani za 4,5 posto, na 351 tisuća, a broj njihovih noćenja porastao je za 9,1 posto, na 1,3 milijuna. Pritom su najviše putovali u Italiju, njih 26 posto, a zatim u Bosnu i Hercegovinu (BiH), 7,1 posto, te u Austriju, oko 6 posto.

Odlasci na jednodnevne izlete

Na jednodnevna putovanja/izlete domaći su turisti posredstvom putničkih agencija najviše išli unutar Hrvatske, njih 293 tisuće, gotovo isto kao i u 2024., ali ih je u strane zemlje na jedan dan putovalo 7,3 posto više ili 151 tisuća.

Najviše ih je pritom na jedan dan putovalo u Austriju, oko 30 posto, a potom u Sloveniju, 25,4 posto. U Italiju ih je putovalo 23 posto, u Mađarsku 12,5, a u BiH 7,1 posto.

Izvješće DZS-a temelji se na poslovanju 1.476 putničkih agencija i njihovih poslovnica u Hrvatskoj, u kojima je krajem 2025. bilo ukupno oko 5.770 zaposlenih.