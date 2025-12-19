Strateško ulaganje u Mlinar do 80 milijuna eura daje poticaj i Panviti

Bosqar Invest najavio je strateški važnu rundu ulaganja u Mlinar vrijednu do 80 milijuna eura, koju predvodi Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD). EBRD će uložiti do 50 milijuna eura, a doprinos će dati i Bosqar i MidEuropa.

Kapitalom namjeravaju ubrzati rast hrvatske pekarske tvrtke i ojačati Bosqarov Future Food, osnovan prošle godine akvizicijom 51% udjela u poljoprivredno-prehrambenoj tvrtki Panvita, a zatim kupnjom 67% udjela u najvećoj pekarskoj grupi u regiji, Mlinaru, koja novom investicijom učvršćuje svoju tržišnu poziciju.

Transakcija će se odvijati u dvije faze, objavio je Bosqar Invest, koji je uvršten na Zagrebačku burzu. Prva faza uključuje početno ulaganje EBRD-a od 35 milijuna eura, čime će banka steći 17% udjela u Mlinaru, a novac je namijenjen ubrzanom širenju, daljnjem razvoju proizvoda i ulasku na nova tržišta.

U drugoj fazi planiraju uložiti dodatnih 45 milijuna eura u Mlinar tijekom sljedeće godine ili dvije, pri čemu će EBRD osigurati do 15 milijuna eura, a Bosqar Invest i fond MidEuropa, koji je suvlasnik Mlinara, preostalih 30 milijuna.

“Strateški ulazak EBRD-a u Mlinar potvrda je kvalitete našeg poslovnog modela, financijskih rezultata i dugoročnog potencijala“, rekao je Mladen Veber, predsjednik Uprave Mlinara.

Više izvoza, bolja pregovaračka pozicija

“Iako se ne radi o izravnom ulaganju u Panvitu, vjerujem da će značajno ojačani Mlinar, naša sestrinska tvrtka, koja ima ambiciju postati lider u segmentu pekarstva, i cijela prehrambena vertikala Bosqar Investa donijeti brojne prilike i za Panvitu“, rekao je za Forbes Slovenija suvlasnik i izvršni direktor Panvita grupe Peter Polanič. Vjeruje da će ulaganje ojačati tržišnu poziciju Panvite.

U tome vidi nekoliko konkretnih prilika. Jedna se odnosi na otvaranje hrvatskog tržišta i pristup velikim trgovcima, kojima će biti ponuđeni pekarski i mesni proizvodi. “Takav zajednički nastup Panvite i Mlinara ojačat će pregovaračku i tržišnu poziciju obje tvrtke. Panviti bi bilo znatno teže ući na hrvatsko tržište ako bi išla sama“, objašnjava Polanič.

Poljoprivredno-prehrambena tvrtka također bi mogla imati koristi od korištenja Mlinarove ojačane distribucijske, logističke i prodajne platforme. “Jasno je da ćemo korištenjem iste platforme moći učinkovitije i brže isporučivati ​​Panvitine proizvode na hrvatsko tržište“, kaže Polanič, dodajući da će menadžerski timovi obje tvrtke također iskoristiti operativne i troškovne sinergije koje će nastati daljnjim rastom i razvojem.

Panvita Grupa ujedinjuje 11 tvrtki u raznim proizvodnim i prerađivačkim djelatnostima. Prošle godine zapošljavala je 738 ljudi i ostvarila gotovo 120 milijuna eura neto prihoda od prodaje i 2,5 milijuna eura neto gubitka.

Još je prerano za procjenu ovogodišnjih rezultata, kaže Polanič. Međutim, navodi da su u sklopu primarne proizvodnje u visokotehnološkom stakleniku površine 21.360 četvornih metara uzgojili 1,2 milijuna glavica salate, a uspjeli su staviti robnu marku Frišno na police svih većih slovenskih trgovaca.

Nakon uspješne žetve ječma, pšenice i uljane repice u drugom i trećem tromjesečju, treće tromjesečje obilježile su i pripreme za žetvu kukuruza, s naglaskom na optimizaciju prinosa i održavanje kvalitete zbog promjenjivih vremenskih uvjeta.

U segmentu mesa, Panvita Mesnine i robna marka AVE ostvarili su prodaju od 21 tisuće tona mesa i zadržali stabilan tržišni udio.

Također su lansirali nekoliko novih proizvoda, proširili prodajne kanale i ostvarili rekordne rezultate u određenim segmentima, naglašava Polanič, dodajući da će jačanjem hrvatskog tržišta, boljom pregovaračkom pozicijom i pristupom Mlinarovoj distribuciji i logistici, što se očekuje da će omogućiti najnovija ulaganja, Panvita ojačati svoju tržišnu poziciju u nadolazećoj godini.

Više od 90 akvizicija u šest godina

U trećem tromjesečju ove godine Bosqar Invest ostvario je 449 milijuna eura prihoda, što je 75 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, a dobit prije oporezivanja (EBITDA) iznosila je 47,4 milijuna eura, što predstavlja rast od 76 posto u odnosu na treće tromjesečje prošle godine.

U međuvremenu, prehrambena vertikala ostvarila je 158 milijuna eura prihoda, a EBITDA je iznosila 21,8 milijuna eura.

Bosqar Invest, u 52%-tnom vlasništvu Stjepana Oreškovića i njegove supruge, Slovenke Manice Pirc Orešković, putem Orso Globala, među najaktivnijima je na regionalnom tržištu spajanja i preuzimanja, okupljajući stotinjak tvrtki. U posljednjih šest godina dovršili su više od 90 akvizicija, zapošljavaju 18.000 ljudi u 23 zemlje i posluju na 60 tržišta. Tvrtka nudi tehnološke usluge za druge tvrtke, slijede ljudski resursi i hrana.