Zalando ostvario snažne rezultate u 2025., najavljuje otkup vlastitih dionica u iznosu do 300 milijuna eura

Prihod Grupe porastao je za 16,8 % na 12,3 milijarde eura, dok je prilagođeni EBIT porastao za 15,6 % na 591 milijun eura.

Zalando nastavlja s uspješnom provedbom svoje strategije: učinkovito koristi snagu umjetne inteligencije u sklopu svoje podatkovne i infrastrukturne platforme te šire, postavljajući temelje za novu generaciju autonomne trgovine (agentic commerce) u Europi.

Nakon akvizicije tvrtke ABOUT YOU, Zalando je ostvario izniman napredak u postizanju sinergija te planira dosegnuti ciljanu stopu prinosa (run-rate) od 100 milijuna eura već 2028. godine, godinu dana ranije nego što je prvotno planirano.

U B2C segmentu, pristup s više aplikacija podigao je GMV na 17,6 milijardi eura, a prilagođeni EBIT na 536 milijuna eura, uz novo povećanje broja aktivnih kupaca na 62 milijuna. U B2B segmentu, prihod je porastao za 14,6 % na 1,1 milijardu eura, dok se prilagođeni EBIT više nego udvostručio.

Na temelju snažnih rezultata u 2025. godini te povjerenja u ostvarenje srednjoročnog širenja marži i snažnog stvaranja gotovine, tvrtka najavljuje program otkupa vlastitih dionica u iznosu do 300 milijuna eura kako bi vratila višak kapitala dioničarima.

Grupa očekuje dodatno ubrzanje i nastavak profitabilnog rasta u 2026. godini, što predstavlja još jednu važnu prekretnicu prema ostvarenju srednjoročnih ciljeva tvrtke za 2028. godinu.

Daniel Rogiński, generalni direktor Zalanda za srednju i istočnu Europu, izjavio je: “Naši financijski rezultati za 2025. godinu potvrđuju ispravnost našeg strateškog smjera. Bila je to prijelomna godina u kojoj je povezivanje s platformom ABOUT YOU osnažilo našu tržišnu poziciju te otvorilo nove prilike za kupce i partnere diljem Europe. Ključ tog uspjeha leži u našem dubokom razumijevanju kupaca i partnera na našim tržištima. U Hrvatskoj smo uveli naš program vjernosti Zalando Plus, čime smo dodatno produbili odnos s hrvatskim kupcima, a sve veći broj ljudi istražuje našu raznoliku ponudu u kategorijama mode, sporta i dječje odjeće.

Daniel Rogiński, generalni direktor Zalanda za srednju i istočnu Europu

Također smo lansirali i našu off-price aplikaciju Lounge by Zalando, pružajući kupcima pristup atraktivnim ponudama i vrhunskim brendovima. Integracijom alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji i sadržaja generiranog AI-jem, stvaramo inspirativno, personalizirano i konverzacijsko iskustvo kupovine koje odgovara individualnom stilu naših kupaca. Naš je cilj biti najbolja i lokalno relevantna modna i lifestyle destinacija koja inspirira i predviđa potrebe hrvatskih građana. Upravo je to ključ našeg uspjeha i čvrst temelj za budući rast u Hrvatskoj.“