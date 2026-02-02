Zalihe plina u EU na najnižoj razini od energetske krize: Hoće li ga biti dovoljno do kraja zime?

Uz najniže zalihe u tri godine i manjak od oko 130 LNG brodova, cijene plina u Europi bilježe najsnažniji mjesečni rast u više od dvije godine.

Razina skladišta plina u EU pala je na najnižu razinu za ovo doba godine još od razdoblja prije energetske krize 2022., nakon što je kontinent ušao u zimu s manjim zalihama od uobičajenih, a hladno vrijeme ubrzalo povlačenje plina iz skladišta.

Zabrinutost oko opskrbe potaknula je cijene na njihov najveći mjesečni rast u više od dvije godine, pri čemu je referentna cijena plina TTF krajem prošlog tjedna porasla do 42,60 eura po megavatsatu, što je najviša razina u posljednjih deset mjeseci, piše Financial Times.

Zimske oluje u SAD-u

Na cijene su dodatno utjecale i snažne zimske oluje u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su poremetile tržište plina i pogurale cijene u Europi, s obzirom na to da se kontinent nakon oštrog smanjenja cjevovodnih isporuka iz Rusije sve više oslanja na američki LNG koji se doprema morem.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, EU-u trenutačno nedostaje plina u količini ekvivalentnoj otprilike 130 punih brodskih tereta, a prema podacima industrijskog udruženja Gas Infrastructure Europe, do 29. siječnja u skladištima je bilo 490 teravatsati plina. To znači da su skladišta zapunjena s 43 posto kapaciteta, što je najniža sezonska razina od 2022., kada je ruska invazija na Ukrajinu izazvala tešku krizu opskrbe energijom diljem Unije.

Cijene će postupno padati

Europska skladišta plina tijekom razdoblja do sredine siječnja praznila su se brže nego što je uobičajeno, a taj je trend bio posebno izražen u zemljama poput Njemačke, gdje je zbog vladine politike pohranjeno manje plina nego prethodnih godina, rekla je Natasha Fielding, analitičarka za plin u tvrtki Argus. asas Te su odluke donesene na temelju “opuštenijeg” pogleda na tržišne uvjete, uključujući mogućnost viška ponude, budući da se očekuje povećanje proizvodnje u zemljama poput SAD-a i Kanade, rekla je Olympe Mattei d’Ornano, globalna analitičarka za LNG u BloombergNEF-u.

Čak i u ekstremnom scenariju, poput uvjeta sličnih snažnom hladnom valu koji je Europu pogodio 2018. godine, sjeverozapadni europski blok zadržao bi oko 11 posto svojih zaliha do kraja ožujka, što nije razina koja bi dovela do nestanaka struje, rekla je Olympe Mattei d’Ornano, globalna analitičarka za LNG u BloombergNEF-u.

Dodala je da će cijene plina vjerojatno padati kako sezona grijanja bude završavala i kako se u sustav bude uključivao novi kapacitet.