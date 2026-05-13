Žito i službeno postalo vlasnik Zvijezde. Vrijednost transakcije 115,7 milijuna eura

Potpisivanjem Ugovora o prijenosu udjela, Fortenova grupa i Žito d.d. danas su i formalno zaključile proces kojim Zvijezda plus i Zvijezda Slovenija prelaze u vlasništvo Žito grupe.

Društvo Žito d.d. je predmetnom transakcijom postalo vlasnik 100% poslovnih udjela u društvima Zvijezda Plus d.o.o. i Zvijezda Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana.

Nakon što su sva regulatorna tijela odobrila koncentraciju, potpisivanjem ugovora realizirana je jedna od najznačajnijih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji.

Kupoprodajna cijena definirana ugovorom iznosi 94,06 milijuna eura, a sukladno ugovorenom mehanizmu određivanja cijene moguće su dodatne korekcije kupoprodajne cijene u narednom periodu.

Nakon uključene financijske imovine i obveza društava koja se preuzimaju, vrijednost transakcije iznosi 115,72 milijuna eura.

Žito d.d. je sredstva za provedbu transakcije osiguralo putem kredita poslovnih banaka u iznosu od 90 milijuna eura i vlastitim sredstvima.

Kupoprodaja Zvijezde, jedne od najstarijih hrvatskih proizvodnih kompanija, realizirana je tako da vlasništvo ostaje u rukama domaće kompanije čiji je cilj daljnji razvoj strateški važnog prehrambenog sektora. Kompanija koja igra važnu ulogu u opskrbi hranom te je važna za razvoj domaće poljoprivrede u prilici je dodatno jačati svoju poziciju i širiti svoj portfelj proizvoda i proizvodnih kapaciteta.

Žito grupa dobiva tri regionalna brenda

Naime, preuzimanjem Zvijezde u Hrvatskoj i Sloveniji, Žito grupa dobiva tri snažna regionalna brenda: Zvijezdu, Margo i Omegol, među kojima se upravo Zvijezda ulje i majoneza dugi niz godina pozicioniraju kao brand broj jedan na tržištu Hrvatske, uz visoke tržišne udjele na ostalim tržištima regije. Sinergija između postojećih proizvodnih pogona Žito grupe i Zvijezde doprinijet će još većoj učinkovitosti, inovativnosti i konkurentnosti na tržištu.

Industrijska proizvodnja u Žito grupi vertikalno se nadovezuje na ratarsku i stočarsku proizvodnju. Grupaciju industrije čine Mesna industrija DOBRO, Tvornica ulja Čepin, Tvornica stočne hrane Vitalka, pogon dorade sjemenske robe te proizvodnja električne energije. Važno je istaknuti i da je Žito najveći proizvođač jaja u Hrvatskoj, drugi najveći obrađivač poljoprivrednog zemljišta te drugi najveći proizvođač svinja.

“Zvijezda je jedan od najprepoznatljivijih prehrambenih brendova u regiji i ponosni smo što danas otvaramo novo razvojno poglavlje kompanije unutar Žito grupe. Za nas ova transakcija označava daljnje jačanje naše prehrambene industrije, proizvodnih kapaciteta i regionalne prisutnosti, a uvjereni smo kako će naše zajedničko znanje, iskustvo i proizvodni potencijal stvoriti dodanu vrijednost za potrošače, zaposlenike i partnere. Svim zaposlenicima Zvijezde želimo dobrodošlicu u našu poslovnu obitelj”, izjavio je Marko Pipunić, predsjednik Uprave Žito grupe.

“Siguran sam da su obje Grupe ovim poslom napravile dobar izbor za razvoj jer ne otvaramo samo nove faze u vlastitom poslovanju nego i u međusobnom partnerstvu. Na jednoj strani, u Fortenova grupi imamo vodeću regionalnu maloprodajnu mrežu, a na drugoj velikog regionalnog prehrambenog proizvođača. Međusobna podrška u poslovanju predstavlja veliki razvojni poticaj za obje Grupe. Ovom prilikom želim zahvaliti svim zaposlenicima Zvijezde na iznimnom doprinosu koji su davali Fortenova grupi. Siguran sam da će s istom razinom posvećenosti nastaviti i u novom okruženju. Također, želim zahvaliti svima koji su u proteklih godinu dana naporno radili kako bi realizaciju ovoga procesa doveli do zaključenja“, izjavio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

Dosadašnja uprava Zvijezde nastavlja voditi kompaniju, a u Nadzorni odbor imenovani su Jozo Ljubičić, član Uprave Žito grupe zadužen za financije, računovodstvo i strateške operacije poput pripajanja i akvizicija (M&A) i Josip Bičvić, član Uprave Žito grupe zadužen za industriju i trgovinu.