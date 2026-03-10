Zračne luke s porastima broja putnika

Zračne luke u Hrvatskoj u siječnju uslužile su 365 tisuće putnika ili 8,8 posto više nego u istom lanjskom mjesecu, a većina tih putnika ili 295 tisuća prošla je kroz zračnu luku Zagreb, koja je na godišnjoj razini u plusu od 6,4 posto, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Uz zračnu luku Zagreb poraste broja putnika u siječnju 2026. u odnosu na siječanj 2025. ostvarile su i ostale veće zračne luke u Hrvatskoj, ali sa znatno manje putnika nego u Zagrebu.

Najveći porast u siječnju 2026. od 24 posto ostvarila je zračna luka Split, s 42,3 tisuće putnika, dok je njih 23 tisuće u zračnoj luci Dubrovnik porast od 16,3 posto, a nešto malo više od 1590 putnika u zračnoj luci Zadar za 14 posto više nego u siječnju 2025.

Porast broja putnika od gotovo 19 posto imala je i zračna luka Osijek, s njih oko 1400, a 1,7 posto više putnika ili malo više od 1300 bilo je u zračnoj luci Pula.

Zračna luka Rijeka jedina je u siječnju 2026. bila s padom broja putnika u odnosu na siječanj 2025., i to za 17,2 posto, sa 423 putnika.

U međunarodnom putničkom prometu hrvatske zračne luke najviše su u siječnju 2026. bile povezane sa zračnim lukama Njemačke, Turske te Francuske, s kojima je ostvaren i porast u broju putnika.

Iako je putnika bilo više, operacija zrakoplova (slijetanja i polijetanja) u hrvatskim zračnim lukama ukupno je u siječnju 2026. bilo malo za 5,6 posto manje nego u siječnju 2025. ili oko pet tisuća.

I ukupni promet tereta je u zračnim lukama bio manji, za 14,3 posto, sa 609 tona.