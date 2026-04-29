Malina Müller: Zdravlje je baza za rast, ekonomiju i otpornost

Zdravlje je baza za rast, ekonomiju i otpornost – poruka je njemačke stručnjakinje za zdravstvenu ekonomiju Maline Muller, predavačice na konferenciji Zdravlje kao bogatstvo.

Društveni odjek medicinskih postignuća tema je predavanja koje je na konferenciji Zdravlje kao bogatstvo održala Malina Müller, voditeljica odjela zdravstvene ekonomije u Institutu WifOR. Konferencija koje je organizirao Forbes Hrvatska uz podršku Rochea održala se u srijedu ujutro u zagrebačkom hotelu Westin.

Müller je istaknula kako se kod ulaganja u troškove zdravstvenog sustava često zaboravi da je zdravlje baza za sve – rast, ekonomiju i otpornost. To razlikuje zdravstvenu ekonomiju od drugih područja, s obzirom da ona puno više pridonosi ekonomiji nego što ljudi misle.

Hrvatska 7,5 posto BDP-a ulaže u zdravstvo

Uz napomenu kako ne treba štediti na investicijama u zdravlje, istaknula je kako potrošnja na zdravstvo u Hrvatskoj iznosi 7,5 posto BDP-a što je ispod europskog projeka od 10 posto. Očekivani životni vijek u Hrvatskoj trenutačno je 79 godina, u usporedbi s prosječnih 81,5 godina u Europskoj uniji.

Dotaknula se i termina neplaćenog rada misleći pri tome na primjerice brigu starijih o unucima, brigu odraslih o njihovim roditeljima, kućanskim poslovima i slično. Navedeni rad ne ubraja se u BDP, a također je bitan za društvo. Dodala je kako žene obavljaju puno više neplaćenog rada od muškaraca.

Prikazala je i statistiku nekih bolesti u Hrvatskoj, poput broja od 150 do 200 građana na 100.000 ljudi koji boluju od multiple skleroze. Socioekonomski teret te bolest iznosi 40 milijuna eura u kontekstu plaćenog rada i 31 milijun eura u kontekstu neplaćenog rada. To izravno utječe na prihode 15.000 do 18.000 hrvatskih obitelji. Müller se zapitala može li se priuštiti gubitak tolikog iznosa. Ulaganje u zdravstveni sustav pozitivno utječe na smanjenje broja oboljelih.

Citirala je i generalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije Tedrosa Ghebreyesusa koji je rekao kako je vrijeme za novi narativ koji na zdravlje ne gleda kao trošak, nego investiciju koja je temelj produktivnih, otpornih i stabilnih ekonomija.