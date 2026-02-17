Analitičari najavljuju preokret: Dolar bi se mogao oporaviti u odnosu na euro

Negativna očekivanja već su velikim dijelom ugrađena u tečaj, dok snažna potražnja za američkom imovinom otvara prostor za kratkoročno jačanje dolara.

Američki dolar mogao bi predahnuti nakon četveromjesečnog pada jer se političko i gospodarsko okruženje okreće u njegovu korist, a dio tržišnih analitičara ponovno postaje optimističan u vezi s tom valutom.

Pritisak na američku valutu, uzrokovan nizom čimbenika poput jačanja eura, očekivanja smanjenja kamatnih stopa američke središnje banke (Fed) te neizvjesnosti povezane s trgovinskom i fiskalnom politikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, zasad je popustio, navode analitičari.

U međuvremenu, poboljšanje izgleda za rast američkog gospodarstva i poslovnog povjerenja, trajna potražnja stranih ulagača za američkim dionicama i obveznicama te očekivanja da će Trump uoči ovogodišnjih izbora na polovici mandata voditi manje agresivnu politiku postaju vjetar u leđa dolaru.

Indeks dolara, koji mjeri njegovu vrijednost u odnosu na valute šest glavnih trgovinskih partnera SAD-a, pao je 6,7 posto od takozvanog Dana oslobođenja te se u siječnju spustio na najnižu razinu u četiri godine. Najveće gubitke dolar je ove godine zabilježio u odnosu na visokoprinosni australski dolar, ali je oslabio čak i prema inače slabom japanskom jenu, piše Reuters.

Preokret dolara mogao bi se preliti na globalna tržišta, utječući na trgovinske tokove, dobit multinacionalnih kompanija i investicijske strategije za bilijune dolara prekograničnog kapitala. Nakon mjeseci gubitaka, oporavak bi također ublažio pritisak na valute tržišta u nastajanju i promijenio izračune zaštite od rizika za ulagače diljem svijeta.

Promjena raspoloženja

Dan Tobon, voditelj strategije za G10 valute u Citiu u New Yorku, očekuje da će dolar jačati barem do trećeg tromjesečja ove godine, ponajprije u odnosu na euro, kanadski dolar i britansku funtu, čak i ako ga opterećuju čimbenici poput zaštite devizne izloženosti stranih ulagača i prijetnji neovisnosti Feda od strane Trumpove administracije.

“Vjerujemo da će se poduzetnički optimizam donekle vratiti. Sve to zajedno, po našem mišljenju, trebalo bi biti prilično pozitivno za dolar.”

Jane Foley, voditeljica valutne strategije u londonskom Rabobanku, smatra da je velik dio negativnog sentimenta već ugrađen u tečaj dolara, dok relativna snaga američkog potrošača privlači investicije u zemlju.

Pad dolara već je utjecao na globalne trgovinske tokove, zarade multinacionalnih kompanija, valute tržišta u razvoju i investicijske strategije za bilijune dolara prekograničnog kapitala. Ulagači su prošle godine povećali omjer zaštite od valutnog rizika, a ti su potezi dodatno pridonijeli slabljenju dolara.

Sada pozicioniranje na tržištu izvedenica pokazuje postupnu promjenu raspoloženja.

Podaci o valutnim opcijama u siječnju pokazivali su da trgovci kupuju zaštitu od daljnjeg pada dolara te da su optimistični u vezi s eurom, prema podacima CME Groupa.

Nisu svi optimistični

No ti podaci pokazuju da je zaštita od rizika oslabila nakon nominacije Kevina Warsha za čelno mjesto američke središnje banke, pri čemu su takozvani risk reversal pokazatelji, koji mjere neravnotežu u opcijama na euro i funtu, pali s vrhunaca iz siječnja.

Analitičari navode da je Warshova reputacija stabilne i odmjerene osobe, koja ne zagovara dodatne kupnje imovine od strane Feda, ublažila zabrinutost zbog pretjeranog monetarnog popuštanja i mogućeg gubitka neovisnosti središnje banke.

Analitičari iz J.P. Morgana i Bank of America nisu toliko uvjereni da dolar može znatnije ojačati.

Sličnog je stava i Francesca Fornasari, voditeljica valutne strategije u Insight Investmentu, koja kaže da su se percepcije o tome kako američka administracija gleda na tečaj dolara promijenile posljednjih dana.

“Nalazimo se u okruženju u kojem administracija želi slabiji dolar”, rekla je Fornasari. “Smatramo da će dolar nastaviti postupno slabjeti tijekom godine.”