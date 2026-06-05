Bitcoin pao više od 25% dok dugoročni ulagači prodaju svoje zalihe

Bitcoin je pao na najnižu razinu od veljače, izgubivši više od 25% vrijednosti ovog mjeseca, dok dugoročni ulagači likvidiraju milijarde dolara vrijedne pozicije, a napori za unapređenje američke regulative za kriptovalute suočavaju se s neizvjesnošću u Washingtonu.

Prema pisanju euronewsa, pad Bitcoina produbio se u srijedu, kada je cijena pala na čak 61.300 dolara, prvi put od veljače, čime je nastavljen jedan od najturbulentnijih perioda za najveću svjetsku kriptovalutu ove godine. Cijena je više od 25% niža u odnosu na svoj vrhunac ranije ovog mjeseca i više od 30% niža od početka godine, što 2026. čini jednom od najslabijih godina za Bitcoin u novijoj povijesti u usporedbi s drugim velikim rizičnim klasama imovine.

Ono što aktualnu rasprodaju čini posebno značajnom nije samo njezin opseg, već i njezin izvor. Prema nekoliko analitičara koji prate blockchain, dugoročni vlasnici — obično definirani kao investitori čiji je Bitcoin ostao nepomičan najmanje 155 dana — agresivno prodaju nakon što su uglavnom bili neaktivni od veljače do travnja.

U prvih nekoliko dana lipnja ti su vlasnici prodali Bitcoin u vrijednosti od približno 2,4 milijarde dolara (2,1 milijardu eura). Značajan dio prodaje došao je od ulagača koji su Bitcoin kupovali po cijenama višim od 90.000 dolara, skupine koja je uglavnom odolijevala prodaji čak i dok su cijene mjesecima postupno padale.

Rasprodaja se proširila i na tržište izvedenica. Indeks implicirane volatilnosti za 30 dana BVIV, koji prati tvrtka za analitiku kripto izvedenica Volmex, porastao je na 57,4, najvišu razinu od početka travnja, dok su trgovci požurili kupovati zaštitne opcije.

U međuvremenu su američki spot Bitcoin ETF-ovi zabilježili trinaesti uzastopni dan odljeva kapitala u srijedu, pri čemu su investitori povukli dodatnih 50 milijuna dolara (43 milijuna eura) iz fondova koji se naširoko smatraju pokazateljem interesa ulagača za kriptovalutu.

Političko okruženje

Problemi na tržištu Bitcoina odvijaju se u jednako turbulentnom političkom okruženju u Washingtonu, gdje se Zakon o jasnoći tržišta digitalne imovine (Digital Asset Market Clarity Act – CLARITY Act), jedan od ključnih prioriteta kriptoindustrije, bori za prolazak kroz američki Senat.

Prijedlog zakona, koji bi uspostavio pravila za industriju digitalne imovine podjelom nadzora između Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC) i Komisije za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC), dobio je odobrenje Senatskog odbora za bankarstvo tijesnim dvostranačkim glasovanjem 14. svibnja.

Međutim, zakon se i dalje suočava s preprekama. Iako je Senatski odbor za bankarstvo, koji nadzire SEC, odobrio zakon, on se još mora uskladiti s odvojenom verzijom Senatskog odbora za poljoprivredu, koji nadzire CFTC. Značajna neslaganja između dvaju odbora još uvijek nisu riješena.

Preostalo je samo oko osam tjedana zasjedanja Senata prije nego što zastupnici odu na ljetnu stanku i usmjere pozornost na kampanju za međuizbore. Za usvajanje zakona moglo bi biti potrebno čak tjedan dana tog ograničenog vremena.

Pritom se natječe za pozornost s nekoliko zakona koji se moraju usvojiti, uključujući mjere vezane uz ovlasti nadzora, financiranje imigracijske politike, reformu stanovanja i zakon o poljoprivredi.

Novi zakon

Američki ministar financija Scott Bessent pozvao je u srijedu senatore da usvoje CLARITY Act prije ljetne stanke. Govoreći pred Senatskim odborom za financije, rekao je da se veseli usvajanju zakona te ga opisao kao dio nastojanja da SAD postane “svjetska prijestolnica inovacija”.

Put zakona dodatno je zakompliciran javnim sukobom između bankarskog sektora i kriptoindustrije oko regulacije stabilnih kriptovaluta (stablecoina).

Izvršni direktor JPMorgana Jamie Dimon među najglasnijim je kritičarima te tvrdi da bi izdavatelji stablecoina stekli nepravednu prednost ako im se dopusti nuditi proizvode koji donose prinos, a da pritom ne podliježu istim regulatornim standardima kao banke.

“Ako želite biti banka, onda budite banka”, izjavio je Dimon u intervjuu za Fox Business.

Američko udruženje bankara, lokalne banke i kreditne unije podržali su taj stav.

Američka senatorica Cynthia Lummis, koja predsjedava senatskim pododborom za digitalnu imovinu, zauzela je optimističniji ton te je u utorak na društvenim mrežama napisala da su zakonodavci “bliže funkcionalnoj tržišnoj strukturi za digitalnu imovinu nego ikad prije”.

Hoće li zakonodavci uspjeti prevladati i pretrpani zakonodavni raspored i podjele unutar same industrije, zasad ostaje neizvjesno.