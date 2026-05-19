Bosqar Invest najavio javni poziv za upis novih dionica

Domaća investicijska grupacija Bosqar Invest u utorak je predstavila javni poziv za upis novih dionica kroz javnu ponudu novih dionica (SPO), s ciljem daljnjeg širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe, uključujući akvizicije.

U okviru ponude planirano je izdanje do 5.892.185 novih dionica, u rasponu cijene od 25,50 eura do 26,50 eura po jednoj novoj dionici. Konačna cijena bit će određena po završetku drugog kruga ponude, uzimajući u obzir iskazani interes ulagatelja, tržišne uvjete i procjenu izglednosti rasta, čimbenika rizika i ostalih informacija koje se odnose na poslovanja Društva te će biti javno objavljena najkasnije jedan radni dan nakon završetka drugog kruga ponude, odnosno najkasnije do 11. lipnja 2026.

Ponuda započinje 1. lipnja

Ponuda započinje 1. lipnja 2026. godine. Prvi krug namijenjen postojećim dioničarima traje do 15. lipnja, dok drugi krug, otvoren novim ulagateljima, traje do 10. lipnja 2026. godine. Nakon procesa alokacije, plaćanja za upisane dionice te provođenja preostalih radnji za upis povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica, početak trgovanja novim dionicama Bosqara na Zagrebačkoj burzi očekuje se početkom srpnja 2026. godine.

Ponuda novih dionica namijenjena je postojećim dioničarima i svim drugim ulagateljima, uključujući malim ulagateljima u Hrvatskoj te kvalificiranim ulagateljima i radnicima pojedinih društava Bosqar Invest grupe u Hrvatskoj i Sloveniji.

„Planirano izdanje novih dionica za nas nije samo novo prikupljanje kapitala. Ovo vidimo i kao dodatno otvaranje kompanije prema tržištu te širenje baze investitora. Kao hrvatska kompanija listana na Zagrebačkoj burzi, želimo omogućiti i građanima, malim ulagateljima i zaposlenicima da sudjeluju u daljnjem rastu Bosqar Investa“, izjavio je Darko Horvat, predsjednik Uprave Bosqara, holding kompanije Bosqar Invest grupe.

Prikupljeni kapital bit će usmjeren na financiranje budućih ulaganja i akvizicija kada se za to ukažu povoljne prilike, uključujući i akviziciju PIK Vrbovca.

Dionice imaju sva četiri mirovinska fonda

Bosqar Invest danas posluje u 27 zemalja i zapošljava više od 18.500 zaposlenika. Grupa je na kraju ožujka 2026. godine, na bazi zadnjih 12 mjeseci, ostvarila proforma prihode od 748 milijuna eura i prilagođenu proforma EBITDA-u od 101 milijun eura. Posluje kroz tri strateške poslovne vertikale – tehnološku, poljoprivredno-prehrambenu i zapošljavanje – unutar kojih djeluju međunarodne grupe Mplus, Panvita, Mlinar i Workplace.

Poslovni model grupe temelji se na kombinaciji akvizicija i organskog rasta u sektorima s dugoročnom potražnjom. Od IPO-a 2019. godine cijena dionice Bosqar Investa porasla je 792 posto, odnosno prosječno oko 38 posto godišnje, a Bosqar je posljednjih pet godina kontinuirano isplaćivao dividendu. Društvo je ovog mjeseca usvojilo i dividendnu politiku kojom i u budućnosti namjerava nastaviti vraćati vrijednost svojim dioničarima.

U dosadašnjim izdanjima na tržištu kapitala sudjelovala su sva četiri hrvatska mirovinska fonda, uz međunarodne fondove, razvojne institucije i privatne ulagatelje. Bosqar Invest ostvario je i strateško partnerstvo s Europskom bankom za obnovu i razvoj, što dodatno potvrđuje povjerenje institucionalnih investitora u poslovni model i dugoročnu strategiju razvoja grupe.

CFO Bosqara Vanja Vlak, CEO Darko Horvat i suvlasnici grupacije Marica Pinc Orešković i Stjepan Orešković

Upis preko banaka i digitalnih platformi

Proces upisa organiziran je kroz velik broj fizičkih i digitalnih kanala kako bi bio što jednostavniji i dostupniji ulagateljima. Mali ulagatelji u Hrvatskoj moći će sudjelovati putem poslovnica Zagrebačke banke, Erste banke, Privredne banke Zagreb i Raiffeisenbank Hrvatska, kao i putem digitalnih platformi i aplikacija poput mZabe, Georgea, PBZInvestora, e-Riznice i m-Riznice. Upis će dodatno biti moguć putem FINA te brokerskih kuća HITA, Agram Broker i FIMA Vrijednosnice. Zaposlenici grupe u Hrvatskoj moći će sudjelovati isključivo putem poslovnica Zagrebačke banke, dok će zaposlenici grupe u Sloveniji moći sudjelovati elektroničkim putem preko Privredne banke Zagreb.

Poseban dio ponude odnosi se na ESOP program za zaposlenike. Kroz program zaposlenici grupe u Hrvatskoj i Sloveniji imaju mogućnost ostvariti pravo na dodjelu dodatnih dionica po modelu 3+1, odnosno jednu dodatnu dionicu za svake tri kupljene, uz uvjet neprekinutog radnog odnosa i držanja dionica tijekom dvije godine. Pojedini zaposlenik može steći do 231 novu dionicu.

„Želimo dodatno povezati uspjeh kompanije s ljudima koji taj uspjeh svakodnevno stvaraju. Program je osmišljen kao dugoročni model uključivanja zaposlenika u razvoj i rast kompanije“, izjavio je Vanja Vlak, član Uprave Bosqara i CFO Bosqar Invest grupe.