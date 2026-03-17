Do 2027. očekuju najmanje bilijun dolara prihoda. Ključnu ulogu imaju Vera Rubin i Grog

Kompanija sve snažnije ulazi u segment AI inferencea, gdje vidi najveći potencijal rasta i nove izvore prihoda.

Iz Nvidiije su priopćili da bi prihodovna prilika za njezine čipove za umjetnu inteligenciju mogla dosegnuti najmanje bilijun dolara do 2027. godine.

Na godišnjoj GTC konferenciji u San Joseu izvršni direktor Jensen Huang predstavio je novi procesor i AI sustav temeljen na tehnologiji startupa Groq, koju je Nvidia u prosincu licencirala za 17 milijardi dolara. Ti potezi dio su Huangove strategije za jačanje pozicije kompanije u tzv. inference računalstvu, odnosno procesu odgovaranja na upite, gdje se njezini grafički procesori suočavaju s većom konkurencijom centralnih procesora i prilagođenih čipova kakve razvijaju kompanije poput Googlea. Nvidijini čipovi dosad su dominirali u treniranju AI modela, što je bio glavni fokus posljednjih godina.

“Došao je trenutak prekretnice u inferenceu”, rekao je Huang. “Potražnja samo nastavlja rasti”, dodao je.

U svom prepoznatljivom crnom kožnom sakou, Huang je govorio u hokejaškoj dvorani kapaciteta više od 18.000 ljudi tijekom četverodnevne konferencije koja je postala jedan od najvećih svjetskih događaja posvećenih AI tehnologiji. No nakon snažnog rasta koji je Nvidiju prošlog listopada doveo do valuacije od pet bilijuna dolara, pojavile su se sumnje u daljnji rast kompanije. Ulagači su također postavili pitanje hoće li se isplatiti njezina strategija reinvestiranja dobiti u AI ekosustav. Huangovi komentari donekle su ublažili te strahove, piše Reuters.

Procjena od bilijun dolara veća je od ranije procjene od 500 milijardi dolara do 2026., koju je Nvidia iznijela za svoje Blackwell i Rubin AI čipove tijekom posljednjeg izvještaja o zaradi u veljači.

Dionice Nvidije kratko su porasle nakon objave nove procjene, ali su na kraju dana zaključile s rastom od 1,2 posto.

Posebni čip za svaku fazu

“Huangova projekcija od bilijun dolara do 2027. naglašava trajnu potražnju za Nvidijinom AI infrastrukturom unatoč zabrinutostima investitora”, rekao je analitičar Emarketera Jacob Bourne. “To pokazuje da Nvidia zadržava vodeću poziciju na tržištu AI čipova dok se industrija širi iz faze ranih eksperimenata u fazu masovne primjene.”

Huang je objasnio da će se inference, odnosno proces u kojem AI sustavi odgovaraju na pitanja ili izvršavaju zadatke, odvijati u dvije faze.

Nvidijini čipovi Vera Rubin obavljat će prvi korak, nazvan “prefill”, u kojem se korisnički zahtjev pretvara iz ljudskog jezika u jezik “tokena” koji koriste AI računala.

Groqovi novi čipovi bit će zaduženi za drugu fazu, “decode”, u kojoj AI sustav generira odgovor koji korisnik traži.

Nakon što su posljednjih godina potrošile stotine milijardi dolara na čipove za treniranje AI modela, kompanije poput OpenAI-ja, Anthropica i Mete sada se okreću pružanju usluga stotinama milijuna korisnika koji koriste te sustave.

Nakon Rubina, Feynman

To dodatno potiče potražnju za CPU-ima, kojima dominira Intel, a koji se sve više smatraju održivom alternativom Nvidijinim grafičkim procesorima za implementaciju AI modela.

“Prodajemo puno samostalnih CPU-a”, rekao je Huang predstavljajući novi Vera procesor. “To će sigurno postati višemilijardni biznis za nas”, dodao je.

Huang je također predstavio plan razvoja pod nazivom Feynman, ali je ponudio malo detalja osim popisa čipova koje Nvidia planira uključiti u platformu, uključujući AI procesore i mrežne čipove. Očekuje se da će Feynman arhitektura stići 2028., nakon Rubin Ultra čipova.

Kompanija cilja i tržište autonomnih AI agenata s alatom NemoClaw, koji se integrira s popularnom platformom OpenClaw i dodaje kontrole privatnosti i sigurnosti alatu koji može samostalno izvršavati širok raspon zadataka uz minimalno ljudsko upravljanje, a već je izazvao globalni interes.