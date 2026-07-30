Dobit Ine u prvom polugodištu 150,9 milijuna eura

Ina je prema nerevidiranom i nekonsolidiranom financijskom izvještaju objavljenom u srijedu, u prvom polugodištu ove godine ostvarila dobit od 150,9 milijuna eura, što je za 95,5 milijuna eura ili 172,4 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Ukupni prihodi Ine u prvom polugodištu iznosili su 2,21 milijardu eura i povećani su u odnosu na prvo lanjsko polugodište za 20,6 posto.

Ukupni rashodi porasli su istovremeno za 14,8 posto, na 2,03 milijarde eura.

Povoljni uvjeti u vanjskom okruženju, zajedno s povećanom proizvodnjom djelatnosti Istraživanja i proizvodnja nafte i plina, pozitivno su utjecali na poslovanje Ine u prvom polugodištu 2026. godine, doprinoseći snažnijem rezultatu u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, pri čemu je EBITDA iznosila 290,1 milijuna eura, kaže se u izvještaju.

U skladu s, kako se navodi “boljim cjenovnim okruženjem za prirodni plin i naftu”, EBITDA djelatnosti istraživanja i proizvodnje nafte i plina bila je 26 posto veća nego u prvom polugodištu 2025. godine, dosegnuvši 172,6 milijuna eura.

Proizvodnja je porasla za tri posto u usporedbi s prvim polugodištem 2025. godine kao rezultat provedenih remonta u Hrvatskoj i Egiptu i doprinosa nove kopnene bušotine Jamarice-183 i razradne bušotine Ika A u podmorju.

Ukupna kapitalna ulaganja su značajno porasla u odnosu na prvo polugodište 2025. godine i iznosila su 146,2 milijuna eura, uglavnom povezana s projektom nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka i razrade polja u hrvatskom podmorju.

Potaknut kontinuirano snažnim investicijskim ciklusom, neto dug je porastao za tri posto u usporedbi s prvim polugodištem 2025., na 483,5 milijuna eura, uz omjer duga i kapitala od 22,6 posto, kaže se u izvještaju.