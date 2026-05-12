EBay odbio ponudu vrijednu 56 milijardi dolara: “Nije ni vjerodostojna ni atraktivna”

Lanac prodavaonica videoigara pokušava preuzeti kompaniju gotovo četiri puta veću od sebe, no eBay tvrdi da ponuda nema uvjerljivo financijsko uporište.

EBay je u utorak odbio ambicioznu ponudu za preuzimanje vrijednu 56 milijardi dolara koju je podnio znatno manji GameStop, navodeći sumnje u financiranje posla, ali i naglašavajući da trenutačni poslovni zaokret kompanije već potiče rast.

Analitičari i investitori od početka su sumnjali da bi ponuda, koja je pola u gotovini, a pola u dionicama, mogla biti realizirana. Naime, GameStop, čija tržišna vrijednost iznosi oko 12 milijardi dolara, pokušao je preuzeti kompaniju gotovo četiri puta veću od sebe.

Dionice eBaya od objave ponude ranije ovog mjeseca trguju se znatno ispod ponuđene cijene od 125 dolara po dionici. Prije otvaranja burze pale su 1 posto, na 107 dolara, dok je GameStop izgubio 4 posto vrijednosti.

“Zaključili smo da vaša ponuda nije ni vjerodostojna ni atraktivna”, poručio je predsjednik uprave eBaya Paul Pressler. Dodao je da je uprava uvjerena kako je kompanija pod sadašnjim vodstvom dobro pozicionirana za nastavak održivog rasta.

Odbijanje ponude moglo bi dovesti do neprijateljskog preuzimanja jer je izvršni direktor GameStopa Ryan Cohen već ranije rekao da je spreman ponudu iznijeti izravno pred dioničare eBaya, potencijalno sazivanjem izvanredne skupštine.

Cohen tvrdi da ima pismo namjere o financiranju duga vrijednog 20 milijardi dolara od TD Banke, no ono ovisi o tome da spojena kompanija zadrži investicijski kreditni rejting. Agencija Moody’s prošlog je tjedna upozorila da bi preuzimanje bilo negativno za kreditni profil eBaya.

Cohen smatra da bi spajanjem GameStopa i eBaya mogao smanjiti troškove i ostvariti sinergije koje bi stvorile znatno veću kompaniju. Tvrdi da bi profitabilnost eBaya mogao povećati ponavljanjem agresivnog rezanja troškova koje je proveo u GameStopu, dok bi mrežu od 600 trgovina u SAD-u iskoristio kako bi eBay pretvorio u ozbiljnijeg konkurenta Amazonu.

