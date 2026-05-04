Odvažan potez GameStopa: Nudi 56 milijardi dolara za eBay, zajedno postaju ozbiljan konkurent Amazonu

GameStop već ima oko pet posto udjela u eBayu, a ambiciozna ponuda uključuje kombinaciju gotovine i dionica, uz plan smanjenja troškova i jačanja tržišne pozicije.

GameStop je u nedjelju predložio kupnju eBaya za oko 56 milijardi dolara u kombinaciji gotovine i dionica, pri čemu je izvršni direktor Ryan Cohen poručio da je spreman ponudu iznijeti izravno dioničarima ako uprava eBaya ne pokaže interes.

GameStop, nekoć mali igrač na burzi koji je prije pet godina stekao slavu tijekom manije tzv. “meme dionica”, nudi 125 dolara po dionici u omjeru 50-50 gotovine i dionica, naveo je Cohen u pismu upravi eBaya. U odnosu na zatvaranje cijene dionice eBaya u petak, ponuda predstavlja premiju od oko 20 posto. S obzirom na to da je tržišna kapitalizacija eBaya gotovo četiri puta veća od GameStopove, riječ je o vrlo ambicioznom pokušaju preuzimanja.

Američki maloprodajni lanac videoigara već je izgradio oko pet postp udjela u eBayu putem dionica i izvedenica, naveo je Cohen u pismu koje je vidio Reuters.

Obećaju veću dobit

Nezatražena ponuda za kupnju američke online platforme prvi je put objavljena u Wall Street Journalu, koji se pozvao na intervju s Cohenom, ujedno i najvećim dioničarom GameStopa.

Cohen, koji nastoji povećati tržišnu vrijednost GameStopa više od deset puta, rekao je za Journal da bi spajanje eBaya i GameStopa otvorilo velike mogućnosti za povećanje prihoda i smanjenje troškova. “To bi mogao biti ozbiljan konkurent Amazonu”, rekao je Cohen o eBayu.

Trgovina videoigara GameStop u Salernu u Italiji foto: Getty Images

U pismu je naveo da bi GameStop u roku od 12 mjeseci nakon zaključenja transakcije smanjio godišnje troškove eBaya za dvije milijarde dolara, što bi povećalo dobit po dionici.

Dodao je da bi 1600 GameStopovih lokacija u SAD-u eBayu omogućilo nacionalnu mrežu za autentifikaciju proizvoda, logistiku, isporuku i live trgovinu. Za Wall Street Journal izjavio je da je spreman pokrenuti i borbu za zastupničke glasove ako uprava eBaya odbije prijedlog.

Osigurali 20 milijardi dolara

Potencijalni dogovor između GameStopa i eBaya bio bi presedan jer je rijetko da kompanija pokušava preuzeti tvrtku gotovo četiri puta veću od sebe. Takve transakcije obično se financiraju velikim zaduženjem, izdavanjem novih dionica ili kombinacijom oba modela, uz očekivanje da će budući prihodi opravdati trošak.

Cohen je rekao da je već osigurao financijske obveze, uključujući pismo namjere za oko 20 milijardi dolara duga od TD Securitiesa, podružnice TD Banke. GameStop je 31. siječnja imao oko 9,4 milijarde dolara gotovine i likvidnih ulaganja, a gotovinski dio ponude planira financirati iz tih sredstava te dodatnim kapitalom i dugom trećih strana.

Prema pisanju Wall Street Journala, mogao bi potražiti i podršku vanjskih investitora, uključujući suverene fondove s Bliskog istoka. Cohen je najavio da bi nakon zaključenja transakcije preuzeo ulogu izvršnog direktora objedinjene kompanije.

GameStop je u petak imao tržišnu vrijednost od oko 12 milijardi dolara, dok je eBay vrijedio oko 46 milijardi dolara. Njihove dionice ove su godine porasle za 32,1, odnosno 19,5 posto.