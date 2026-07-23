ECB zadržao kamatne stope na 2,25 posto

Europska središnja banka u četvrtak je ostavila kamatne stope nepromijenjenima, nakon povećanja u lipnju, jer je potrebno još vidjeti koliko će dugotrajni energetski šok uzrokovan sukobom na Bliskom istoku utjecati na inflaciju u eurozoni.

Kamatna stopa na novčani depozit iznosi 2,25 %, kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja iznosi 2,40 % i kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana iznosi 2,65 %.

Monetarna politika za eurozonu određuje se putem ove tri ključne kamatne stope, pri čemu kamatna stopa na depozitne usluge služi kao glavna referentna vrijednost.

“Izgledi za cijene energije, iako vrlo nestabilni, trenutno su blizu osnovne vrijednosti iz lipanjskih projekcija stručnjaka Eurosustava i znatno iznad razina zabilježenih prije sukoba na Bliskom istoku“, navodi se u izjavi središnje banke.

“Neizvjesnost ostaje visoka i puni inflacijski utjecaj energetskog šoka tek se treba pokazati. Upravno vijeće stoga pomno prati intenzitet i trajanje šoka, kao i njegove neizravne i sekundarne učinke. Upravno vijeće predano je utvrđivanju monetarne politike kako bi se osiguralo da se inflacija stabilizira na ciljanoj razini od 2% u srednjoročnom razdoblju.

Današnjom odlukom, Upravno vijeće ostaje u dobroj poziciji za suočavanje s neizvjesnošću uzrokovanom sukobom. Pri određivanju odgovarajuće monetarne politike slijedit će pristup koji ovisi o podacima i donosit će se od sastanka do sastanka. Konkretno, odluke Upravnog vijeća o kamatnim stopama temeljit će se na njegovoj procjeni inflacijskih izgleda i rizika koji ih okružuju, s obzirom na dolazne ekonomske i financijske podatke, kao i dinamiku temeljne inflacije i snagu transmisije monetarne politike. Upravno vijeće se ne obvezuje unaprijed na određeni put kamatne stope”, dodaje se.

Odluka slijedi nakon prošlotjedne potvrde da je inflacija u eurozoni u lipnju pala na 2,8% s 3,2% u svibnju, što je prvi pad ove godine, s rastom temeljnih cijena koji se usporio na 2,4%.