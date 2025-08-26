Francuske dionice padaju zbog rizika od kolapsa pariške vlade

Francuski indeks CAC 40 pao je za više od 2% u jutarnjim transakcijama nakon što su tri glavne oporbene stranke u zemlji rekle da neće podržati glasovanje o povjerenju koje je premijer Francois Bayrou sazvao za 8. rujna zbog svojih proračunskih planova.

Bayrou tvrdi da je potrebno oko 44 milijarde eura (51 milijarda dolara) kako bi se smanjio francuski deficit, koji je 2024. iznosio 5,8% BDP-a, a njegovi prijedlozi uključuju zamrzavanje potrošnje na socijalnu skrb i mirovine, kao i poreznih razreda, prenosi CNBC.

Erik Nelson, voditelj odjela za deviznu strategiju G10 u Wells Fargu rekao je da ishod za Bayrouovu vladu nije unaprijed zaključen.

“Ima puno toga što Bayrou može ponuditi oporbi“, nastavio je Nelson, uključujući i to da bi francuski ministar mogao odustati od spornog prijedloga o ukidanju dvaju državnih praznika.

Vrijednost europskih dionica već je pala dok su globalni investitori pratili najnoviji potez američkog predsjednika Donalda Trumpa, nakon što je objavio da pokreće postupak za smjenu guvernerke Federalnih rezervi (FED) Lise Cook.